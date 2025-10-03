Ideja za izlet: z Vinskega vrha božanski razgled (FOTO)

Nekateri vrhovi so prav narejeni za popoldanski izlet: 448 metrov visoki Vinski vrh oziroma Vimperk nad Polzelo je prav gotovo eden izmed njih. Na razgledni vrh pelje kopica enostavnih poti, ki so primerne za vsakogar. Za ves dan čisto preveč, za prijeten izlet pa ravno prav daleč. S Polzele potrebujemo 40 minut, iz Podvina kakih 20, s parkirišča med Goro Oljko in 442 metrov visokim Vimperkom pa kako uro hoda. Nič posebnega torej in nič čudnega, da Vinski vrh obiskujejo številni pohodniki.

448 metrov je visok Vinski vrh nad Polzelo

Najbolj priljubljena pot je tista po grebenu s parkirišča pri vasi Dobrič. Malo gori, malo doli in še malo naokoli. Nekje vmes pa še mimo rojstne hiše slavistke, pesnice, pisateljice in novinarke, danes žal že pokojne Neže Maurer. Nekaj čez travnike, malo mimo samotnih hiš in precej po gozdu. Po uri hoda prek Vimperka se sprehodimo mimo nekaj počitniških hiš do konca grebena do cerkvice svetega Miklavža. Do tja pripelje tudi precej zdelana makadamska cesta. Cerkvica se prvič omenja v štrasburškem vizitacijskem protokolu iz leta 1545, vendar je po času nastanka precej starejša in sega verjetno v drugo polovico 14. stoletja. V 18. stoletju se je estetski okus nekoliko spremenil in so cerkvico barokizirali, in sicer v času komendatorja barona Gloyacha. Leta 1728 je cerkev namesto ravnega gotskega lesenega stropa dobila sedanji zidani svod. V naslednjih desetletjih so nekdaj miniaturni cerkvici prizidali še zakristijo in zvonik, tako je konec stoletja dobila današnjo nekoliko bolj stasito podobo. Glavni oltar nosi letnico 1783, na koru pa so orgle, ki so jih leta 1857 prinesli z bližnje Gore Oljke. V nadaljevanju so cerkvico še večkrat prenovili, zadnjič pred 30 leti.

Pot nas pelje mimo samotnih kmetij.

Razgledi so res prelepi.

Tisto, kar velja na Vinskem vrhu, je razgled. Nič kaj posebno visok vrh se ponaša z božanskim razgledom daleč naokoli. Predvsem na Polzelo in na ravnino kakih 150 višinskih metrov nižje.