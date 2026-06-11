Igračke niso več tabu: to je sedem najbolj priljubljenih erotičnih pripomočkov

Erotične igrače že dolgo niso več tabu, o katerem bi ljudje govorili le na skrivaj. Vse več posameznikov in parov jih vključuje v intimno življenje, strokovnjaki pa opažajo, da se odnos do spolnosti spreminja - manj je zadrege in več odprtosti za raziskovanje lastnih želja.

Diskretni izdelki

Če so bile erotične igrače nekoč prepoznavne že na prvi pogled, danes uporabniki iščejo predvsem diskretne in estetsko dovršene izdelke. Številni sodobni pripomočki po videzu spominjajo na kozmetične ali masažne naprave, zato jih je mogoče brez zadrege pustiti tudi na nočni omarici.

Celo aplikacije

Med najbolje prodajanimi izdelki še vedno prevladujejo vibratorji za zunanjo stimulacijo. Zaradi preproste uporabe in široke izbire so pogosto prva izbira tako za začetnike kot za izkušene uporabnike. Velik trend so tudi igračke, povezane z mobilnimi aplikacijami. Uporabniki lahko prek telefona prilagajajo nastavitve, ustvarjajo različne programe ali omogočijo upravljanje partnerju na daljavo.

Za dva

Vedno več proizvajalcev razvija izdelke, namenjene skupni uporabi. Pari jih pogosto uporabljajo za raziskovanje novih občutkov in kot spodbudo za pogovor o željah ter fantazijah. Med novejšimi trendi so tudi nosljivi pripomočki, ki so majhni, tihi in zasnovani za diskretno uporabo. Njihova priljubljenost se povečuje predvsem med mlajšimi uporabniki.

Varnost in trajnost

Kupci postajajo vse bolj pozorni na kakovost izdelave. Največ povpraševanja je po izdelkih iz medicinskega silikona, ki velja za varen, trpežen in enostaven za čiščenje. Podobno kot pri drugih izdelkih je tudi pri erotičnih pripomočkih vse več zanimanja za trajnostne rešitve. Polnilne baterije in kakovostnejši materiali postopoma izpodrivajo cenejše izdelke za enkratno uporabo.