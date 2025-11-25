  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDICINSKI FENOMEN

Imate mikropenis? Tako prepoznate to redko stanje

Diagnoza se med rutinskim pregledom običajno postavi ob rojstvu ali v zgodnjem otroštvu.
FOTO: Themacx/Gettyimages

FOTO: Themacx/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Vladorlov/Gettyimages

FOTO: Vladorlov/Gettyimages

FOTO: Themacx/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Vladorlov/Gettyimages
M. Fl.
 25. 11. 2025 | 18:00
4:56
A+A-

Pred nedavnim je Adolf Hitler prišel na naslovnice iz presenetljivega razloga. Poleg tega, da je minilo že 80 let od njegove smrti, je analiza DNK pokazala, da je morda imel mikropenis. Ugotovljeno je bilo, da je imel genetsko motnjo, imenovano Kallmannov sindrom, ki lahko odloži, ali prepreči puberteto in povzroči nerazvite spolne organe. Prav tako je v enem od intervjujev Rina Oh, korejsko-ameriška umetnica, kuharica, pisateljica in kreativna direktorica, ena od žrtev Jeffreyja Epsteina izjavila, da je imel obsojeni spolni predator izrazito deformiran penis, ki je bil v polni erekciji dolg le okoli pet centimetrov.

Zaradi teh odkritij se danes mnogi sprašujejo: kaj je mikropenis? Mikropenis je medicinski izraz, ki opisuje nenavadno majhen, a normalno zgrajen moški spolni organ. Čeprav je stanje redko, pogosto povzroča občutke tesnobe in negotovosti. Pomembno je razumeti, da gre za klinično diagnozo, ne za subjektivni občutek, in da obstajajo učinkoviti načini zdravljenja, še posebej, če se stanje prepozna v zgodnjem otroštvu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Medicinska definicija

Po medicinski definiciji je mikropenis ud, katerega raztegnjena dolžina (SPL – stretched penile length) za več kot 2,5 centimetra odstopa od standardne. Struktura penisa, vključno s sečnico, spužvastim in kavernoznim tkivom, je popolnoma normalna. To stanje v svetovnem merilu prizadene približno 0,6 odstotka moške populacije. Diagnostični kriteriji se razlikujejo glede na starost. Pri pravočasno rojenih novorojenčkih, je raztegnjena dolžina penisa manjša od 1,9 do 2,5 centimetra. Pri odraslih pa je meja 7,5 centimetra. Pravilno merjenje je za postavitev diagnoze ključnega pomena: zdravnik nežno raztegne ud in izmeri dolžino od sramne kosti (ob pritisku na maščobno tkivo) do vrha glavice.

Vzroki

Glavni vzrok mikropenisa je pomanjkanje moških spolnih hormonov, predvsem testosterona, med ključnim obdobjem fetalnega razvoja (med osmim in 24. tednom nosečnosti). Normalna rast moškega spolnega uda je odvisna od delovanja organov, ki izločajo te hormone, kamor sodijo možgani (hipotalamus in hipofiza) ter testisi. Motnja na kateri koli točki te osi lahko povzroči omenjeno stanje. Najpogostejši vzroki so: hipogonadotropni hipogonadizem, pri katerem hipotalamus ali hipofiza ne proizvajata dovolj hormonov za stimulacijo testisov; primarna insuficienca testisov, pri kateri testisi ne morejo proizvesti dovolj testosterona kljub normalni stimulaciji; ter neobčutljivost na spolne hormone, kjer telo proizvaja dovolj testosterona, a tkiva, vključno s penisom, nanj ne reagirajo. Včasih vzrok ostane neznan, v tem primeru gre za idiopatski mikropenis.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Diagnostika in razlikovanje od podobnih stanj

Diagnoza se običajno postavi ob rojstvu ali v zgodnjem otroštvu. Po potrditvi te sledi nadaljnje preverjanje, ki vključuje hormonske teste z namenom odkrivanja vzroka. Pomembno je razlikovati pravi mikropenis od stanj, ki lahko ustvarijo lažen vtis majhnega spolnega organa, kot so skriti penis ali hordeja (nenormalna ukrivljenost penisa). Mikropenis ne vpliva na sposobnost uriniranja, doseganja erekcije, masturbacije ali doživljanja orgazma. Penetracija med spolnim odnosom pa je lahko otežena ali nemogoča, kar lahko povzroči psihološki stres in anksioznost. Spolni terapevti poudarjajo, da izpolnjujoč spolni odnos ni odvisen samo od penetracije: odprta komunikacija in raziskovanje drugih oblik intimnosti lahko zagotovita zadovoljstvo. Sam po sebi tudi ne povzroča neplodnosti, a hormonska motnja, katere posledica je, lahko zmanjša proizvodnjo sperme in vpliva na plodnost.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Možnosti zdravljenja

Uspeh zdravljenja je odvisen od zgodnje diagnoze. Hormonska terapija je prva in najučinkovitejša metoda, še posebej pri dojenčkih ali pred puberteto. Kratki ciklusi testosterona (injekcije ali gel) lahko spodbudijo rast penisa in pogosto pripeljejo dolžino v spodnjo normalno mejo za odrasle. Pri odraslih, kjer hormonska terapija ni bila izvedena ali ni dala rezultatov, je ena od možnosti kirurški poseg. Faloplastika omogoča rekonstrukcijo spolnega uda z uporabo tkiva z drugih delov telesa, manj invazivna metoda pa je ligamentoliza, kjer se podaljša vidni del organa. Ta poseg običajno vključuje tudi kasnejšo rehabilitacijo in/ali vsaditev podpornih vložkov. Zaradi družbenega pritiska in stigme je psihološka podpora ključna. Svetovanje in seksualna terapija pomagata pri izgradnji samozavesti ter zdravega odnosa do lastnega telesa in spolnosti, piše 24sata.hr.

FOTO: Vladorlov/Gettyimages
FOTO: Vladorlov/Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
CENTIMETRI

Ne le genetika: vse to vpliva na velikost penisa

Čeprav ima genetika pomembno vlogo, še zdaleč ni edina, ki vpliva na dolžino moškega spolnega organa.
3. 12. 2024 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
ODKRITO

Kako na vzdržljivost moškega v postelji vpliva kondom

Dolžina spolnega odnosa zaobjema čas od penetracije do izliva.
16. 5. 2024 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVO

Dolžina penisa: moški lažejo, ženske ne prenesejo laži

Eden od štirih moških ni pošten glede dolžine svojega intimnega organa, v povprečju mu junaki dodaja kar lepo število centimetrov.
27. 3. 2024 | 18:00

Več iz teme

horoskopspolnostpenisdolžinamikropenis
ZADNJE NOVICE
17:25
Bulvar  |  Suzy
OBLETNICA HITA

Abraham Bohemian Rhapsody: pesem, ki je pretresla svet (Suzy)

Mineva 50 let, odkar je Freddie Mercury v studio stopil z noro idejo, ki je zvenela kot nekaj med opero, rockom in gledališko dramo.
25. 11. 2025 | 17:25
17:15
Bulvar  |  Glasba in film
PESMI, KI POVEZUJEJO

Dupljaki praznovali četrt stoletja (FOTO)

Glasba, prijateljstvo in dobrodelnost združili Kočevce. Koncert z naslovom Pesmi, ki povezujejo več kot uspel.
Mojca Marot25. 11. 2025 | 17:15
17:15
Novice  |  Slovenija
V 87. LETU STAROSTI

Umrl je Rudi Stopar

Kako spoštovan in ljubljen je bil, je razvidno iz ganljivih zapisov na družabnih omrežjih.
25. 11. 2025 | 17:15
17:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PODALJŠAN PRIPOR

To se je zgodilo z Romom (21) osumljenem napada na Aleša Šutarja

Okrožno sodišče v Novem mestu podaljšalo pripor domnevnemu napadalcu.
25. 11. 2025 | 17:05
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Čarobni palici za lažjo hojo

Pomagajo nam pri hoji po klancih, razbremenijo kolena, izboljšajo ravnotežje.
Janez Kušar25. 11. 2025 | 17:00
16:55
Šport  |  Tekme
SMUČARSKI SKOKI

Lanišek zaostal le za avstrijskim asom

Vsi Slovenci do točk, mladi Oblak do rezultata kariere.
25. 11. 2025 | 16:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vlagateljski kalkulator: preverite, ali vlagate dovolj za svojo prihodnost

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prodaja se jim je povečala za 40%, ko so opravili to izobraževanje

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
SEMPL

SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki