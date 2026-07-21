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Imate težave z nohti? Te informacije vam lahko pridejo prav

Sonce, veter, morska sol in klorirana voda jih lahko izsušijo, zato so bolj lomljivi, vročina in vlaga pa ustvarjata okolje za razvoj glivic.
Robove popilimo. FOTO: Mith_67/Getty Images

Robove popilimo. FOTO: Mith_67/Getty Images

Na javnih kopališčih ne hodimo bosi! FOTO: Olha Dobosh/Getty Images

Na javnih kopališčih ne hodimo bosi! FOTO: Olha Dobosh/Getty Images

Lepi nohti so veliko več kot znak urejenosti. FOTO: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Lepi nohti so veliko več kot znak urejenosti. FOTO: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Robove popilimo. FOTO: Mith_67/Getty Images
Na javnih kopališčih ne hodimo bosi! FOTO: Olha Dobosh/Getty Images
Lepi nohti so veliko več kot znak urejenosti. FOTO: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images
E. B.
 21. 7. 2026 | 08:42
3:02
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Lepi nohti so veliko več kot znak urejenosti, elegance, morda sledenja modnim smernicam, imajo veliko pomembnejšo nalogo: konice prstov varujejo pred poškodbami, hkrati pa lahko marsikaj razkrijejo o našem zdravju.

Zdrav noht je gladek, čvrst, enakomerno rožnate barve in brez izrazitih brazd ali madežev. Raste enakomerno, ni krhek in se ne lušči, trdno je pritrjen na nohtno posteljico. Nohti na rokah rastejo hitreje kot na nogah, njihova rast pa je odvisna tudi od naše starosti, prehrane in splošnega zdravja.

Krhkost je pogosto posledica pogostega umivanja rok.

Preglavice nam največkrat povzročajo lomljivi in vraščeni nohti, pogoste so tudi glivične okužbe. Krhkost je pogosto posledica pogostega umivanja rok, stika z detergenti ali agresivnimi sredstvi oziroma neuporabe zaščitnih rokavic, mehanskih poškodb, tudi neustrezne manikire ali pedikure. Včasih opozarja tudi na pomanjkanje železa, cinka ali nekaterih vitaminov. Vraščeni nohti na nogah, predvsem na palcih, povzročajo bolečino in vnetje ter težave pri hoji, velikokrat so posledica neustreznega striženja. Glivične okužbe pa noht zadebelijo, obarvajo rumenkasto in ga naredijo krušljivega. Če noht nenadoma iz neznanega razloga spremeni barvo, obliko ali začne odstopati od podlage, je smiseln pregled pri zdravniku.

Lepi nohti so veliko več kot znak urejenosti. FOTO: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images
Lepi nohti so veliko več kot znak urejenosti. FOTO: Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Pestra prehrana

Za zdrave nohte lahko naredimo veliko z vsakodnevno nego. Priporočljivo jih je striči naravnost, predvsem na nogah, saj tako zmanjšamo možnost vraščanja. Robove popilimo, obnohtne kožice ne odstranjujemo, temveč jo le nežno potisnemo nazaj. Roke po umivanju namažemo z vlažilno kremo, pri delu s čistili pa uporabljamo zaščitne rokavice. K lepim in močnim nohtom pripomore tudi pestra prehrana z zadostnim vnosom beljakovin, železa, cinka in vitaminov skupine B.

Na javnih kopališčih ne hodimo bosi! FOTO: Olha Dobosh/Getty Images
Na javnih kopališčih ne hodimo bosi! FOTO: Olha Dobosh/Getty Images

Poleti so nohti še nekoliko bolj na preizkušnji. Sonce, veter, morska sol in klorirana voda jih lahko izsušijo, zato so bolj lomljivi. Vročina in vlaga hkrati ustvarjata okolje, ugodno za razvoj glivic, zlasti na stopalih. Po kopanju je zato pomembno, da stopala dobro osušimo, predvsem med prsti, nosimo zračno obutev in na javnih kopališčih ne hodimo bosi ter tako občutno zmanjšamo tveganje za okužbe.

Po kopanju stopala dobro osušimo.

Tudi pretirana kozmetična nega ni vedno najboljša izbira. Gelirani nohti, trajni laki in pogosto odstranjevanje lakov z agresivnimi topili lahko naravni noht oslabijo in stanjšajo, strokovnjaki zato priporočajo, da nohtom občasno privoščimo premor.

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