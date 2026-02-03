Visok krvni tlak? To bi morali čim pogosteje jesti

Stanje se pogosto ne odraža z očitnimi simptomi, zaradi česar je znano tudi kot tihi ubijalec. Dolgotrajna hipertenzija povečuje tveganje za srčno in možgansko kap, zato je nadzor tlaka ključnega pomena za ohranjanje zdravja. Poleg zdravil in redne telesne aktivnosti pomembno vlogo pri tem igra prehrana, nekatera živila posebej pomagajo pri ohranjanju normalnega krvnega tlaka. Katera razkriva T-portal.

Česen

Česen je znan po svojih koristnih učinkih na srce in krvne žile. Vsebuje alicin, spojino, ki širi krvne žile in izboljša krvni pretok, kar pripomore k znižanju krvnega tlaka. Strokovnjaki svetujejo redno uživanje svežega ali rahlo toplotno obdelanega česna, ki ga lahko dodajamo juham, enolončnicam ali solatam. Zaradi blagega učinka na krvni tlak je odličen dodatek vsakodnevni prehrani.

Zelenjavna listnata zelenjava

Zelenjava, kot je špinača, blitva ali ohrovt, je bogata s kalijem in magnezijem, mineraloma, ki pomagata pri uravnavanju ravni natrija v telesu in pozitivno vplivata na zdravje krvnih žil. Redno uživanje takšne zelenjave ne samo, da prispeva k nižjemu krvnemu tlaku, krepi tudi srce in izboljšuje krvni pretok. Lahko jo pripravimo kot solate, enolončnice ali kot dodatek jedem z mesom in ribami.

Borovnice

Borovnice in jagodičevje nasploh je bogato s flavonoidi in drugimi antioksidanti, ki ščitijo stene krvnih žil ter zmanjšujejo vnetne procese v telesu. Redno uživanje borovnic je povezano z nižjim tveganjem za visok krvni tlak in boljšim delovanjem krvnih žil. Najbolje je uživati sveže, vendar tudi zamrznjene ali v smutijih ohranijo večino koristnih lastnosti. Z vključitvijo teh živil v vsakodnevno prehrano, ob redni telesni aktivnosti, upoštevanjem navodil zdravnika in kontroli telesne teže, lahko bistveno prispevamo k ohranjanju normalnega krvnega tlaka in zdravja srca ter ožilja.