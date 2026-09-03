  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BODITE POZORNI

Infarkt se začne davno pred bolečino

V žilah se lahko spremembe dogajajo že leta, preden začutimo prvi opozorilni znak. Z vsakodnevnimi navadami in preverjanjem ključnih dejavnikov tveganja lahko preprečimo najhujše.
Vsakdanji koraki k zdravemu ožilju FOTO: Peopleimages/Getty Images

Vsakdanji koraki k zdravemu ožilju FOTO: Peopleimages/Getty Images

Hitra hrana ne gre v prid našim žilam. FOTO: Getty Images

Hitra hrana ne gre v prid našim žilam. FOTO: Getty Images

Zelenjava na krožniku pripomore k zdravju, vrtnarjenje pa prav tako. FOTO: Piksel/Getty Images

Zelenjava na krožniku pripomore k zdravju, vrtnarjenje pa prav tako. FOTO: Piksel/Getty Images

Zamašene žile lahko povzročijo smrt zaradi infarkta. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images

Zamašene žile lahko povzročijo smrt zaradi infarkta. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images

Vsakdanji koraki k zdravemu ožilju FOTO: Peopleimages/Getty Images
Hitra hrana ne gre v prid našim žilam. FOTO: Getty Images
Zelenjava na krožniku pripomore k zdravju, vrtnarjenje pa prav tako. FOTO: Piksel/Getty Images
Zamašene žile lahko povzročijo smrt zaradi infarkta. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images
Alenka Kociper
 3. 9. 2026 | 11:00
4:57
A+A-

Srce vsak dan utripne približno 100.000-krat. Večinoma o njem ne razmišljamo, dokler ne začne opozarjati nase. Srčno-žilne bolezni, med katere spadajo srčni infarkt, možganska kap, bolezni arterij in srčno popuščanje, so še vedno med najpogostejšimi vzroki smrti. A ni vse tako črno, dobra novica je, da lahko na številne dejavnike tveganja vplivamo sami. Ne na vse, starosti in genov seveda ne moremo izbirati, lahko pa izbiramo, ali bomo kadili, koliko se bomo gibali, kaj bo na našem krožniku in ali bomo redno preverjali svoj krvni tlak, holesterol in krvni sladkor.

Dobre navade gradimo postopoma.

Prav našteto spada med najpomembnejše dejavnike tveganja, namreč visok krvni tlak, povišan holesterol, kajenje, sladkorna bolezen, čezmerna telesna teža, premalo gibanja in nezdrava prehrana. Žal pa je tako, da človek pogosto nima nobenih težav, dokler ni pozno ali celo prepozno. Zato ni dovolj, da spremljamo svoje počutje, ampak je pomembno, da poznamo tudi svoje številke. Še posebno pozorni moramo biti, če se srčno-žilne bolezni pojavljajo v družini. Če je imel bližnji sorodnik srčni infarkt ali možgansko kap razmeroma zgodaj, to povejmo osebnemu zdravniku. Kot rečeno, dednih faktorjev ne moremo spremeniti, lahko pa toliko bolj dosledno obvladujemo druge dejavnike tveganja. Recimo kadar je v družini prisotna hiperholesterolemija, pri kateri so vrednosti holesterola izrazito povišane, je potrebno zdravljenje.

Srce ima rado gibanje

Sicer pa za zdravo srce ni treba postati vrhunski športnik. Pomembnejša je redna, najbolje vsakodnevna vadba, cilj za odrasle je od 150 do 300 minut zmerne telesne dejavnosti na teden, kar ustreza pol ure hitre hoje pet dni v tednu, dvakrat na teden pa dodajmo še vaje za moč. Previdnost ni odveč, če trenutno skoraj nič ne telovadimo, v tem primeru začnimo počasi. Deset minut hoje je bolje kot nič, nato pa čas in intenzivnost postopoma povečujmo. Kolesarjenje, plavanje, ples, hoja v hrib ali hitra hoja – izberimo tisto, kar nam ustreza, če nismo za tovrstne rekreacije, je morda pravi odgovor vrtnarjenje. In ne pozabimo na sedenje: vsakdanje delo v pisarni večkrat prekinemo z vstajanjem in nekaj koraki.

Zamašene žile lahko povzročijo smrt zaradi infarkta. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images
Zamašene žile lahko povzročijo smrt zaradi infarkta. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images
Tudi pri hrani ni potrebna revolucija. Za srčno-žilni sistem je ugodna prehrana, ki vsebuje veliko zelenjave, sadja, stročnic, polnozrnatih živil, oreškov, semen, rib in nenasičenih maščob. Manj naj bo predelanih mesnin, zelo slanih in močno predelanih živil, sladkih pijač ter hrane z veliko nasičenih maščob. Posebej pazimo na sol. Priporočena količina je manj kot pet gramov na dan, pri čemer moramo upoštevati tudi sol, ki je že v kruhu, siru, mesnih izdelkih in pripravljenih jedeh. Nobenih posebnih diet, skratka, temveč zdrava prehrana po splošnih smernicah. In kaj spada med največje sovražnike srca in žil? Nedvomno kajenje, in tu je optimalna rešitev ena sama, namreč popolna opustitev. Drugi grešnik, na katerega zdravniki kažejo s prstom, je alkohol, pri katerem velja preprosto pravilo: manj je bolje.

Ne čakajmo

In ko naredimo seznam vsega, kar moramo početi in česa ne smemo, si velja zapomniti še nekaj: preventiva naj se začne veliko prej, preden zaboli v prsih. Zato je smiselno poznati svoj krvni tlak, preverjati holesterol in krvni sladkor ter s svojim zdravnikom oceniti celotno srčno-žilno tveganje, zlasti če imamo več dejavnikov tveganja ali močno družinsko obremenjenost.

Na dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni lahko pomembno vplivamo sami.

Da pa nam v želji po novem, zdravem življenjskem slogu ne bi prehitro pošla sapa, začnimo dobre navade graditi počasi. Danes sprehod, jutri manj slana hrana, prihodnji teden več zelenjave, nato opustitev cigaret. Majhne spremembe, ki jih vzdržujemo leta, naredijo več kot kratkotrajna vzdržnost.

In vendar obstaja trenutek, ko ni čas za počasne spremembe, ampak za takojšnje ukrepanje. Močan pritisk ali bolečina v prsih, težko dihanje, hladen pot, nenadna slabost ali omedlevica so lahko znaki srčnega infarkta. Pri možganski kapi se lahko nenadoma pojavijo povešen obraz, šibkost roke ali noge, motnje govora, vida ali ravnotežja. Takrat ne čakamo, da bo minilo, temveč brez oklevanja pokličemo 112.

Hitra hrana ne gre v prid našim žilam. FOTO: Getty Images
Hitra hrana ne gre v prid našim žilam. FOTO: Getty Images

Zelenjava na krožniku pripomore k zdravju, vrtnarjenje pa prav tako. FOTO: Piksel/Getty Images
Zelenjava na krožniku pripomore k zdravju, vrtnarjenje pa prav tako. FOTO: Piksel/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

infarktsrcezdravjeopozorilni znakibolezni srca in ožiljasrce in ožilje
ZADNJE NOVICE
12:40
Novice  |  Slovenija
V SOBOTO

Vabljeni na najslajšo prireditev leta

Glavno vlogo imajo vrhunske sladice, tradicionalni recepti in sodobne slaščičarske mojstrovine.
3. 9. 2026 | 12:40
12:31
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALEN POHOD

Po poteh hmeljskih nasadov, cilj pa pri Fontani piva

Pohodnike sta pozdravila tudi hmeljski starešina in princesa.
Darko Naraglav3. 9. 2026 | 12:31
12:15
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Gorski reševalci žalujejo: »Janeza ni več. Zarezalo je, kot zareže redko kdaj«

Janez Triler je bil z gorami povezan od mladosti. Postal je alpinist, pozneje tudi gorski vodnik, leta 1983 pa se je pridružil gorskim reševalcem
3. 9. 2026 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Le 48 kvadratov, a v njem lahko udobno biva šest ljudi: Poglejte, kaj so skrili za steno

Kako 48 kvadratov spremeniti v udoben apartma za šest oseb? Arhitekti so našli rešitev, ki prostor poveča in skriva nepričakovano presenečenje.
3. 9. 2026 | 12:05
12:01
Bulvar  |  Domači trači
24 UR

Velike kadrovske spremembe na POP TV: prihajajo štirje novi novinarji, vrača se tudi znani obraz

Med novimi okrepitvami sta tudi dva novinarja, ki na POP TV prihajata z javne RTV Slovenija.
3. 9. 2026 | 12:01
11:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Nove podrobnosti tragične nesreče: v gozdu umrl 57-letnik

Moški se je smrtno ponesrečil med podiranjem drevja.
3. 9. 2026 | 11:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki