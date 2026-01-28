  • Delo d.o.o.
VEČ ZDRAVJA

Intervalna vadba vsak dan

Medtem ko čakamo, da zavre voda, ali odštevamo zadnje minute na pralnem stroju, mimogrede naredimo nekaj počepov, poskokov ali vaj za moč.
Družinski sprehodi naj bodo živahni. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Na poti v službo pospešimo korak. FOTO: Zorica Nastasic/Getty Images

E. B.
 28. 1. 2026 | 08:19
3:11
Deset tisoč korakov na dan, 150 minut telesne vadbe na teden, vaje za krepitev večjih mišičnih skupin najmanj dvakrat na teden, vaje za ravnotežje najmanj trikrat na teden ... To so le nekatere od zdravstvenih smernic za gibanje odraslih, ki pa jim mnogi zaradi pomanjkanja časa ali preobilice obveznosti preprosto ne morejo slediti. A nič hudega, po novem mirijo strokovnjaki, če se ne moremo zavezati k tako doslednemu vadbenemu režimu, si lahko rekreacijo prilagodimo. In tudi nadomestimo zamujeno.

Intervalna vadba je vsem dobro znana in pri marsikom izredno opevana, sistem, po katerem nekaj časa treniramo pri nizkih obratih, nato pa na najvišjih, pa lahko enostavno prenesemo na vsakodnevna opravila. Gre za intenzivnejše vložke gibanja, s katerimi prebudimo telo in mu pomagamo ohranjati kondicijo ter moč. Denimo, vedno izberemo stopnice namesto dvigala, pri tem pa lahko tečemo namesto hodimo ali premagujemo po dve stopnici naenkrat. Del poti v službo prehodimo v hitrem tempu ali za kratek čas celo tečemo, če kolesarimo, na varnem odseku pospešimo. Ne mirujemo niti doma, med gospodinjskimi opravili, denimo, medtem ko čakamo, da zavre voda, ali odštevamo zadnje minute na pralnem stroju, mimogrede naredimo nekaj počepov, poskokov ali vaj za moč, živahno zaplešemo ob glasbi. Na sprehodu z otroki se lovimo, živahne igre bo vesel tudi kuža.

Čim pogosteje

Takšni kratki, intenzivni intervali nam ne vzamejo veliko časa, a telesu vseeno pomagajo ohranjati kondicijo, moč, prožnost in eksplozivnost. Izmenjevanje kratkih obdobij visoke intenzivnosti in faz aktivnega počitka dokazano spodbuja delovanje srčno-žilnega sistema in presnove ter krepi mišice, pomaga uravnavati raven holesterola ter sladkorja v krvi in krvni tlak. Ne pozabimo, za zdravje in dobro počutje niso nujni dolgi in vnaprej načrtovani treningi ali drage organizirane vadbe, temveč spodbujanje telesa k naporu čim pogosteje in vsakdanjih okoliščinah.

Še več, britanski in avstralski strokovnjaki so s študijo, v kateri so analizirali podatke 25.241 odraslih ljudi, dokazali, da lahko z minutnimi intervali intenzivne telesne dejavnosti, če jih ponovimo trikrat ali štirikrat v dnevu, zmanjšamo tveganje za prezgodnjo smrt zaradi srčno-žilnih obolenj za kar 49 odstotkov in do 18 odstotkov zaradi raka, poleg tega pa s takšnimi napori ublažimo škodo, ki nam jo povzroča sedeči življenjski slog. Strokovnjaki zato k tako enostavni intervalni vadbi, ki ne zahteva ne dodatnega časa ne denarja, spodbujajo predvsem tiste, ki se iz različnih razlogov ne morejo vključiti v organizirano obliko vadbe in zato tvegajo slabo počutje, debelost, izgubo mišične mase in kostne gostote ter kopico kroničnih bolezni, mnoge pa bo ravno takšna oblika rekreacije spodbudila k strukturiranemu in rednemu gibanju.

Logo
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
