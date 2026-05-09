  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VRTNARJENJE

Iz ene same gajbice do zelenjave za vse leto? Vrtnarji pravijo, da je mogoče

Hrano si lahko pridelamo kar na balkonu; pridelek pa bo večji, če umno načrtujemo, uporabljamo kakovosten substrat in rastline pravočasno zamenjamo
Urbano vrtnarjenje je vse bolj priljubljeno. FOTO: Westend61/Getty Images

Urbano vrtnarjenje je vse bolj priljubljeno. FOTO: Westend61/Getty Images

Špinača hitro raste in omogoča zgodnjo bero. FOTO: Iuliia Isaieva/Getty Images

Špinača hitro raste in omogoča zgodnjo bero. FOTO: Iuliia Isaieva/Getty Images

Z dovolj potrpežljivosti lahko postane balkon pravi mali vrt. FOTO: Westend61/Getty Images

Z dovolj potrpežljivosti lahko postane balkon pravi mali vrt. FOTO: Westend61/Getty Images

Urbano vrtnarjenje je vse bolj priljubljeno. FOTO: Westend61/Getty Images
Špinača hitro raste in omogoča zgodnjo bero. FOTO: Iuliia Isaieva/Getty Images
Z dovolj potrpežljivosti lahko postane balkon pravi mali vrt. FOTO: Westend61/Getty Images
L. K.
 9. 5. 2026 | 14:03
2:33
A+A-

Na prvi pogled se sliši skoraj predobro, da bi bilo res: imeti lastno pridelano hrano z balkona, vse leto, in to le iz ene same posode. Vendar so nekateri vrtnarji medtem že dokazali, da lahko že ena gajbica postane majhen, a presenetljivo učinkovit vrt. In še, da je mogoče različne vrtnine gojiti na skoraj vsakem balkonu ne glede na njegovo lego. Ključ je v pametnem kombiniranju rastlin, ki se med seboj podpirajo, ščitijo in krepijo.

Bistvo te metode je v posebni mešanici substrata, in sicer v razmerju trije deli zemlje, dva dela komposta in en del gnojila, najbolje hlevskega ali peletiranega. Takšna kombinacija naj bi rastlinam v posodi zagotovila dovolj hranil, saj v omejenem prostoru porabijo več kot na klasičnem vrtu.

Špinača hitro raste in omogoča zgodnjo bero. FOTO: Iuliia Isaieva/Getty Images
Špinača hitro raste in omogoča zgodnjo bero. FOTO: Iuliia Isaieva/Getty Images

Postopek začnemo tako, da gajbico ob notranjih robovih obložimo s senom. To pomaga zadrževati vlago in ohranjati stabilnejšo temperaturo zemlje. Nato jo napolnimo s pripravljeno mešanico, zemljo rahlo potlačimo in dobro zalijemo. Površino razdelimo na več delov. Na eno polovico posadimo solato, na drugo kapusnice, denimo ohrovt, zelje ali brokoli. V kot gre lahko še ena sadika iz iste skupine, na sredino pa posejemo visoki fižol. Preostali prostor zapolnimo s špinačo in redkvico, ki hitro rasteta, omogočita zgodnjo bero in hkrati ščitita počasneje rastoče rastline. Naposled vse prekrijemo s tanko plastjo zemlje in znova zalijemo.

Z dovolj potrpežljivosti lahko postane balkon pravi mali vrt. FOTO: Westend61/Getty Images
Z dovolj potrpežljivosti lahko postane balkon pravi mali vrt. FOTO: Westend61/Getty Images

Posebnost te metode je načrtovana menjava kultur. Prvo sajenje se začne spomladi, še imamo čas. Nova zasaditev sledi v začetku avgusta, nato pa še ena v začetku oktobra. Tako iz ene gajbice pobiramo pridelek spomladi, poleti, jeseni in celo pozimi.

Takšno vrtnarjenje je del vse bolj priljubljenega urbanega trenda. Ko cene hrane rastejo, ljudje poiščejo številne načine, kako izkoristiti balkon ali teraso. A nekaj je treba vseeno vedeti: uspeh zahteva načrtovanje, kakovosten substrat, pravočasno menjavo rastlin in redno nego. Balkon res lahko postane mali vrt, a brez potrpežljivosti bogate bere ne bo.

Več iz teme

vrtvrtnarjenjepridelava hranepridelek
ZADNJE NOVICE
15:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
POOSTREN NADZOR

Ta divjak vozil s hitrostjo 201 km/h, celjski policisti so ga ujeli (FOTO)

Kot so sporočili s Policijske uprave Celje, je v okviru poostrenega nadzora posebej zaskrbljujoče, da so zaznali primere, kjer so vozniki bistveno presegli dovoljeno hitrost.
9. 5. 2026 | 15:00
14:48
Bulvar  |  Tuji trači
ŠTIRI LETA

Nov škandal na britanskem dvoru! Vojvodinja naj bi ljubimkala z raperjem Diddyem

Na eno od njegovih divjih zabav naj bi nekoč pripeljala celo svojo takrat še mladoletno hčer.
9. 5. 2026 | 14:48
14:26
Novice  |  Svet
ZAOSTRILI PRITISK

Francija sprožila sodno preiskavo proti Elonu Musku: sumijo tudi na ponaredke spolnih vsebin otrok

Prek algoritmov omrežja X naj bi spodbujal skrajno desnico.
9. 5. 2026 | 14:26
14:03
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VRTNARJENJE

Iz ene same gajbice do zelenjave za vse leto? Vrtnarji pravijo, da je mogoče

Hrano si lahko pridelamo kar na balkonu; pridelek pa bo večji, če umno načrtujemo, uporabljamo kakovosten substrat in rastline pravočasno zamenjamo
9. 5. 2026 | 14:03
13:40
Bulvar  |  Tuji trači
ZGODOVINA

Titanik in ena najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb z njegovega krova

Na pokopališču v Bronxu je postavljen spomenik v čast Idi in Isidorju Straus.
9. 5. 2026 | 13:40
13:18
Lifestyle  |  Polet
ZDAJ JE ČAS

Maj je, ne januar: če še vedno čakate, kilogrami ne bodo izginili sami

Za začetek ni potreben popoln načrt, temveč predvsem odločitev, da človek začne, tudi če razmere niso idealne.
Janez Kušar9. 5. 2026 | 13:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki