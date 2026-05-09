Iz ene same gajbice do zelenjave za vse leto? Vrtnarji pravijo, da je mogoče

Na prvi pogled se sliši skoraj predobro, da bi bilo res: imeti lastno pridelano hrano z balkona, vse leto, in to le iz ene same posode. Vendar so nekateri vrtnarji medtem že dokazali, da lahko že ena gajbica postane majhen, a presenetljivo učinkovit vrt. In še, da je mogoče različne vrtnine gojiti na skoraj vsakem balkonu ne glede na njegovo lego. Ključ je v pametnem kombiniranju rastlin, ki se med seboj podpirajo, ščitijo in krepijo.

Bistvo te metode je v posebni mešanici substrata, in sicer v razmerju trije deli zemlje, dva dela komposta in en del gnojila, najbolje hlevskega ali peletiranega. Takšna kombinacija naj bi rastlinam v posodi zagotovila dovolj hranil, saj v omejenem prostoru porabijo več kot na klasičnem vrtu.

Špinača hitro raste in omogoča zgodnjo bero. FOTO: Iuliia Isaieva/Getty Images

Postopek začnemo tako, da gajbico ob notranjih robovih obložimo s senom. To pomaga zadrževati vlago in ohranjati stabilnejšo temperaturo zemlje. Nato jo napolnimo s pripravljeno mešanico, zemljo rahlo potlačimo in dobro zalijemo. Površino razdelimo na več delov. Na eno polovico posadimo solato, na drugo kapusnice, denimo ohrovt, zelje ali brokoli. V kot gre lahko še ena sadika iz iste skupine, na sredino pa posejemo visoki fižol. Preostali prostor zapolnimo s špinačo in redkvico, ki hitro rasteta, omogočita zgodnjo bero in hkrati ščitita počasneje rastoče rastline. Naposled vse prekrijemo s tanko plastjo zemlje in znova zalijemo.

Z dovolj potrpežljivosti lahko postane balkon pravi mali vrt. FOTO: Westend61/Getty Images

Posebnost te metode je načrtovana menjava kultur. Prvo sajenje se začne spomladi, še imamo čas. Nova zasaditev sledi v začetku avgusta, nato pa še ena v začetku oktobra. Tako iz ene gajbice pobiramo pridelek spomladi, poleti, jeseni in celo pozimi.

Takšno vrtnarjenje je del vse bolj priljubljenega urbanega trenda. Ko cene hrane rastejo, ljudje poiščejo številne načine, kako izkoristiti balkon ali teraso. A nekaj je treba vseeno vedeti: uspeh zahteva načrtovanje, kakovosten substrat, pravočasno menjavo rastlin in redno nego. Balkon res lahko postane mali vrt, a brez potrpežljivosti bogate bere ne bo.