Iz kronične utrujenosti v obup: kako se razvije izgorelost in kaj vam telo govori

Izgorelost. To je tisto stanje čustvene, telesne in duševne izčrpanosti, ki ga povzroča pretiran in dolgotrajen stres. Posledično posameznika sčasoma povsem ohromi. Razvije se postopoma, v več letih. »Sprva so prisotne visoke delovne zahteve, visoka stopnja stresa na delovnem mestu in visoka pričakovanja. Zahteve dela so višje od resursov, delo pa ne izpolnjuje posameznikovih pričakovanj,« pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Sčasoma posameznik postane kronično utrujen, pojavita se psihična in fizična izčrpanost. Lahko se pojavijo tudi motnje spanja in druge zdravstvene težave, kot so glavobol in različne bolečine. Pozneje še apatija, depresivnost, dolgočasje, negativen odnos do dela. Posameznik postane ciničen, ravnodušen. »V zadnji stopnji procesa izgorevanja posameznik občuti obup in nemoč. Do samega sebe čuti odpor, prav tako do drugih ljudi in vseh stvari, lahko se pojavijo občutki krivde, nezadostnosti,« razložijo.

Prinaša občutek neuspeha, dvoma o sebi, osamljenosti.

Na izgorelost lahko opozarjajo različni znaki. Strokovnjaki jih delijo v tri skupine. V prvi so fizični znaki. To pomeni, da se posamezniki večino časa počutijo utrujene in izčrpane. Pogosteje zbolevajo zaradi šibkejšega imunskega sistema. Na izgorelost opozarjajo tudi pogosti glavoboli ali bolečine v mišicah. Ter spremembe v želji po uživanju hrane in kakovosti ter dolžini spanca.

Druga skupina so čustveni znaki. Gre za občutek neuspeha in dvoma o sebi, občutka nemoči in osamljenosti. Posamezniki tudi izgubijo motivacijo za udejstvovanje v športnih aktivnostih in začnejo na svet gledati vedno bolj negativno. Tretji sklop opozorilnih znakov izgorelosti pa so vedenjski. Kot so zapiranje vase in odlašanje pri izpolnjevanju dnevnih obveznosti. Za spopadanje s težavami se vedno bolj začne posegati po alkoholu. Posamezniki se začnejo tudi neupravičeno znašati nad drugimi. Na delovnem mestu postajajo manj učinkoviti in zavzeti.

Če si ne zmoremo ali ne znamo pomagati sami, poiščimo pomoč strokovnjaka. FOTO: Stevanovicigor/Getty Images

Tri vrste

Strokovnjaki govorijo o različnih vrstah izgorelosti. O preobremenitveni govorimo, ko posameznik ves svoj čas namenja le temu, da bo v službi oziroma na poslovnem področju vse bolj uspešen. O tem razmišlja ves čas, tudi v prostem času, zato mu zmanjkuje časa za družino in prijatelje. Izgoreli lahko postanemo tudi, če na delovnem mestu ne vidimo več izzivov in se začnemo dolgočasiti. Sčasoma postanemo cinični in se začnemo izogibati odgovornosti. Pri tretji vrsti izgorelosti zaradi neuspehov v službi začnemo razmišljati, da smo nesposobni za delo oziroma začnemo dvomiti o svojih sposobnostih, talentih in dosežkih.

Vzemimo si čas za počitek, naučimo se reči ne.

Pri preprečevanju izgorelosti si lahko, kot pravijo na NIJZ, pomagamo tako, da naloge, ki jih moramo opraviti, razvrstimo po pomembnosti in si vsak dan sproti pripravimo dnevni načrt dela. Postavimo si realne in dosegljive cilje, si privoščimo redne odmore ter si vzamemo čas za počitek, postavimo si omejitve, se naučimo reči ne, kadar delo presega našo razpoložljivo energijo in naše zmožnosti, ter spremenimo življenjski slog.