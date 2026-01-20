  • Delo d.o.o.
NADLOGA

Izbruhne, ko si ga najmanj želimo, še posebej, če smo pod stresom

Herpes najraje prizadene ustnico, običajno pa je posledica izrazitega stresa, neprespanosti in slabše odpornosti.
Na voljo so številna sredstva za samopomoč. FOTO: Vladyslav Babenko/Getty Images

Na voljo so številna sredstva za samopomoč. FOTO: Vladyslav Babenko/Getty Images

Nastanejo mehurčki, napolnjeni s tekočino. FOTO: Apichsn/Getty Images

Nastanejo mehurčki, napolnjeni s tekočino. FOTO: Apichsn/Getty Images

Če se pojavi na spolovilu, nemudoma obiščemo zdravnika. FOTO: Ocskaymark/Getty Images

Če se pojavi na spolovilu, nemudoma obiščemo zdravnika. FOTO: Ocskaymark/Getty Images

Na voljo so številna sredstva za samopomoč. FOTO: Vladyslav Babenko/Getty Images
Nastanejo mehurčki, napolnjeni s tekočino. FOTO: Apichsn/Getty Images
Če se pojavi na spolovilu, nemudoma obiščemo zdravnika. FOTO: Ocskaymark/Getty Images
E. B.
 20. 1. 2026 | 08:13
A+A-

Herpes povzročajo virusi, ki si najpogosteje izberejo kot gostitelja živčne celice. Okužimo se prek neposrednega stika s prizadeto kožo ali sluznico, virus pa lahko dolgo miruje v živčnih celicah in ga nosimo v sebi. Aktivira se šele pozneje, navadno takrat, ko je naš imunski sistem izzvan. In to se zelo pogosto zgodi v zimskem obdobju, ko z vso silo udarijo prehladna in druga sezonska obolenja, največkrat pa se izrazi na ustnici ali ob njej.

Znani sprožilci

Nastanejo mehurčki, napolnjeni s tekočino. FOTO: Apichsn/Getty Images
Nastanejo mehurčki, napolnjeni s tekočino. FOTO: Apichsn/Getty Images
Herpes simplex I, najpogostejša oblika, se na začetku pokaže kot rdeča oteklina, ki srbi, skeli in zbada. Sčasoma se pojavi prvi mehurček, ki mu sledijo novi mehurčki, napolnjeni s tekočino. Ti nato počijo in nastane vneta razjeda, zelo občutljiva za dotik. Nazadnje se pretvori v krasto – ki žal pogosto poči ali jo nestrpno odluščimo, zato je zadnja faza neredko dolga. Tisti, ki jih je nadloga že večkrat doletela, bentijo, da herpes izbruhne ob najmanj primernem trenutku, pogosto sredi napornega delovnega obdobja, zahtevnega projekta, zatrpanega družinskega urnika, a to verjetno ni naključje. Težavo lahko sprožijo stres, neprespanost in neustrezna prehrana, zaradi česar nam tudi oslabi odpornost in tako odpre vrata neprivlačnim razjedam. Herpes rad spremlja tudi menstruacije in druge okoliščine s porušenim hormonskim neravnovesjem, povišano telesno temperaturo, izrazit telesni napor in različne okužbe.

Virus se lahko prenaša od prvega občutka ščemenja na ustnici pa do konca zadnje faze, zato je pomembno, da se prizadeti ves čas izogiba dotikanja mesta izbruha, poljubljanja in drugih telesnih stikov, deljenja skodelic, pribora in brisač. Ves čas velja skrbeti za dosledno higieno rok in skrbeti za odpornost. Pri preprečevanju prenosa virusa v okolico in za podporo pri celjenju so na voljo številni izdelki brez recepta, od past in mazil do obližev, najzanesljivejše učinkovine pa so silicijev gel, izsuši mehurček in umiri bolečino, propolis, ki pospeši obnovo celic in omeji razmnoževanje virusa, cinkov oksid, ki izsuši mehurček in zaščiti vnet predel, ter filmogel, ki prekrije prizadeto območje in spodbudi celjenje. Če težave povsem ne odpravimo v desetih dneh, velja obiskati zdravnika, če pa herpes izbruhne na nenavadnem predelu, denimo na spolovilu ali očeh, pa pomoč poiščemo takoj.

Če se pojavi na spolovilu, nemudoma obiščemo zdravnika. FOTO: Ocskaymark/Getty Images
Če se pojavi na spolovilu, nemudoma obiščemo zdravnika. FOTO: Ocskaymark/Getty Images

