Izjemen vpliv hoje po snegu: zmore vse to

Hoja po snegu je lahko čudovit način doživljanja zime v njeni najbolj pristni obliki. Vendar ta izkušnja ni le prijetna, je tudi prava blagodejna terapija za telo in dušo. Kako sprehod po beli snežni odeji vpliva na zdravje, razkriva portal Zadovoljna.hr.

Večja poraba energije

Ko stopate po mehkem, škripajočem snegu, telo aktivira mišice, ki jih med običajno hojo po gladkih površinah pogosto zanemarjate. Tudi počasnejši tempo zahteva več energije, saj se mora telo prilagajati dodatnemu uporu zaradi snega in nizkim temperaturam. To pomeni, da se že med kratkim sprehod porabi več energije kot med običajno daljšo hoja. Poleg tega se izboljšata moč in stabilnost mišic nog ter celega telesa.

Čistejša pljuča in več energije

Svež, hladen zrak je bogat z negativnimi ioni, ki pomagajo čistiti pljuča, povečujejo raven energije in izboljšajo počutje. Takšen zrak spodbuja globlje dihanje in zagotavlja boljšo oskrbo telesa s kisikom. Ob tem hlad spodbuja krvni obtok in pomaga zmanjševati vnetja. Sprehod po zimski naravi pripomore k večji zbranosti in manjšemu občutku utrujenosti.

ženska, vesela, zima FOTO: Maksym Belchenko/gettyimages Getty Images

Naravna terapija proti stresu

Hoja med sneženjem deluje kot naravna protistresna terapija, belina okolice pomirja misli, tišina pa umirja živčni sistem. Ritmično padanje snežink deluje skoraj hipnotično in zmanjšuje notranjo napetost. Takšen sprehod omogoča oddih od vsakodnevnega hrupa in informacij. Redni zimski sprehodi po beli naravi dolgoročno pomagajo pri obvladovanju stresa in tesnobe.

Vitamin D krepi odpornost

Izpostavljanje dnevni svetlobi, tudi v oblačnih zimskih dneh, pomaga pri tvorbi vitamina D, ki ga pozimi velikokrat primanjkuje. Ta vitamin igra ključno vlogo pri delovanju imunskega sistema in v zaščiti pred okužbami. Prav tako pozitivno vpliva na razpoloženje in pomaga preprečevati sezonsko potrtost. Že kratek sprehod po zimski zasneženi naravi pomembno prispeva k boljšemu splošnemu počutju.

FOTO: Gettyimages

Pomirjujoča meditacija v gibanju

Hoja po snegu je tudi oblika meditacije, priložnost, da se ustavite, globoko zadihate in se povežete s sedanjim trenutkom. Škripanje snega pod nogami naravno prizemlji in usmeri pozornost na trenutek, kar pomaga umiriti misli in izboljša duševno ravnovesje. Redna hoja po s snegom prekriti tihi naravi naj zato postane dragocen ritual skrbi zase.