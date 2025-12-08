Izlivi lahko rešijo življenje

Zmanjšuje stres, sprošča napetost, izboljša spanec, poveča osredotočenost, izboljša razpoloženje, ublaži bolečine, izboljša spolno življenje, prepreči tesnobo in depresijo. To so glavne pozitivne koristi samozadovoljevanja. Ob orgazmu telo sprosti hormona dobrega počutja (dopamin) in ljubezni (oksitocin), kar posledično vpliva na boljše razpoloženje. Hkrati oba nevtralizirata stresni hormon kortizol. Pri ženskah, ugotavljajo strokovnjaki, se je izkazalo, da lahko, če ne zanemarjajo samozadovoljevanja, pogosteje doživijo orgazem med spolnimi odnosi s partnerji. Poleg tega jim lahko masturbacija pomaga pri lajšanju menstrualnih krčev, predvsem pri starejših ženskah pa tudi zmanjšuje bolečino med spolnim odnosom, za katero je lahko kriva suha nožnica.

Moški, ki so ejakulirali 21- ali večkrat na mesec, so imeli 31 odstotkov manjše tveganje za razvoj raka prostate.

Sprošča hormona dobrega počutja in ljubezni. FOTO: Satjawat Boontanataweepol/Getty Images

Kar se tiče močnejšega spola, strokovnjaki ugotavljajo, da imajo moški, ki pogosto ejakulirajo, manjše tveganje za razvoj raka prostate. Pogosto ejakuliranje lahko prepreči kopičenje rakotvornih snovi v prostati, so ugotovili v harvardski študiji, v kateri so kot prostovoljci med letoma 1986 in 2000 sodelovali moški zdravstveni delavci, vključno z zobozdravniki, farmacevti, veterinarji, optometristi, oftalmologi in podiatri. V primerjavi z moškimi, ki so poročali o med štirimi do sedmimi ejakulacijami na mesec, so imeli moški, ki so ejakulirali 21- ali večkrat na mesec, 31 odstotkov manjše tveganje za razvoj raka prostate. Vpliv spolnih dejavnikov na pojav raka prostate pred 70. letom starosti je z 2338 moškimi preučevala tudi avstralska študija. In tako kot raziskava s Harvarda je tudi ta ocenila skupno število ejakulacij. Izkazalo se je, da so enako kot ameriški moški tudi njihovi kolegi iz Avstralije, ki so najpogosteje ejakulirali, imeli manjše tveganje za razvoj omenjenega raka.

Ženske, ki ne zanemarjajo samozadovoljevanja, pogosteje doživijo orgazem med spolnimi odnosi s partnerji.

Pazljivost pri uporabi spolnih pripomočkov ni odveč. FOTO: Getty Images

Vse omenjeno torej priča v prid temu, da je samozadovoljevanje prej koristno kot škodljivo za zdravje posameznika. Več različnih raziskav tako denimo ni potrdilo, da bi masturbacija povzročala izgubo vida, duševne bolezni, ukrivljenost penisa, zmanjšanega števila semenčic, erektilno disfunkcijo in neplodnost. Zaradi verskih, duhovnih ali kulturnih prepričanj se lahko posamezniki zaradi samozadovoljevanja počutijo krive ali osramočene. A znanstveniki glede tega poudarjajo, da so tovrstne misli povsem odveč. Če te misli začnejo resno vplivati na vsakodnevno življenje posameznika, tudi na spolnem področju, in če si pri tem ne znajo pomagati sami, je vsekakor najboljši korak iskanje pomoči pri strokovnjaku. Tako kot tudi v primeru, da masturbacija postane ponavljajoče se vedenje, ki se mu je težko upreti. Torej, da postanete od nje odvisni. Da brez nje ne morete zdržati niti v službi, da zaradi nje odpovedujete načrte ali pozabljate na odgovornosti. Dolgoročno zaradi tega ne bodo ogroženi le odnosi s partnerjem, ampak se lahko zmanjša tudi spolna občutljivost. Zaradi pregrobe masturbacije se lahko posamezniki tudi lažje poškodujejo. Še posebno če ob tem nepravilno uporabljajo različne seksualne pripomočke.