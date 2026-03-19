Jajca ali žitarice: kaj je bolje jesti za zajtrk

Skupina strokovnjakov iz Los Angelesa je izvedla raziskavo, v kateri je sodelovalo 20 udeležencev s prekomerno telesno težo. Razdelili so jih v dve skupini: ena je za zajtrk jedla jajca, druga žitarice. Obe vrsti živil vsebujeta beljakovine in sta odličen izbor za prvi dnevni obrok. Ugotovili so, da so jajca boljša izbira, saj občutek sitosti ohranijo veliko dlje kot žitarice. Pred začetkom in na koncu raziskave so udeležencem merili raven grelina (hormona, ki spodbuja lakoto) in leptina (hormona, ki spodbuja sitost).

Rezultati so pokazali, da so imeli tisti, ki so zajtrkovali jajca kasneje v dnevu nižjo raven grelina in višjo raven leptina, kar pomeni, da so v primerjavi s skupino, ki je zajtrkovala žitarice, čez dan zaužili manj hrane. Raziskovalci poudarjajo, da hrana, ki vsebuje kakovostnejše beljakovine, dlje vzdržuje občutek sitosti. Po rezultatih raziskave bi jajca lahko pomagala pri preprečevanju debelosti in tudi pri zmanjšanju telesne teže.

Ena veliko jajce vsebuje približno 70 kalorij, 5 gramov beljakovin, 5 gramov maščob in 186 miligramov holesterola. Znanstveniki dodajajo, da je kuhano jajce najbolj zdrava oblika priprave, saj ne vsebuje dodatne energije iz olja in je zaradi toplotne obdelave, varnejša izbira od surovega, pojasnjuje portal za zdrav in srečen življenjski slog Center zdravja.