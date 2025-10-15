  • Delo d.o.o.
VITKA POSTAVA

Japonska voda za vitko postavo in boljšo odpornost

Napitek pomaga pri topljenju maščob, tudi na mestih, kot so trebuh, hrbet in stegna.
M. Fl.
 15. 10. 2025 | 15:00
2:17
A+A-

Ingverjeva voda, pogosto imenovana tudi japonska voda, je napitek, ki pomaga pri topljenju maščobnih oblog, tudi tistih na trdovratnih mestih, kot so trebuh, hrbet in stegna.

A ne le to, pozitivno vpliva tudi na splošno zdravje, saj premore glavna aktivna sestavina ingverja, gingerol močne protivnetne lastnosti, piše Miss zdrava.

Učinki japonske vode na zdravje:

Uravnava krvni tlak

Redno pitje ingverjeve vode pomaga uravnavati krvni tlak ter preprečuje nastanek krvnih strdkov.

Zmanjšuje tveganje za okužbe

Ingver se že stoletja uporablja kot naravno sredstvo proti različnim okužbam, vključno s prehladi in gripo.

Deluje protivnetno

Napitek ima močne protivnetne lastnosti in je zato učinkovit pri obvladovanju vnetnih bolezni, kot sta artritis in putika.

Izboljšuje prekrvavitev

Ingver spodbuja krvni obtok. Za ta učinek sta zaslužna železo in cink, ki izboljšujeta pretok krvi in preprečujeta s slabim povezane težave.

Blaži simptome prehlada in gripe

Redno uživanje ingverja pomaga pri lajšanju simptomov okužb dihal.

Uravnava prebavo

Odpravlja pogoste prebavne težave, kot so napihnjenost, zgaga, refluks kisline in zaprtje.

Lajša bolečine v sklepih

Zaradi protivnetnega učinka redno pitje ingverjeve vode zmanjšuje ali preprečuje bolečine v sklepih.

Recept za pripravo

Sestavine:

  • 1,5 litra vode
  • nekaj tankih rezin svežega ingverja (vsaj en centimeter ingverja)
  • malo sveže iztisnjenega limoninega soka

Priprava:

  • Zavrite vodo, ingver olupite in narežite na tanke rezine.
  • Dodajte ga v vrelo vodo in kuhajte, da se zmehča.
  • Odstranite s štedilnika, ohladite in dodajte limonin sok.

Uporaba:

Topel ali ohlajen napitek pijte vsak dan.

