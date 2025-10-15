Japonska voda za vitko postavo in boljšo odpornost

Ingverjeva voda, pogosto imenovana tudi japonska voda, je napitek, ki pomaga pri topljenju maščobnih oblog, tudi tistih na trdovratnih mestih, kot so trebuh, hrbet in stegna.
A ne le to, pozitivno vpliva tudi na splošno zdravje, saj premore glavna aktivna sestavina ingverja, gingerol močne protivnetne lastnosti, piše Miss zdrava.
Učinki japonske vode na zdravje:
Redno pitje ingverjeve vode pomaga uravnavati krvni tlak ter preprečuje nastanek krvnih strdkov.
Ingver se že stoletja uporablja kot naravno sredstvo proti različnim okužbam, vključno s prehladi in gripo.
Napitek ima močne protivnetne lastnosti in je zato učinkovit pri obvladovanju vnetnih bolezni, kot sta artritis in putika.
Ingver spodbuja krvni obtok. Za ta učinek sta zaslužna železo in cink, ki izboljšujeta pretok krvi in preprečujeta s slabim povezane težave.
Redno uživanje ingverja pomaga pri lajšanju simptomov okužb dihal.
Odpravlja pogoste prebavne težave, kot so napihnjenost, zgaga, refluks kisline in zaprtje.
Zaradi protivnetnega učinka redno pitje ingverjeve vode zmanjšuje ali preprečuje bolečine v sklepih.
Sestavine:
Priprava:
Uporaba:
Topel ali ohlajen napitek pijte vsak dan.