Je alkohol res dobro razkužilo za telo?

Da se probiotike večinoma povezuje z jogurti, ni naključje, saj ta mlečni pripravek izdelujejo s pomočjo izbranih mlečnokislinskih bakterij v procesu fermentacije mleka. Za probiotike velja, da so specifični mikroorganizmi, ki pomagajo odpraviti neravnovesje v črevesni flori, so žive bakterije, ki razgrajujejo hrano, ki jo pojemo, in hkrati uničujejo škodljive mikroorganizme. Probiotiki so dobre bakterije, ki lahko zmanjšajo tveganje za infekcijsko drisko (gre za pogosta obolenja, ki jih povzročajo številni povzročitelji; vrsta povzročitelja je odvisna od okolja, kjer je bila driska pridobljena) in pomagajo obvladovati njene simptome s spodbujanjem imunskega sistema in izločanjem protimikrobnih snovi. Prav tako lahko zmanjšajo tveganje za okužbe dihal in skrajšajo trajanje bolezni.

Jejmo jogurt s probiotičnimi bakterijami. FOTO: Getty Images

Poleg probiotikov poznamo tudi prebiotike. Ti so neke vrste hrana za dobre bakterije – to pomeni, da pomagajo pri rasti probiotičnih bakterij, ki so že prisotne v telesu, in delujejo kot neke vrste gnojilo. Za dobro delovanje črevesne flore tako potrebujemo ene in druge. To je, nadaljujejo strokovnjaki, zelo pomembno za posameznikovo splošno zdravje, saj zdravo črevesje pripomore k trdnejšemu imunskemu sistemu, pa tudi zdravi telesni teži in uravnoteženi ravni sladkorja v krvi. Črevesje, ki mu radi rečemo tudi drugi možgani, saj je v njem polno živčnih celic, o vsem, kar čuti, pa naj gre za presladko kavo ali zastrupljeno hrano, sporoča možganom, ti pa se na to odzovejo. Na črevesje zelo slabo vpliva alkohol, saj deluje kot razkužilo in ubija črevesne bakterije.

Uživajmo jogurte, ki vsebujejo probiotične bakterije, mehke sire, fermentirano mleko, kefir, tudi kislo zelje.

Za črevesje je tako kot za druge dele telesa treba ves čas skrbeti, pravijo strokovnjaki in dodajajo, da njegovega delovanja ne jemljimo za samoumevno. Samo predstavljajmo si, kako urejeno bi imeli črevesje, če bi vanj vložili toliko energije kot, denimo, v negovanje kože, grajenje mišic za lepšo postavo in nakup prehranskih dopolnil.

Kislo zelje blagodejno vpliva na imunski sistem. FOTO: Madeleine_steinbach/Getty Images

Če zbolimo in nam zdravnik predpiše antibiotik, se lahko hitro srečamo s prebavnimi motnjami. Antibiotiki namreč zelo radi porušijo ravnovesje v črevesni flori. Zato strokovnjaki svetujejo jemanje probiotičnih nadomestkov, in sicer vse dokler moramo jemati antibiotike. Priporočljivo je uživanje jogurtov, ki vsebujejo probiotične bakterije, mehki sir, fermentirano mleko, kefir, tudi kislo zelje. Strokovnjaki priporočajo tudi uživanje banan, ki ne vsebujejo le pro- in prebiotikov, temveč tudi vlaknine, ki pomagajo uravnavati prebavo. Prebiotike najdemo še v polnozrnatem kruhu in koruzi, izbiramo tudi ječmen, oves, laneno seme, čebulo in česen, stročnice, špinačo in med.