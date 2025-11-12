Je mogoče: za jesen in zimo brez utrujenosti in viroz

Z vse krajšimi in hladnimi dnevi mnogi občutijo utrujenost: tako fizično kot mentalno in strokovnjaki svetujejo, kako se vsemu temu izogniti.

Elise Dallas, britanska zdravnica splošne medicine pojasnjuje, zakaj je to obdobje posebej zahtevno:

»Pozimi je manj sončne svetlobe, kar zmanjšuje raven vitamina D, ključnega za delovanje imunskega sistema. Poleg tega hladen in suh zrak izsušuje sluznice nosu in grla, te zato težje ščitijo pred virusi, ki posledično lažje prodrejo v telo.«

Dodaja, da je v tem času okužb več tudi, ker se velikokrat zadržujemo v zaprtih prostorih in smo zato v stiku z več ljudmi. Kaj pa skupaj z drugimi strokovnjaki svetuje v prid preventivi?

Redne zdravstvene preglede

Dr. Michael Zemenides, soustanovitelj A-Z General Practice, svetuje:

»Dogovorite se za kontrolo krvnega tlaka, holesterola, sladkorja in hormonov ščitnice.

Če imate kronično bolezen, rezervirajte letni pregled in preverite, ali so terapije še primerne. Boljše zdravstveno stanje ob začetku zime pomeni boljšo odpornost proti okužbam.«

Primerno hidratacijo

»Sluznice morajo, da bi učinkovito varovale telo pred mikrobi, ostati vlažne,« poudarja Dallasova.

»Mnogi ne pijejo dovolj tekočine, voda pa je ključna tudi za boj proti utrujenosti in slabi koncentraciji.«

Svetuje, da vsako jutro pred odhodom od doma popijete dva kozarca vode. Če vam okus običajne vode ni všeč, dodajte svež ingver ali lističe mete.

FOTO: Bartekszewczyk/Gettyimages

Cepljenje

»Zaščitite sebe in druge. Sploh, če spadate v rizično skupino, se cepite proti gripi in kovidu« svetuje Zemenides.

Spanec

»Daljši temi dnevi lahko motijo naravni ritem telesa,« pojasnjuje Zemenides.

»Slaba kakovost spanja vpliva na razpoloženje, koncentracijo in odpornost proti stresu.«

Dallasova priporoča redno spalno rutino, tudi med vikendi: »Poskusite spati sedem do devet ur vsako noč in se v posteljo odpraviti pred polnočjo.«

FOTO: Gettyimages

Obvladajte stres

»Jesen pogosto prinaša več stresa in manj odpornosti,« opozarja Zemenides. »Krajši dnevi, mraz in povečane obveznosti negativno vplivajo tako na mentalno kot fizično zdravje.«

Dallasova dodaja: »Stres dolgoročno oslabi imunski sistem. Za pomiritev je dovolj že deset minut primerne sprostitvene tehnike.«

Vitamin D

Jeseni in pozimi raven vitamina D naravno upada, zato so koristni prehranski dodatki.

»Od oktobra do marca je priporočljivo 10 mikrogramov (400 enot) vitamina D dnevno, dodatke kombinirajte s prehrano, bogato z mastnimi ribami, jajci in obogatenimi izdelki,« svetuje Zemenides.

FOTO: Jag_cz/Gettyimages

Aktivnost na svežem zraku

»Telesna aktivnost naravno zmanjšuje stres, uravnava kortizol in izboljšuje razpoloženje,« pravi Zemenides.

»Pozimi se ljudje manj gibljejo, kar lahko vodi do napetosti in slabšega spanca. Že kratek sprehod po dnevni svetlobi lahko znatno izboljša razpoloženje.«

Sezonsko in uravnoteženo prehrana

Zemenides priporoča prehrano, bogato s hranili in sezonskimi živili:

»Izberite temno zeleno listnato zelenjavo, lokalno sezonsko sadje, korenasto zelenjavo, buče, nemastne beljakovine, polnozrnate izdelke in zdrave maščobe.«

FOTO: Gettyimages

»Redni, uravnoteženi obroki pomagajo telesu ohranjati energijo in krepijo imunski sistem,« povzema T portal.