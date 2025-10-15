Je stres dejavnik tveganja za raka dojk? Odgovarja onkologinja

ROŽNATI OKTOBER

Rožnati oktober nas vsako leto spomni na pomen zgodnjega odkrivanja, preventive in podpore ženskam, ki so zbolele za rakom dojk.

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s Simono Borštnar, dr. med., specialistko interne medicine internistične onkologije, priznano onkologinjo z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Z nami je delila dragocene vpoglede v sodobne pristope k zdravljenju, dejavnike tveganja in v to, kje lahko prizadeti dobijo neprecenljivo psihološko pomoč. Kako se rak dojk običajno razvije in kako prepoznamo različne stadije? Rak dojk nastane zaradi nenadzorovane rasti spremenjenih celic v dojki. Ko se te dovolj namnožijo, ga lahko zatipamo v obliki bulice. V tumorju, velikem centimeter, je približno milijarda ...