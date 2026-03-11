Jemo, ko je čas za obrok

Zdravo prehranjevanje je tako kot hujšanje povezano z našimi čustvi, navadami, motivacijo, zato je tudi psihološka priprava nanj izjemno pomembna. Psihologi podajajo nekaj nasvetov, ki so pomembni za vse, ki si želijo izgubiti odvečne kilograme ter se po novem prehranjevati bolj zdravo.

Prvo pravilo je, da se naučimo, kako se iz dneva v dan motivirati za zdravo prehranjevanje ter pri sebi ugotoviti, kako se najlažje upremo lakoti. Eden od načinov je, da razloge, zakaj želimo shujšati oziroma ohranjati zdravo telesno težo, zapišemo. V trenutkih, ko nas mami, da bi zaužili kaj nezdravega, vzamemo seznam v roke in ga znova preberemo.

Naučimo se, kako se iz dneva v dan motivirati za zdravo prehranjevanje. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Uživanje v hrani je pomembno. Psihološke raziskave kažejo, da zavestno prehranjevanje, ko smo pozorni na okus, teksturo in občutke med obrokom, izboljšuje telesno zadovoljstvo in zmanjšuje impulzivno prehranjevanje. Tak pristop lahko okrepi pozitivno povezavo med prehranjevanjem in čustvenim počutjem, saj pomaga prepoznati resnične signale lakote in sitosti.

Držimo se smernic

Diete so odsvetovane. Jejmo zdravo, a si dovolimo vsak dan vsaj eno najljubšo jed. Prav tako je nujno spoznanje, da lahko, če nismo resno bolni, brez posledic preskočimo obrok. Občutki hude lahkote navadno trajajo od pet do deset minut, nato minejo. Lakota ni edina, ki nas sili jesti. Naučimo se razlikovati med lakoto in hrepenenjem ali željo po hrani. Lakoto brez telesne podlage pomagajo odpraviti motnje, ki jih poiščite sami: lahko je to sprehod, drugi se zamotijo z brskanjem po spletu. Jejmo le, ko je čas za določen obrok. Izogibajmo se kršenju lastnih pravil, četudi gre le za droben priboljšek. Preveč prekrškov povzroči, da se vedno manj držimo načina zdrave prehrane, ki smo si ga določili.

Zavestno prehranjevanje izboljšuje telesno zadovoljstvo. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Strokovnjaki priporočajo, da si določimo smernice prehranjevanja, ki se jih lahko držimo glede na svoje navade in življenjski slog. Bolje je manj pravil, ki se jih dejansko lahko držimo, kot rigorozne omejitve, zaradi katerih bomo hitro obupali in se morda celo zatekli v prenajedanje. Tudi socialna podpora – družina, prijatelji ali skupine za zdrav način življenja – lahko pomembno vpliva na vztrajnost pri zdravih prehranskih navadah.