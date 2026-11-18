Kaki je priljubljen jesenski sadež, ki ni le okusen, pripisujejo mu številne zdravju koristne lastnosti. V tradicionalni uporabi ga povezujejo tudi z lajšanjem različnih zdravstvenih težav. Zaradi vsebnosti vlaknin, vitaminov in antioksidantov je pomemben del uravnotežene prehrane. Vsebuje antioksidante, ki pomagajo varovati organizem pred posledicami oksidativnega stresa. Ta nastane zaradi neravnovesja med prostimi radikali in sposobnostjo telesa, da jih nevtralizira.

Slasten je tudi suh. FOTO: Shutterstock

Oksidativni stres je povezan z razvojem številnih kroničnih bolezni, vključno z boleznimi srca in nekaterimi vrstami raka. Dosedanje raziskave so pokazale, da nekatere snovi v kakiju izkazujejo potencialno protirakavo delovanje. Sadež vsebuje flavonoide in karotenoide, med katerimi je tudi betakaroten. Te spojine lahko pomagajo ščititi celice pred oksidativnimi poškodbami. Raziskovalci preučujejo njihovo morebitno vlogo pri preprečevanju različnih vrst raka, med drugim na pljučih in debelem črevesju.

Za oči in prebavo

Kaki vsebuje paleto pomembnih vitaminov. Med njimi so vitamin A, pomemben za vid, vitamin E, ki pomaga ščititi celice pred oksidativnim stresom, ter vitamina B1 in B2, ki sodelujeta pri presnovi energije. Vsebuje tudi vitamin K, pomemben za normalno strjevanje krvi in zdravje kosti, ter vitamin B6, ki prispeva k normalnemu delovanju živčnega sistema. Vsebuje vitamin C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema in zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Vsebuje betakaroten, ki ga telo pretvarja v vitamin A. Ta je pomemben za ohranjanje normalnega vida, še posebej za delovanje mrežnice. Vsebuje tudi lutein in zeaksantin, karotenoidna pigmenta, ki imata pomembno vlogo pri zdravju oči.

Prerežemo ga na pol in pojemo kar z žličko. FOTO: Shutterstock

Vsebuje tudi številne pomembne minerale, med njimi so kalcij, magnezij in fosfor, ki so pomembni za zdravje kosti, kalij, ki pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka, mangan, ki prispeva k normalnemu delovanju telesa, ter železo, ki je nujno za normalno tvorbo rdečih krvničk. Plodovi kakija imajo lahko tudi protivnetne lastnosti. Raziskava, ki so jo leta 2020 izvedli na podganah, je pokazala, da bi lahko antioksidativne lastnosti kakija zmanjšale vnetje in poškodbe tkiva, ki jih povzroča revmatoidni artritis, kronična vnetna bolezen.

Kaki vsebuje precej prehranskih vlaknin, fenolnih spojin in mineralov, ki so pomembni za zdravje srca in ožilja. Vsebuje prehranske vlaknine, ki so ključne za pravilno delovanje prebavnega sistema, preprečujejo zaprtje, lahko vplivajo tudi na absorpcijo nekaterih hranil, imajo pomembno vlogo pri uravnavanju ravni glukoze v krvi in zniževanju koncentracije slabega LDL-holesterola, prispevajo k daljšemu občutku sitosti in pomagajo uravnavati apetit, zato so dobrodošle na jedilniku vseh, ki bi radi izgubili kak kilogram. Poleg tega vsebuje zelo malo maščob, zaradi naravno prisotnih sladkorjev pa je tudi vir energije.

Zdaj je njegov čas, privoščimo si ga. FOTO: Shutterstock

Izberemo zrel plod, ga prerežemo na pol in njegovo mehko sredico pojemo z žlico. Lahko ga dodajamo v smutije, v jogurt, z njim obogatimo kosmiče in sadne solate, slasten je tudi v sladicah. Odličen je tudi suh, saj je prav tako bogat s hranili in minerali in je odlično nadomestilo za sladkarije ter zdrav prigrizek.