Joga tudi za libido

Raziskave kažejo, da športna dejavnost povečuje spolno slo, a za krepitev libida se ne velja zanašati samo na eno športno disciplino, temveč je rešitev mešanica gibanja in sprostitve.

Študija v Journal of Sexual Medicine je ugotovila, da je joga pri več kot 70 odstotkov udeležencev izboljšala spolno željo in zadovoljstvo, predvsem zaradi zmanjšanja stresa. Kardio športi, kot sta tek in kolesarjenje, izboljšujejo prekrvitev, kar neposredno vpliva na vzburjenje, medtem ko vadba za moč spodbuja izločanje testosterona. Strokovnjaki poudarjajo, da že trije treningi na teden povečajo energijo, samozavest in splošno zadovoljstvo v intimnem življenju.