Joga za zdravo staranje je veliko več kot le oblika rekreacije in raztezanja

Jutrišnji dan je namenjen jogi: tako so sklenili Združeni narodi leta 2014, od takrat vsakega 21. junija mnogi spodbujajo k vključitvi v vadbo, ki je lahko zdrava in primerna za vsakogar. In je veliko več kot le oblika rekreacije in raztezanja. Je namreč tudi podpora dobremu počutju, sprostitvi, čuječnosti in popolnemu odklopu, mnogi pa jo opevajo tudi kot pomoč pri obvladovanju stresa, bolečin in spanja.

Joga združuje telesne položaje, nadzorovano dihanje in umirjanje pozornosti, prav ta kombinacija pa je ključna za njene učinke na telo in živčni sistem. Raziskave kažejo, da redno izvajanje joge lahko pomaga pri zmanjševanju stresa, nižanju ravni stresnih hormonov in izboljšanju kakovosti spanja. Nekaterim je v neizmerno pomoč pri lajšanju kroničnih bolečin v hrbtu in sklepih ter izboljšanju gibljivosti. Zdravstveni strokovnjaki se vse pogosteje opirajo nanjo pri rehabilitaciji in obvladovanju kroničnih bolezni, kjer je lahko dragocena podporna metoda, zlasti pri tistih, pri katerih sta pomembna obvladovanje stresa in postopna ter varna krepitev telesa.

Odlična je kot skupinska vadba. FOTO: Luis Alvarez/Getty Images

Joga je postala globalni jezik dobrega počutja.

Na prostem

V številnih državah po svetu jogo že vključujejo v programe preventive in duševnega zdravja, v zadnjih letih pa se trend krepi tudi v Evropi. Povečujejo število zdravstvenih ustanov, ki jogo priporočajo kot dopolnilo pri obravnavi anksioznosti, depresije in stanj, povezanih s kroničnim stresom. Izvedba joge ni več omejena na studie in športne dvorane – vse pogosteje jo ljudje izvajajo doma, v naravi ali celo na delovnem mestu kot kratek, a nadvse dragocen predah za razbremenitev telesa in uma. Pomemben del joge je dihanje: zavestno, počasno, enakomerno in pravilno dihanje aktivira parasimpatični živčni sistem, ki pomaga telesu preiti v stanje počitka in regeneracije ter doseči prepotrebno sprostitev.

Z jogo ohranjamo zdravje tudi v zrelih letih. FOTO: Portra/Getty Images

Tudi ob letošnjem mednarodnem dnevu joge, ki poteka pod geslom Joga za zdravo staranje, se bo po vsem svetu, tudi pri nas, zvrstila množica dogodkov na prostem, skupinskih vadb in delavnic, ki poudarjajo pomen povezanosti med telesom in umom. Joga je postala globalni jezik dobrega počutja, ki presega kulturne in geografske meje, poudarjajo poznavalci in izkušeni, ki ugotavljajo, da ima joga čedalje več privržencev, ti pa zadovoljni poročajo o večji prožnosti, boljšem počutju in notranjem ravnovesju.