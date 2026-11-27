Jutranja vadba ni le odličen način za začetek dneva. Gibanje v zgodnjih jutranjih urah, pred osmo, lahko pripomore k boljši koncentraciji, razpoloženju in uravnavanju biološke ure, vpliva pa lahko tudi na to, kako telo porablja maščobe kot vir energije. Ko se zbudimo, možgani potrebujejo nekaj časa, da iz stanja spanja preidejo v stanje popolne budnosti. V tem obdobju sta lahko pozornost in koncentracija začasno zmanjšani. Jutranja telesna dejavnost pomaga, da se telo hitreje prebudi. Med vadbo se namreč pospeši krvni obtok, poveča se dotok kisika v mišice in možgane, telo se pripravi na dnevne dejavnosti. Zato so jutranji sprehod, lahkoten tek ali kratka vadba odličen način za začetek dneva. Ni nujno, da je vadba intenzivna, dovolj je že nekaj minut lahkotnega gibanja, razteznih vaj.

Jutranja vadba vpliva tudi na čas izločanja melatonina, ki je pomemben za uravnavanje spanja.

Nekateri ne morejo brez jutranjega teka, tudi pozimi ne.

Več energije

Med vadbo mišice potrebujejo več kisika, zato srce hitreje črpa kri, dihanje postane globlje in hitrejše. Hkrati se sproščajo hormoni, kot sta adrenalin in noradrenalin, ki telesu pomagajo pri odzivanju na telesni napor. A ni treba, da je vadba zahtevna, naporna, že nekaj počepov pozitivno vpliva na srčno-žilni sistem in porabo energije. Ena zanimivejših prednosti jutranje vadbe je povezana s cirkadianim ritmom oziroma notranjo biološko uro, ki uravnava cikel spanja in budnosti., profesor antropologije in bioloških znanosti na Univerzi Južne Kalifornije, pojasnjuje, da lahko jutranje gibanje, zlasti ob izpostavljenosti naravni dnevni svetlobi, pomaga uravnavati ta ritem. Jutranja dejavnost telesu sporoča, da se je začel dan, akcija, zvečer, ko se umirjamo, pa se organizem postopoma pripravlja na počitek. Raziskave kažejo, da lahko jutranja vadba vpliva tudi na čas izločanja melatonina, hormona, pomembnega za uravnavanje spanja. Vendar je pomembno, da zaradi zgodnejše vadbe ne krajšamo časa, namenjenega spanju. Kakovosten spanec je namreč nujen za obnovo organizma in ohranjanje zdravja.

Vadbo pred zajtrkom pogosto povezujemo z večjo porabo maščob. Po nočnem postu je raven inzulina praviloma nižja, zato lahko telo med dejavnostjo v večji meri uporablja maščobe kot vir energije. Vadba na tešče lahko vpliva na oksidacijo maščob oziroma njihovo razgradnjo za pridobivanje energije. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji eBioMedicine, je pokazala, da je 60-minutna telesna dejavnost pred zajtrkom v primerjavi s počitkom povečala oksidacijo maščob v 24 urah. Večja poraba maščob med vadbo še ne pomeni nujno tudi večje izgube kilogramov. Na telesno težo vplivajo skupno energijsko ravnovesje, prehrana, stopnja telesne dejavnosti in individualne značilnosti organizma. Če nam lahkotna vadba pred zajtrkom ustreza, jo vključimo v vsakodnevno rutino. Če je daljša in bolj intenzivna, pa lahko lažji obrok pred treningom pripomore k boljšim rezultatom.

Med vadbo se namreč pospeši krvni obtok.

Redna telesna dejavnost lahko izboljša razpoloženje, budnost in miselne sposobnosti. Jutranja vadba pred službo je odličen način, da dan začnemo z več energije in boljšo zbranostjo. Pa še en plus jutranje vadbe je: tako je manj verjetno, da jo bomo čez dan prestavili ali celo izpustili. Čeprav ima jutranja telesna dejavnost prednosti, še ne pomeni, da je najboljša izbira za vsakogar. Nekaterim bolj ustreza vadba po službi, ko so že povsem prebujeni in imajo zanjo več časa. Najpomembneje je najti termin, ki nam dolgoročno ustreza, ne da bi pri tem zanemarjali spanec, prehrano in regeneracijo. Navsezadnje je najboljša vadba tista, ki jo redno izvajamo.