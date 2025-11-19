  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRONIČNA BOLEZEN

Kadilci so kašlja vajeni

Kajenje povzroči kar od 85 do 90 odstotkov primerov KOPB, varni niso niti vejpi in elektronske cigarete.
Pri dolgoletnih kadilcih se bolezen razvije v od 15 do 35 odstotkih primerov. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Pri dolgoletnih kadilcih se bolezen razvije v od 15 do 35 odstotkih primerov. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Število obolelih se zaradi staranja prebivalstva ter nenehne izpostavljenosti dejavnikom tveganja še povečuje. FOTO: Lucigerma/Getty Images

Število obolelih se zaradi staranja prebivalstva ter nenehne izpostavljenosti dejavnikom tveganja še povečuje. FOTO: Lucigerma/Getty Images

Zdravljenje KOPB se v Sloveniji nenehno izboljšuje, pravi mag. Irena Šarc. FOTO: Tea Močnik/Klinika Golnik

Zdravljenje KOPB se v Sloveniji nenehno izboljšuje, pravi mag. Irena Šarc. FOTO: Tea Močnik/Klinika Golnik

Pri dolgoletnih kadilcih se bolezen razvije v od 15 do 35 odstotkih primerov. FOTO: Sinenkiy/Getty Images
Število obolelih se zaradi staranja prebivalstva ter nenehne izpostavljenosti dejavnikom tveganja še povečuje. FOTO: Lucigerma/Getty Images
Zdravljenje KOPB se v Sloveniji nenehno izboljšuje, pravi mag. Irena Šarc. FOTO: Tea Močnik/Klinika Golnik
Ema Bubanj
 19. 11. 2025 | 07:42
A+A-

Zdravila za kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) ni, lahko pa z zgodnjo diagnozo in ukrepanjem pomembno upočasnimo njeno napredovanje ter izboljšamo kakovost življenja. Svetovni dan zaznamujemo vsakega 19. novembra, letošnji, ki poteka pod geslom Zmanjkuje sape? Pomislite na KOPB., poziva k pravočasnemu prepoznavanju simptomov in pomembnim spremembam.

Številni še vedno zmotno menijo, da je zasoplost naravni del staranja.

KOPB je resna kronična bolezen, ki napreduje in povzroča trajno, nepopravljivo poškodbo pljuč. Vsako leto zaradi nje po svetu umrejo več kot trije milijoni ljudi, število obolelih pa se zaradi staranja prebivalstva ter nenehne izpostavljenosti dejavnikom tveganja – predvsem tobačnemu dimu in onesnaženemu zraku – še povečuje. V zgodnjih stopnjah, ko so znaki še blagi, lahko prenehanje kajenja, redna telesna aktivnost in ustrezno zdravljenje pomembno upočasnijo napredovanje bolezni ter izboljšajo kakovost življenja.

Na bolezen običajno opozarjajo težko dihanje ob naporih, kronični kašelj in izkašljevanje, a ker se kadilci na kašelj pogosto navadijo, ga ne prepoznajo kot simptom bolezni. »Kajenje povzroči kar od 85 do 90 odstotkov primerov KOPB. Pri dolgoletnih kadilcih se bolezen razvije v 15–35 odstotkih primerov. Dobra novica pa je, da opustitev kajenja prinaša koristi na kateri koli stopnji bolezni. V zgodnjih fazah prepreči ali upočasni napredovanje, v poznejših pa zmanjša breme bolezni ter izboljša kakovost življenja in preživetje,« poudarja mag. Irena Šarc, dr. med., spec. pnevmologije s Klinike Golnik.​

Dejavniki tveganja

KOPB pogosto ostaja neodkrit. Študije kažejo, da je do 70 odstotkov obolelih odraslih neprepoznanih, deleži pa so v državah z nizkimi in srednjimi prihodki še višji. Neodkrita bolezen vodi do izrazitejših simptomov, slabše kakovosti življenja in zmanjšane produktivnosti.

Pomembno je, da zdravstveni delavci pri zgodnjem odkrivanju KOPB prepoznajo ključne dejavnike tveganja: izpostavljenost tveganjem (tobačni dim, onesnaženje zraka v gospodinjstvu in okolju, poklicna izpostavljenost prahu, kemikalijam in dimu), prezgodnji porod ali pogoste okužbe dihal v otroštvu ter genetska nagnjenost, kot je pomanjkanje alfa-1 antitripsina.

Opustitev kajenja prinaša koristi na kateri koli stopnji bolezni.

Tudi elektronske cigarete in vejpi niso varen nadomestek kajenju, svarijo strokovnjaki – njihovi aerosoli dražijo sluznico dihal, povzročajo kronično vnetje malih dihalnih poti in poškodbe pljučnih mešičkov. Pri KOPB to vodi v pogostejše poslabšanje simptomov, kot so kašelj, težko dihanje in akutna poslabšanja. Kadilec lahko izgubi tudi polovico pljučne funkcije, še preden zazna zadihanost, ko so pljuča že nepopravljivo okvarjena.

»Številni še vedno zmotno menijo, da je zasoplost naravni del staranja ali posledica slabe telesne pripravljenosti. Naša naloga je zato tudi ozaveščanje širše javnosti, da vsaka dolgotrajna zasoplost, kronični kašelj ali izkašljevanje sluzi zahteva dodatno diagnostiko. Poleg kajenja je pomembno zmanjšati izpostavljenost drugim tveganjem – onesnaženemu zraku, dimu pri kuhanju, prahu in delovnim nevarnostim. Medicinske sestre svetujemo o varnih načinih ogrevanja, prezračevanja in uporabe zaščitnih sredstev na delovnem mestu,« pove Mariana Paula Rezelj, predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji pri Zbornici – Zvezi.

Zdravila ni

Čeprav zdravila za popolno ozdravitev KOPB ni, lahko boljše in hitrejše diagnosticiranje pomembno vpliva na zdravje bolnikov. Če kašelj traja več kot šest tednov ali se težka sapa ob enakem naporu stopnjuje izraziteje kot prej, je nujen obisk osebnega zdravnika. Ta po potrebi pacienta napoti k pulmologu, ki opravi teste pljučne funkcije in rentgensko slikanje pljuč.

Zdravljenje KOPB se v Sloveniji nenehno izboljšuje, pravi mag. Irena Šarc. FOTO: Tea Močnik/Klinika Golnik
Zdravljenje KOPB se v Sloveniji nenehno izboljšuje, pravi mag. Irena Šarc. FOTO: Tea Močnik/Klinika Golnik
Zdravljenje KOPB se v Sloveniji sicer nenehno izboljšuje, še sklene mag. Šarc: »Poleg standardnih terapij, ki vključujejo zdravila za lajšanje simptomov in zmanjšanje poslabšanj, bo za manjšo skupino bolnikov na voljo tudi biološka terapija, ki se je v zadnjem obdobju izkazala za koristno pri preprečevanju poslabšanja bolezni. Za vse bolnike pa je velik poudarek namenjen pljučni rehabilitaciji, ki združuje telesno vadbo, izobraževanje in psihosocialno podporo, s čimer bolnikom pomaga izboljšati telesno zmogljivost in kakovost življenja. V Sloveniji si prizadevamo povečati dostopnost pljučne rehabilitacije tudi na ambulantnem nivoju, kar bi omogočilo več bolnikom, da se vključijo v programe za obvladovanje bolezni in ohranjanje aktivnega življenjskega sloga.«

Število obolelih se zaradi staranja prebivalstva ter nenehne izpostavljenosti dejavnikom tveganja še povečuje. FOTO: Lucigerma/Getty Images
Število obolelih se zaradi staranja prebivalstva ter nenehne izpostavljenosti dejavnikom tveganja še povečuje. FOTO: Lucigerma/Getty Images

Več iz teme

kašeljkajenjekronična obstruktivna pljučna bolezenzdravje
ZADNJE NOVICE
07:31
Novice  |  Slovenija
REŠEVANJE V GORAH

Rekordni meseci za bohinjske gorske reševalce: s Francozom na hrbtu skozi nočni vihar

Ta konec tedna so gorski reševalci iz Bohinja rešili izgubljena in onemogla tujca.
19. 11. 2025 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

To dodajte v polento, da bo kot iz italijanske tratorije (VIDEO)

Topla in nasitna jed, ki pogreje. Kremasta polenta je božanska kot priloga k mesu, bogatim enolončnicam in zelenjavi.
Jasmina Pirnar Krope19. 11. 2025 | 07:30
07:19
Bulvar  |  Glasba in film
STVAR S PERJEM

Benedict Cumberbatch v družinski drami in psihološki grozljivki hkrati

Gre za adaptacijo kratkega romana avtorja Maxa Porterja.
19. 11. 2025 | 07:19
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SERIJSKI PRESTOPNIK

Pobegli pravnik Robert ponarejanja listin ne prizna

Septembra so ga prijeli italijanski orožniki.
Moni Černe19. 11. 2025 | 07:10
07:01
Šport  |  Odmevi
REPREZENTANTI

Po nogometni tekmi v Skandinaviji: eni leteli domov, drugi v Rusijo, tretji v ZDA

Nogometni reprezentanti zapustili Stockholm na različne načine. Na treh stadionih bodo igrali tik ob meji: na Reki, v Vidmu in Gradcu.
Siniša Uroševič19. 11. 2025 | 07:01
06:54
Lifestyle  |  Polet
ZAČEL SE JE BOJ PROTI NEZDRAVI HRANI

To je hrana, ki postaja globalna zdravstvena grožnja: strokovnjaki pozivajo k ukrepanju

Raziskovalci pozivajo k omejitvam in večjim davkom za hrano, ki dokazano škodi ljudem, a je je vedno več v prodajalnah.
Miroslav Cvjetičanin19. 11. 2025 | 06:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki