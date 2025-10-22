Kaj je ašvaganda in zakaj jo je ta država prepovedala

V ajurvedi se ašvaganda (Withania somnifera), že stoletja uporablja predvsem za povečanje energije, izboljšanje spanja, boljše delovanje živčnega sistema, preprečevanje izpadanja las zaradi stresa in celo za povečanje libida.

Njena priljubljenost v sodobnem svetu izhaja iz iskanja naravnih pripomočkov za blaženje stresa, vendar se kljub temu pojavljajo dvomi in opozorila glede varnosti uporabe.

Danska je denimo že leta 2023 v prehranskih dopolnilih prepovedala ašvagando, in sicer na podlagi poročila tamkajšnjega tehničnega inštituta.

V poročilu iz leta 2020 so bili izpostavljeni potencialni negativni učinki, kot so vpliv na ščitnične in spolne hormone, zmanjšana plodnost in celo morebitno povišanje tveganje za splav.

Čeprav ni natančnih dokazov, večina raziskav namreč ni zagotovila jasnih rezultatov, se je Danska odločila za previdnost in uvedla popolno prepoved.

FOTO: Tatyanagl/Gettyimages

Ena izmed študij na živalih je pokazala zmanjšano količino in kakovost sperme, medtem ko je druga, izvedena na ljudeh, pokazala povišanje ščitničnih hormonov, kar bi lahko vodilo do tireotoksikoze, redkega, a resnega zdravstvenega stanja.

Glede domnevnega vpliva na nosečnost ni bilo predloženih kliničnih dokazov, Svetovna zdravstvena organizacija pa med nosečnostjo in dojenjem odsvetuje uporabo ašvagande.

FOTO: Gettyimages

Njene glavne prednosti so povezane z adaptogenimi lastnostmi: zmanjšanje stresa in tesnobe, boljše športne zmogljivosti, izboljšanje kognitivnih funkcij, boljša koncentracija, dvig testosterona in povečana plodnost pri moških. Določene raziskave nakazujejo tudi zmanjšanje vnetij in izboljšanje kakovosti spanca.

Kljub pozitivnim učinkom pa uporaba ni primerna za vsakogar. Posebno previdni naj bi bili:

nosečnice,

doječe matere,

bolniki s hormonsko občutljivim rakom prostate,

osebe z obolenji ščitnice, jeter ali avtoimunimi boleznimi,

tisti, ki jemljejo določena zdravila (denimo benzodiazepine ali barbiturate),

bolniki pred operacijo.

Možni neželeni učinki vključujejo prebavne težave, zaspanost in prebavne težave. Pogosto se pozitivni učinki pokažejo šele po več tednih ali mesecih redne uporabe.

Pomembno je, da se pred začetkom jemanja vedno posvetujete z zdravnikom.

FOTO: Antonio_diaz/Gettyimages

