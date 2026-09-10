Kaj je ženskam zares seksi? Partner, ki ne čaka na navodila

Čokolada, ostrige in dišeče sveče? Morda, a v resni zvezi je za marsikatero žensko precej bolj seksi partner, ki sam opazi poln koš za smeti, umazano posodo ali kaj podobnega.

Novejše raziskave kažejo, da je za zadovoljstvo v odnosu pomembno tudi, kako si partnerja razdelita nevidno breme skrbi, načrtovanja in organiziranja skupnega vsakdana. Ne gre le za to, kdo pomije posodo ali obesi perilo. Pomembno je tudi, kdo opazi, da je treba kupiti detergent, se spomni na obveznosti in stvari uredi, ne da bi ga moral drugi ves čas usmerjati. Če ena oseba postane vodja gospodinjstva, druga pa čaka na navodila, lahko z utrujenostjo in zamero izgine tudi spolna želja.

Najboljši afrodiziak je ...

Podobno velja za romantiko. Strokovnjaki opozarjajo na nevidno delo, ki ga ženske pogosto opravljajo zato, da bi zveza ostala romantična in seksualno živahna. Če mora vedno ista oseba predlagati zmenek, rezervirati mizo in poskrbeti še za iskrice, romantika hitro postane še ena obveznost. Včasih je zato najboljši afrodiziak preprosto partner, ki sam prevzame pobudo.