Kaj obožuje srce

Med živila s pozitivnim učinkom na srce in ožilje spadajo tista, ki so bogata z vlakninami: sadje, zelenjava, stročnice, cela žita. Vlaknine namreč znižujejo raven slabega holesterola LDL in izboljšujejo delovanje prebave, kar pripomore k zdravju srca.

Naslednje na seznamu so maščobne kisline omega 3, ki jih najdemo v mastnih ribah, lanenih in chia semenih, oreščkih ter blažijo telesna vnetja, preprečujejo nastajanje krvnih strdkov in zmanjšujejo tveganje za srčne bolezni. Antioksidanti iz sadja, zelenjave, temne čokolade, rdečega vina varujejo celice srca pred učinki delovanja prostih radikalov in zmanjšujejo telesna vnetja.

Kaj najbolj ogroža srce

Na tem seznamu so živila, bogata z nasičenimi maščobami, ki so denimo v mastnem rdečem mesu, predelanih mesninah, maslu, polnomastnih mlečnih izdelkih. Ta lahko zvišajo raven holesterola LDL in s tem povečajo tveganje za aterosklerozo. Prav tako so do srca neprijazne transmaščobe iz predelane in hitro pripravljene hrane ter raznih industrijskih peciv.

Te so še posebej škodljive, saj v krvi višajo količino slabega in nižajo raven dobrega holesterola ter s tem ogrožajo srce. Čezmerna količina soli lahko povzroči visok krvni tlak, kar močno obremenjuje srce in ožilje, preveč sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov povečuje tudi tveganje za debelost in sladkorno bolezen tipa 2, kar oboje slabo vpliva na zdravje srca.

Srcu najprijaznejša živila

Oreščki: vse vrste oreščkov so bogate z vlakninami. Tu so še močan antioksidant vitamin E, ki pripomore k zmanjševanju slabega holesterola v krvi, ter maščobne kisline omega 3, brez katerih srce ne more dobro delovati.

Avokado: v njem so nenasičene maščobne kisline, ki v krvi nižajo raven slabega holesterola in zvišujejo raven dobrega.

Jagodičevje: eden najpogostejših vzrokov za kronična obolenja so vnetni procesi v telesu, ki jih povzročajo prosti radikali. Ko gre za srce, so usodna vnetja sten arterij. Bolj kot so te vnete, večje je tveganje za srčno kap.

Dobra novica je, da je te procese mogoče ublažiti. In to s primerno hrano, med katero spadajo borovnice in drugo jagodičevje; jagode, maline, robidnice, brusnice ... V njih so bogato zastopani antioksidanti, ki varujejo pred vnetnimi procesi.

FOTO: Gettyimages

Ovsena kaša: zajtrk je najpomembnejši obrok dneva in ovsena kaša zagotovo spada med živila, ki so priporočljiva za jutranji obrok. Ne samo zato, ker je hranljiva in s pravimi dodatki okusna, temveč tudi, ker je močna zaveznica zdravega srca. Vlaknine v njej uravnavajo količino holesterola v krvi in krvni tlak.

Temna čokolada: v kakavu so antioksidanti flavonoidi, ki ščitijo pred telesnimi vnetji, znižujejo krvni tlak in blažijo tveganje za krvne strdke, s čimer varujejo pred srčno in možgansko kapjo. Košček ali dva na dan bosta povsem dovolj.

Rdeče vino: v njem je močan antioksidant resveratrol, ki dokazano zmanjšuje tveganje za srčne bolezni. Tako kot za čokolado tudi za vino velja zmernost, za zdravje srca je dovolj kozarček na dan.

Rdeča pesa: srcu prijazna gomoljnica, ki nikakor ne bi smela ostati spregledana, saj kuhana, pečena, surova v solati ali vložena zagotavlja prožnost arterij in uravnava krvni tlak, s tem pa prispeva k manjšemu tveganju za bolezni srca.

Paradižnik: ti plodovi skrbijo za zdravje celotnega telesa in tudi srca. Uporabiti jih je mogoče na najrazličnejše načine, bogati so z likopenom, antioksidantom, ki skrbi za prožnost krvnih žil in pomaga pri uravnavanju holesterola. Telo lažje absorbira likopen iz kuhanih plodov. Tu je še kalij, element, ki je nepogrešljiv za zdrav krvni tlak in s tem pravilno delovanje srca.

Ekstra deviško oljčno olje: vsebuje zdrave maščobe in antioksidante, ki pomagajo zniževati slab holesterol, zviševati dobrega, zmanjšujejo vnetja ter varujejo žile. Kot del uravnotežene prehrane ga je priporočeno zaužiti eno do dve žlici na dan.

FOTO: Daphnusia Getty Images/istockphoto

Zeleni čaj: zaradi visokega deleža antioksidantov je prijazen do srca in zdravja nasploh. Njegovih koristi bomo deležni, če si privoščimo dve skodelici na dan.

Ne le hrana

Poleg hrane na zdravje srca vpliva več pomembnih dejavnikov, ki tvorijo zdrav življenjski slog in jih je z vidika preventive priporočljivo vključiti v vsakodnevno rutino.

Poleg zdrave prehrane so to redna vadba, opustitev kajenja, obvladovanje stresa, primerna količina spanja in skrb za zdravo telesno težo.

Dva srcu prijazna recepta

Pečen losos z zelenjavno prilogo

Potrebujemo:

2 lososova fileja

1 žlico oljčnega olja

sok pol limone

2 sesekljana stroka česna

svež peteršilj ali koper

sol in poper po okusu

300 g narezanega brokolija

2 srednje velika korenčka, narezana

1 skodelico kvinoje (po želji)

FOTO: Gettyimages

Priprava:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija.

Fileja lososa premažemo z oljčnim oljem, limoninim sokom, česnom, soljo in poprom. Potresemo s sesekljanim peteršiljem. Položimo na pekač.

Brokoli in korenje rahlo pokapamo z oljem, dodamo malo soli in popra. Razporedimo okoli lososa.

Vse skupaj pečemo približno 20–25 minut, dokler ni riba pečena, zelenjava pa mehka.

Po želji kot prilogo skuhamo kvinojo. Kvinoja je bogata z vlakninami, beljakovinami in drugimi snovmi, koristnimi za srce.

Solata iz čičerike, avokada in zelenjave

Potrebujemo:

1 pločevinko odcejene in oplaknjene čičerike

1 zrel avokado, narezan na kocke

1 narezano rdečo papriko

1 narezano kumaro

1 manjšo rdečo čebulo, narezano na tanke rezine

pest svežega peteršilja ali koriandra

sok ene limone

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

Sol in poper po okusu

FOTO: Sveta_zarzamora/Gettyimages

Priprava: