  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVA PREHRANA

Kaj obožuje srce

Hrana, ki jo jemo, pomembno vpliva na zdravje srca. Pravilen izbor živil skupaj z drugimi dejavniki zdravega življenjskega sloga lahko pomaga preprečiti bolezni srčno-žilnega sistema, zato ni vseeno, kaj je pogosto na krožniku.
FOTO: Monticelllo/Gettyimages

FOTO: Monticelllo/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Daphnusia Getty Images/istockphoto

 FOTO: Daphnusia Getty Images/istockphoto

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Sveta_zarzamora/Gettyimages

FOTO: Sveta_zarzamora/Gettyimages

FOTO: Monticelllo/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Daphnusia Getty Images/istockphoto
FOTO: Gettyimages
FOTO: Sveta_zarzamora/Gettyimages
Mateja Florjančič
 5. 10. 2025 | 06:45
7:15
A+A-

Med živila s pozitivnim učinkom na srce in ožilje spadajo tista, ki so bogata z vlakninami: sadje, zelenjava, stročnice, cela žita. Vlaknine namreč znižujejo raven slabega holesterola LDL in izboljšujejo delovanje prebave, kar pripomore k zdravju srca.

Naslednje na seznamu so maščobne kisline omega 3, ki jih najdemo v mastnih ribah, lanenih in chia semenih, oreščkih ter blažijo telesna vnetja, preprečujejo nastajanje krvnih strdkov in zmanjšujejo tveganje za srčne bolezni. Antioksidanti iz sadja, zelenjave, temne čokolade, rdečega vina varujejo celice srca pred učinki delovanja prostih radikalov in zmanjšujejo telesna vnetja.

Kaj najbolj ogroža srce

Na tem seznamu so živila, bogata z nasičenimi maščobami, ki so denimo v mastnem rdečem mesu, predelanih mesninah, maslu, polnomastnih mlečnih izdelkih. Ta lahko zvišajo raven holesterola LDL in s tem povečajo tveganje za aterosklerozo. Prav tako so do srca neprijazne transmaščobe iz predelane in hitro pripravljene hrane ter raznih industrijskih peciv.

Te so še posebej škodljive, saj v krvi višajo količino slabega in nižajo raven dobrega holesterola ter s tem ogrožajo srce. Čezmerna količina soli lahko povzroči visok krvni tlak, kar močno obremenjuje srce in ožilje, preveč sladkorja in predelanih ogljikovih hidratov povečuje tudi tveganje za debelost in sladkorno bolezen tipa 2, kar oboje slabo vpliva na zdravje srca.

Srcu najprijaznejša živila

Oreščki: vse vrste oreščkov so bogate z vlakninami. Tu so še močan antioksidant vitamin E, ki pripomore k zmanjševanju slabega holesterola v krvi, ter maščobne kisline omega 3, brez katerih srce ne more dobro delovati.

Avokado: v njem so nenasičene maščobne kisline, ki v krvi nižajo raven slabega holesterola in zvišujejo raven dobrega.

Jagodičevje: eden najpogostejših vzrokov za kronična obolenja so vnetni procesi v telesu, ki jih povzročajo prosti radikali. Ko gre za srce, so usodna vnetja sten arterij. Bolj kot so te vnete, večje je tveganje za srčno kap.

Dobra novica je, da je te procese mogoče ublažiti. In to s primerno hrano, med katero spadajo borovnice in drugo jagodičevje; jagode, maline, robidnice, brusnice ... V njih so bogato zastopani antioksidanti, ki varujejo pred vnetnimi procesi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ovsena kaša: zajtrk je najpomembnejši obrok dneva in ovsena kaša zagotovo spada med živila, ki so priporočljiva za jutranji obrok. Ne samo zato, ker je hranljiva in s pravimi dodatki okusna, temveč tudi, ker je močna zaveznica zdravega srca. Vlaknine v njej uravnavajo količino holesterola v krvi in krvni tlak.

Temna čokolada: v kakavu so antioksidanti flavonoidi, ki ščitijo pred telesnimi vnetji, znižujejo krvni tlak in blažijo tveganje za krvne strdke, s čimer varujejo pred srčno in možgansko kapjo. Košček ali dva na dan bosta povsem dovolj.

Rdeče vino: v njem je močan antioksidant resveratrol, ki dokazano zmanjšuje tveganje za srčne bolezni. Tako kot za čokolado tudi za vino velja zmernost, za zdravje srca je dovolj kozarček na dan.

Rdeča pesa: srcu prijazna gomoljnica, ki nikakor ne bi smela ostati spregledana, saj kuhana, pečena, surova v solati ali vložena zagotavlja prožnost arterij in uravnava krvni tlak, s tem pa prispeva k manjšemu tveganju za bolezni srca.

Paradižnik: ti plodovi skrbijo za zdravje celotnega telesa in tudi srca. Uporabiti jih je mogoče na najrazličnejše načine, bogati so z likopenom, antioksidantom, ki skrbi za prožnost krvnih žil in pomaga pri uravnavanju holesterola. Telo lažje absorbira likopen iz kuhanih plodov. Tu je še kalij, element, ki je nepogrešljiv za zdrav krvni tlak in s tem pravilno delovanje srca.

Ekstra deviško oljčno olje: vsebuje zdrave maščobe in antioksidante, ki pomagajo zniževati slab holesterol, zviševati dobrega, zmanjšujejo vnetja ter varujejo žile. Kot del uravnotežene prehrane ga je priporočeno zaužiti eno do dve žlici na dan.

 FOTO: Daphnusia Getty Images/istockphoto
 FOTO: Daphnusia Getty Images/istockphoto

Zeleni čaj: zaradi visokega deleža antioksidantov je prijazen do srca in zdravja nasploh. Njegovih koristi bomo deležni, če si privoščimo dve skodelici na dan.

Ne le hrana

Poleg hrane na zdravje srca vpliva več pomembnih dejavnikov, ki tvorijo zdrav življenjski slog in jih je z vidika preventive priporočljivo vključiti v vsakodnevno rutino.

Poleg zdrave prehrane so to redna vadba, opustitev kajenja, obvladovanje stresa, primerna količina spanja in skrb za zdravo telesno težo.

Dva srcu prijazna recepta

Pečen losos z zelenjavno prilogo

Potrebujemo:

  • 2 lososova fileja
  • 1 žlico oljčnega olja
  • sok pol limone
  • 2 sesekljana stroka česna
  • svež peteršilj ali koper
  • sol in poper po okusu
  • 300 g narezanega brokolija
  • 2 srednje velika korenčka, narezana
  • 1 skodelico kvinoje (po želji)

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Priprava:

  • Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija.
  • Fileja lososa premažemo z oljčnim oljem, limoninim sokom, česnom, soljo in poprom. Potresemo s sesekljanim peteršiljem. Položimo na pekač.
  • Brokoli in korenje rahlo pokapamo z oljem, dodamo malo soli in popra. Razporedimo okoli lososa.
  • Vse skupaj pečemo približno 20–25 minut, dokler ni riba pečena, zelenjava pa mehka.
  • Po želji kot prilogo skuhamo kvinojo. Kvinoja je bogata z vlakninami, beljakovinami in drugimi snovmi, koristnimi za srce.

Solata iz čičerike, avokada in zelenjave

Potrebujemo:

  • 1 pločevinko odcejene in oplaknjene čičerike
  • 1 zrel avokado, narezan na kocke
  • 1 narezano rdečo papriko
  • 1 narezano kumaro
  • 1 manjšo rdečo čebulo, narezano na tanke rezine
  • pest svežega peteršilja ali koriandra
  • sok ene limone
  • 2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja
  • Sol in poper po okusu

FOTO: Sveta_zarzamora/Gettyimages
FOTO: Sveta_zarzamora/Gettyimages

Priprava:

  • V večji posodi zmešamo čičeriko, avokado, papriko, kumaro, čebulo in zelišča.
  • V manjši posodi zmešamo limonin sok, oljčno olje, sol in poper.
  • Solato prelijemo z začimbnim prelivom in nežno premešamo.
  • Postrežemo kot samostojen obrok ali kot prilogo k pečeni ribi ali piščancu.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SVETOVNI DAN SRCA

To najpogosteje ogroža srce

Vsako leto 29. septembra zaznamujemo svetovni dan srca, namenjen ozaveščanju o boleznih srca in ožilja kot vodilnem vzroku smrti po svetu. Letošnji poteka pod geslom »Vsak utrip šteje«, ki nas spodbuja, da skrb za srce postavimo v središče vsakdanjih odločitev in ukrepamo pravočasno.
3. 10. 2025 | 06:45

Več iz teme

srcezdravjezdrava prehranaživila
ZADNJE NOVICE
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PREHRANA

Kaj obožuje srce

Hrana, ki jo jemo, pomembno vpliva na zdravje srca. Pravilen izbor živil skupaj z drugimi dejavniki zdravega življenjskega sloga lahko pomaga preprečiti bolezni srčno-žilnega sistema, zato ni vseeno, kaj je pogosto na krožniku.
5. 10. 2025 | 06:45
06:30
Lifestyle  |  Astro
KAKŠNA STE?

Mlade duše manj trpijo, zlahka dobijo denar in nimajo veliko težav

Starejše so tiste s telesnimi hibami, ki zavestno sprejmejo tako življenje.
5. 10. 2025 | 06:30
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POROKA

Nuša Derenda v solzah, sina pospremila pred oltar (Suzy)

Mladoporočenca sta bila videti kot iz kataloga, le ženinov starejši brat Matevž je kršil protokol.
5. 10. 2025 | 06:00
05:58
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VIŠJI SODNIKI

Morilcu Adrianu znižali zaporno kazen

Adrian Petelin je bil najprej obsojen na 23 let zapora.
5. 10. 2025 | 05:58
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
INCIDENT V LJUBLJANI

Kradel in grozil varnostniku? Slednjemu je prekipelo in moški je dobil klofuto

Dogajanje v središču Ljubljane je posnela nadzorna kamera.
Tomica Šuljić5. 10. 2025 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Dobra in slaba novica

O moštu in jezi.
Branko Babič4. 10. 2025 | 22:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki