Kaj se bo zgodilo, če boste vsak dan pili beli čaj

Med številnimi vrstami čajev beli pogosto nepravično ostaja v senci bolj znanih zelenega in črnega. A ta nežna pijača prinaša številne koristi za zdravje, lepoto in počutje.

Pridobiva se iz mladih listov rastline Camellia sinensis, ki so minimalno obdelani, s čimer ohranjajo visoko raven antioksidantov in drugih koristnih snovi.

Če ga boste vključili v vsakodnevno rutino, lahko postane vaš veliki zaveznik. Kako vse učinkuje na telo in počutje?

Močan antioksidativni učinek

Beli čaj je bogat z antioksidanti, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom, glavnim povzročiteljem staranja celic.

Rezultat? Nižje tveganje za kronične vnetne bolezni, zdrava koža, sijoči lasje in več energije čez dan.

Skrbi za zdravje srca

Redno uživanje belega čaja pomaga pri uravnavanju holesterola in spodbuja prekrvavitev.

Poleg tega deluje pomirjujoče, zato je po napornem dnevu odličen za sproščanje.

FOTO: Svehlik/Gettyimages

Spodbuja presnovo

Če pazite na postavo, je beli čaj lahko vaš zaveznik.

Njegove naravne spojine rahlo pospešijo metabolizem in spodbudijo telo k porabi maščob, vse to, kadar ni obogaten s sladkorjem, mlekom in drugimi dodatki, brez dodatnih kalorij.

Naravna podpora imunskemu sistemu

Bogat z vitamini in antibakterijskimi učinkovinami, beli čaj krepi odpornost telesa. Z rednim pitjem varuje pred sezonskimi prehladi in utrujenostjo.

Dober je za kožo

Zahvaljujoč polifenolom beli čaj varuje kožo pred škodljivimi zunanjimi vplivi in prezgodnjim staranjem. Po njegovi zaslugi je polt sveža in bolj sijoča.

Pomaga ohranjati zdrave zobe

Vsebuje snovi, ki pomagajo preprečevati karies. Poleg zaščite nasmeha pripomore tudi k ohranjanju svežega zadaha.

FOTO: Gettyimages

Izboljšuje koncentracijo in pomirja

Čeprav vsebuje manj kofeina kot druge vrste čajev, je v njem L-teanin, aminokislina, ki pomirja um in izboljšuje koncentracijo. Idealna pijača za trenutke miru, navdiha in sprostitve.

Kako pripraviti popolno skodelico belega čaja?

Beli čaj je zelo občutljiv, zato zahteva nežnejši pristop:

Vodo segrejte na približno 70 do 80 stopinj Celzija, ne do vretja.

V skodelico vode dodajte čajno žličko čaja ali eno čajno vrečko.

Počakajte tri do pet minut, odvisno od intenzivnosti okusa, ki jo želite.

Po želji lahko dodate malo medu ali limone, čeprav mnogi ljubitelji belega čaja pravijo, da je najboljši brez dodatkov.

Najbolje ga je piti zjutraj ali popoldne, ko potrebujete nežno spodbudo brez previsokega odmerka kofeina, priporoča Zadovoljna.hr.