Kaj se bo zgodilo, če boste vsak večer jedli jogurt

Jogurt slovi kot hranilen zajtrk, a vse več strokovnjakov poudarja, da je dobrodošel tudi kot večerni obrok. Medtem ko telo počiva, namreč spodbuja naravne procese: dober je za prebavo, krepi kosti, zagotavlja boljši spanec, sodeluje pri obnovi mišic, skratka, nasploh pripomore k boljšemu zdravju. Kaj se bo torej zgodilo, če si boste običajnega, brez sladkorja, privoščili za večerjo.

Manj bo napihnjenosti in prebavnih težav

Ponoči prebavni sistem upočasni delovanje, kar lahko povzroči napihnjenost. Žive kulture v jogurtu (Lactobacillus in Bifidobacterium) pa prav med tem, ko prebava deluje z zmanjšano močjo, v prebavilih sodelujejo pri uravnavanju mikroflore. Ker fermentacija delno razgradi laktozo, je jogurt lažje prebavljiv od mleka in lahko zmanjša večerne prebavne težave ter prepreči zaprtje.

FOTO: Sorrapong/Gettyimages

Telo bo lažje izkoristilo kalcij

Telo ponoči intenzivno obnavlja kostno tkivo, večerni vnos kalcija pa zagotavlja zalogo tega ključnega minerala. Z uživanjem jogurta pred spanjem se izboljšata tako absorpcija železa čez dan kot izkoristek kalcija zvečer. Z dodanim vitaminom D, ki je pogosto prisoten v jogurtu, nastanejo idealni pogoji za dolgotrajno zdravje kosti in zmanjšanje tveganja za osteoporozo.

Boljši bo spanec

Jogurt je naravni vir triptofana, aminokisline, ki jo možgani uporabljajo za tvorjenje serotonina, hormona za sprostitev in melatonina, hormona spanja. Kalcij in magnezij v jogurtu dodatno podpirata ta proces. V primerjavi s težkimi prigrizki, ki ovirajo spanec, jogurt brez preobremenitve prebavil zagotavlja občutek sitosti, preprečuje nočno lakoto in prinaša miren spanec.

FOTO: Miki1988/Gettyimages

Lažje so bodo obnavljale mišice

Za fizično aktivne osebe je večer ključen za regeneracijo mišic. Jogurt, še posebej grški, je bogat s kazeinom, počasi prebavljivo beljakovino, ki čez noč zagotavlja stalno sproščanje aminokislin. Ta proces spodbuja sintezo za mišice nepogrešljivih beljakovin in obnovo tkiv, poškodovanih zaradi vadbe ali dnevnega napora, s tem jogurt ohranja in krepi mišično maso, piše 24 sata.hr.