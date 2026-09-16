Kaj se zgodi, če vsak dan jemo jogurt

Poleg tega, da je priročen zajtrk ali malica, je dober vir beljakovin in kalcija, jogurti vsebujejo tudi žive bakterijske kulture. Kaj se torej dogaja z našim telesom in zdravjem, če vsak dan jemo jogurt?

Pozitivno vpliva na prebavo

Jogurt nastane s fermentacijo mleka, nekatere vrste pa vsebujejo žive mikroorganizme, ki pozitivno vplivajo na prebavni sistem. Vendar niso vsi jogurti enaki in vsak izdelek tudi ni samodejno probiotičen. Pomembno je vedeti še, da osebe, ki težje prebavljajo laktozo, jogurt pogosto prenašajo bolje kot mleko, saj fermentacija zmanjša količino laktoze.

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Pomaga pri vnosu beljakovin in kalcija

Redno uživanje jogurta je preprost način za vnos beljakovin in kalcija. Beljakovine so pomembne za ohranjanje mišične mase, kalcij je potreben za normalno delovanje kosti in zob. Seveda to ne pomeni, da samo jogurt prepreči osteoporozo ali druge bolezni kosti. Zdravje teh je odvisno od celotne prehrane in drugih dejavnikov.

Povezan je z manjšim tveganjem za nekatere bolezni

Raziskave so pokazale povezavo med rednim uživanjem jogurta in manjšim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Nekatere študije so pokazale tudi povezavo med uživanjem jogurta in boljšim srčno-žilnim zdravjem. Vendar je pri tem pomembno opozorilo: večina teh raziskav je opazovalnih. To pomeni, da kažejo povezavo, ne morejo pa dokazati, da prav jogurt zmanjšuje tveganja.

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Ali lahko pomaga pri ohranjanju telesne teže?

Jogurt se pogosto omenja tudi v povezavi z uravnavanjem telesne teže. Raziskave so pokazale povezavo med njegovim rednim uživanjem in manjšim povečanjem telesne teže, vendar ni mogoče trditi, da jogurt sam po sebi povzroča izgubo telesne teže. Z drugimi besedami, jogurt je lahko dobra izbira, če z njim nadomestimo hranilno revnejšo in energijsko bogatejšo malico.

Kateri jogurt izbrati?

Navadni jogurt brez dodanega sladkorja je preprosta izbira, po želji pa mu lahko dodate sadje, ovsene kosmiče ali oreščke. Sadni in aromatizirani jogurti vsebujejo precejšnje količine dodanega sladkorja, zato je nanje bolje gledati kot na občasno izbiro in ne kot na zdravo živilo.

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Za konec

Jogurt je koristen del uravnotežene prehrane. Prispevak vnosu beljakovin in kalcija, jogurti z živimi kulturami pa so zanimivi tudi z vidika zdravja prebavnega sistema. Seveda od enega samega živila ne smemo pričakovati čudežnih učinkov. Veliko pomembnejša sta celotna prehrana in zdrav življenjski slog, piše zadovoljna.hr.