Kaj se zgodi, če vsak dan pojemo žlico medu

Med je veliko več kot naravno sladilo, saj vsebuje antioksidante, encime ter manjše količine vitaminov in mineralov, ki prispevajo k ohranjanju zdravja. Njegova sestava je odvisna od rastlin, s katerih čebele nabirajo nektar, pa tudi od načina predelave in shranjevanja. Glavne sestavine medu so naravni sladkorji, predvsem glukoza in fruktoza, ki telesu zagotavljajo energijo. Med koristnimi spojinami izstopajo tudi polifenoli in flavonoidi z antioksidativnim delovanjem.

Ali žlica medu na dan krepi zdravje?

Čeprav je med lahko del uravnotežene prehrane, ne smemo pozabiti, da vsebuje veliko sladkorjev, zato ga je treba uživati zmerno. Prav tako njegove morebitne koristi ne pomenijo, da lahko nadomesti zdravljenje ali povsem prepreči oziroma pozdravi bolezni. Vsakodnevno uživanje medu sicer ni čudežna rešitev za zdravje, vendar lahko med kot del raznolike prehrane prinese številne koristi. Portal MedicineNet izpostavlja enajst možnih pozitivnih učinkov.

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Varuje celice. Antioksidanti v medu pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki lahko poškodujejo celice.

Antioksidanti v medu pomagajo nevtralizirati proste radikale, ki lahko poškodujejo celice. Prispeva k zdravju srca. Nekatere raziskave kažejo na pozitivne učinke medu na krvni tlak in na druge vidike zdravja srca.

Nekatere raziskave kažejo na pozitivne učinke medu na krvni tlak in na druge vidike zdravja srca. Blaži kašelj. Med lahko pomiri razdraženo grlo in ublaži kašelj, zlasti med prehladom.

Med lahko pomiri razdraženo grlo in ublaži kašelj, zlasti med prehladom. Deluje protibakterijsko. Nekatere vrste medu zavirajo rast določenih bakterij.

Nekatere vrste medu zavirajo rast določenih bakterij. Pomaga pri celjenju ran. Medicinski med se uporablja v nekaterih pripravkih za oskrbo ran in opeklin.

Medicinski med se uporablja v nekaterih pripravkih za oskrbo ran in opeklin. Hitro zagotavlja energijo. Glukoza in fruktoza v medu sta vira energije, ki ju telo lahko hitro izkoristi.

Glukoza in fruktoza v medu sta vira energije, ki ju telo lahko hitro izkoristi. Lahko podpira prebavo. Med vsebuje spojine, potencialno vplivajo na črevesno mikrobioto, vendar so za zanesljivejše ugotovitve potrebne dodatne raziskave.

Med vsebuje spojine, potencialno vplivajo na črevesno mikrobioto, vendar so za zanesljivejše ugotovitve potrebne dodatne raziskave. Blaži vnetne procese. Antioksidativne spojine v medu raziskujejo tudi zaradi njihovega morebitnega protivnetnega delovanja.

Antioksidativne spojine v medu raziskujejo tudi zaradi njihovega morebitnega protivnetnega delovanja. Omili nekatere težave v ustni votlini. Določeni pripravki na osnovi medu pomagajo blažiti draženje ustne sluznice, vendar je njihova uporaba odvisna od vrste težave.

Določeni pripravki na osnovi medu pomagajo blažiti draženje ustne sluznice, vendar je njihova uporaba odvisna od vrste težave. Po telesni dejavnosti spodbuja okrevanje. Med je vir ogljikovih hidratov, zato pomaga obnavljati zaloge energije med daljšo ali intenzivnejšo vadbo.

Med je vir ogljikovih hidratov, zato pomaga obnavljati zaloge energije med daljšo ali intenzivnejšo vadbo. Pomaga pri negi kože. Med se uporablja v nekaterih kozmetičnih izdelkih, saj nase veže in zadržuje vlago, poleg tega pa ima tudi protibakterijske lastnosti.

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Še opozorilo: Pozitivni učinki medu veljajo za pristen, naraven med, ki ga pridelajo čebele, ne pa za ponaredke, ki lahko vsebujejo dodane sladkorne sirupe. Čebelarska zveza Slovenije tudi v svojih novejših opozorilih poudarja problematiko ponarejanja medu in nejasnega porekla ter potrošnike spodbuja k nakupu pri preverjenih lokalnih čebelarjih.