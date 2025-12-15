Kaj se zgodi v telesu, če vsak dan jeste ingver

Znano je, da ima močno protivnetno delovanje, da ureja prebavo in krepi imunski sistem, hkrati telesu zagotavlja dodatno zalogo energije in vitalnosti. Ne glede na to, ali ga uporabljamo v čaju, jedeh ali svežih napitkih, ingver je super živilo z velikim vplivom na zdravje. To se bo zgodilo, če ga boste uživali vsak dan.

FOTO: Piotrszczepanekfotoart/Gettyimages

Boljša prebava in močnejša odpornost

Ingver spodbuja izločanje prebavnih sokov in pospešuje praznjenje prebavil, kar zmanjša napihnjenost in občutek teže v želodcu po obilnem obroku. Prav tako pomaga pri slabosti, ki je posledica potovanja, nosečnosti ali prebavnih težav. Zahvaljujoč v njem prisotnim močnim antioksidantom telesu pomaga v boju proti bakterijam in virusom. Redno uživanje te korenine zmanjša tveganje za prehlad ali gripo, ter, če že zbolite, blaži simptome, kar je v obdobju virusnih obolenj dihal dobro vedeti.

FOTO: Lilechka75/Gettyimages

Manj bo vnetji in boljši bo krvni pretok

Vsebuje spojine, kot je gingerol, ki imajo močno protivnetno delovanje. To lahko pomaga pri kroničnih vnetjih, zmanjšanju bolečin v sklepih in splošni okorelosti telesa. Ob tem spodbuja širjenje krvnih žil in tako zagotavlja boljši pretok krvi, kar med drugim blaži občutek hladnih rok in nog. Boljši krvni pretok prispeva tudi k zdravju kože in hitrejšemu okrevanju mišic po vadbi.

Manj boste utrujeni in raven krvnega sladkorja bo stabilnejša

Naravni stimulansi v ingverju povečajo energijo in zagotavljajo bolj jasne misli. Mnogi ga uporabljajo kot zdravo alternativo kofeinu, saj zagotavlja blag, a opazen dvig energije, ne povzroča pa nervoze. Nekatere študije so pokazale, da ingver ugodno vpliva še na raven glukoze v krvi. To je posebej koristno za tiste, ki želijo preprečiti nenadne poraste in padce krvnega sladkorja ter iščejo načine, kako preprečiti napade lakote.

FOTO: Jevtic/Gettyimages

Lažje boste uravnavali telesno težo in blažje bodo menstrualne bolečine

Ingver spodbuja presnovo in pomaga telesu učinkoviteje porabljati s hrano zaužito energijo. Poleg tega zmanjšuje tek in željo po prigrizkih, zato je odličen zaveznik pri zdravi prehrani. Zaradi protivnetnih lastnosti lahko ublaži krče in bolečine med menstruacijo. Pogosto se pri blagih do zmernih težavah uporablja kot naravna alternativa protibolečinskim zdravilom, piše Zadovoljna.hr.