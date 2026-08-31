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Kaj storiti za dobro erekcijo in čemu se izogniti

Redna telesna dejavnost pomaga ohranjati dobro prekrvavitev, nujno je tudi obvladovanje stresa.
Občasne težave niso skrb vzbujajoče. FOTO: Vitranc/Getty Images

Občasne težave niso skrb vzbujajoče. FOTO: Vitranc/Getty Images

Zdrava spolnost pomembno vpliva na kakovost življenja. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Zdrava spolnost pomembno vpliva na kakovost življenja. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Če erekcija nagaja dalj časa ali pogosto, je smiselno obiskati zdravnika. FOTO: Courtneyk/Getty Images

Če erekcija nagaja dalj časa ali pogosto, je smiselno obiskati zdravnika. FOTO: Courtneyk/Getty Images

Občasne težave niso skrb vzbujajoče. FOTO: Vitranc/Getty Images
Zdrava spolnost pomembno vpliva na kakovost življenja. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images
Če erekcija nagaja dalj časa ali pogosto, je smiselno obiskati zdravnika. FOTO: Courtneyk/Getty Images
E. B.
 31. 8. 2026 | 21:25
3:21
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Zdrava spolnost pomembno vpliva na kakovost življenja, vendar se o težavah z erekcijo še vedno večina nerada pogovarja, čeprav občasno doletijo vsakega moškega, največkrat zaradi stresa, utrujenosti ali po večji zaužiti količini alkohola. V zrelih letih mnogi težave pripisujejo naravnemu procesu staranja, a strokovnjaki opozarjajo, da ne velja kar odmahovati z roko, saj je zdrava erekcija rezultat dobrega delovanja žil, živčevja, hormonov in duševnega počutja.

Zdrava spolnost pomembno vpliva na kakovost življenja. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images
Zdrava spolnost pomembno vpliva na kakovost življenja. FOTO: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Redna telesna dejavnost, zlasti hoja, tek, kolesarjenje, plavanje ali druga aerobna vadba, pomaga ohranjati dobro prekrvavitev, nepogrešljiva pa je tudi uravnotežena prehrana z veliko zelenjave, sadja, polnozrnatih živil, stročnic, rib in kakovostnih maščob. Kar je dobro za srce, je praviloma dobro tudi za erekcijo, poudarjajo strokovnjaki, zato uživamo predvsem mastne ribe, kot so losos, sardine in skuša, ki vsebujejo maščobne kisline omega-3. Oljčno olje je pomemben vir nenasičenih maščob, ki ugodno vplivajo na zdravje srca in žil. Pogosto si privoščimo oreščke, kot so mandlji, orehi in lešniki, ki vsebujejo koristne maščobe, minerale in antioksidante. Listnata zelenjava, denimo špinača, rukola, blitva in ohrovt, vsebujejo nitrate, iz katerih telo tvori dušikov oksid, ta pomaga sproščati žile in izboljšuje pretok krvi. Rdeča pesa je prav tako bogata z nitrati, zato jo lahko vključimo v prehrano kot podporo zdravemu krvnemu obtoku, ne pozabimo na jagodičevje, ki vsebuje veliko flavonoidov in drugih antioksidantov. Lubenica vsebuje citrulin, aminokislino, ki sodeluje pri nastajanju dušikovega oksida. Polnozrnata žita in stročnice, kot so oves, ajda, polnozrnat kruh, leča in fižol, pomagajo pri uravnoteženi prehrani ter zdravju žil.

Pod pritiskom

Kajenje je eden največjih sovražnikov erekcije, saj poškoduje žile in slabša pretok krvi, zato je opustitev te smrtonosne razvade eden najboljših ukrepov tako za splošno kot tudi za spolno zdravje. Kot rečeno, tudi alkohol, sploh v prevelikih količinah, ovira erekcijo, pomembna pa sta tudi kakovosten spanec in obvladovanje stresa. Kdor je pod pritiskom, se bo le stežka sprostil v spalnici.

Če erekcija nagaja dalj časa ali pogosto, je smiselno obiskati zdravnika. FOTO: Courtneyk/Getty Images
Če erekcija nagaja dalj časa ali pogosto, je smiselno obiskati zdravnika. FOTO: Courtneyk/Getty Images

Zelo neprijazen dejavnik je tudi strah pred neuspehom, ki lahko ustvari začaran krog: ko spolni odnos prvič ne poteka po pričakovanjih, zaskrbljenost, da se bodo težave ponavljale, le še oteži vzburjenje. Sproščenost in odkrita komunikacija med partnerjema sta ključni – če erekcija nagaja dalj časa ali pogosto, je smiselno obiskati zdravnika, ki bo najprej odpravil morebitne telesne ovire in zdravstvene težave, saj se v ozadju lahko skrivajo sladkorna bolezen, visok krvni tlak, bolezni srca in ožilja ter učinkovanje nekaterih zdravil, potem pa paru ponudil nasvete za izpopolnjujoče spolno življenje.

Odkrita komunikacija med partnerjema je ključna.

Zdravljenje je dandanes zelo uspešno, zato nikakor ni smiselno posegati po dodatkih brez posveta s strokovnjakom!

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