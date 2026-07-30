Kaj v odnos prinaša pornografija: občasna popestritev ali vir nerealnih pričakovanj?

Pornografija je danes oddaljena le en klik, zato ni presenetljivo, da si jo občasno ogleda večina odraslih. A še vedno ostaja vprašanje, ali to pozitivno ali negativno vpliva na spolnost in partnerski odnos.

Manjše zadovoljstvo

Pogosto je slišati, da pornografija škodi partnerskemu seksu. Več kot 41 raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 70.000 ljudi, je pokazalo, da je pogosto gledanje pornografije povezano z nekoliko nižjim zadovoljstvom s spolnim življenjem. Razlika sicer ni velika, vendar dovolj izrazita, da so jo raziskovalci opazili.

Kaj gledamo

Tudi pornografija ni vsa enaka. Vsebine, ki prikazujejo nežnost, medsebojno privlačnost in pristen užitek obeh partnerjev, imajo lahko povsem drugačen učinek kot posnetki, v katerih prevladujejo grobost, poniževanje ali nerealna pričakovanja. Prav slednja lahko pri nekaterih gledalcih ustvarijo občutek, da bi moral biti tudi resnični seks videti kot film za odrasle.

Resničnost ni film

Strokovnjaki opozarjajo, da največ težav ne povzroča pornografija sama, temveč primerjanje lastnega spolnega življenja z nerealnimi prizori na zaslonu. Popolna telesa, neskončna vzdržljivost in vedno brezhibna strast namreč nimajo veliko skupnega z vsakdanjo intimnostjo, ki je veliko bolj zapletena.

Največji afrodiziak ostaja bližina

Raziskovalci se strinjajo, da kakovostno spolno življenje še vedno najbolj gradijo pogovor, zaupanje, občutek varnosti in iskrena želja po partnerju. Pornografija je za nekatere pare lahko le občasna popestritev, za druge pa vir nerealnih pričakovanj. Kot pri marsičem drugem je tudi tukaj največ odvisno od zmernosti in od tega, ali zaslon začne nadomeščati resnično bližino. N