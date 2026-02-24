  • Delo d.o.o.
ZDRAVJE

Kajenje uničuje žile

Za preprečevanje ateroskleroze in ohranitev zdravega ožilja skrbimo vsak dan. Pomembni so zdrava prehrana, redno gibanje, opustitev škodljivih razvad in skrb za preventivo.
Sedenje s prekrižanimi nogami ovira pretok krvi. FOTO: Tippapatt/Getty Images

Za preprečevanje krčnih žil se dvigujemo na prste. FOTO: Larisa Stefanuyk/Getty Images

V prehrani ne pozabimo na maščobne kisline omega-3. FOTO: Anna_shepulova/Getty Images

E. B.
 24. 2. 2026 | 11:44
2:50
Predelana živila, nasičene maščobe, sladkor in strupi, ki jih v telo vnesemo s kajenjem, prekomernim uživanjem alkohola in vdihavanjem onesnaženega zraka, ter pomanjkanje vadbe so krivi za slabši pretok krvi po arterijah, saj se na njihovih stenah začnejo nabirati obloge. Govorimo o aterosklerozi, zatrditvi in zadebeljenosti arterijske stene, kar je velik dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja. A težave so v veliki meri preprečljive, zato je skrb za zdrav življenjski slog tu izrednega pomena, lahko celo usodnega. S ključnimi spremembami, ki se jih v vsakdanjiku držimo dosledno, lahko ohranjamo zdravje ožilja in dobro počutje, pri tem pa je pomembna kombinacija zdrave prehrane, rednega gibanja, opustitve škodljivih razvad in skrb za preventivo.

Omejimo sol in sladkor

Na jedilniku naj prevladujejo varovalna živila, torej tista, ki preprečujejo nastajanje oblog. Na vrhu seznama so predvsem maščobne kisline omega-3, ki jih najdemo v mastnih morskih ribah, kot so sardele, skuše in losos, ki zavirajo strjevanje krvi in spodbujajo raztapljanje strdkov. Jedem dodajamo oljčno ali repično olje. Vlaknine in antioksidanti so prav tako dragoceni, zato uživamo veliko sadja, zelenjave in polnozrnatih izdelkov. V prehrani omejimo vnos soli, ki zvišuje krvni tlak, in sladkorja, ki lahko poškoduje žilne stene.

Odvečna teža pritiska na vensko ožilje.

Gibanje pospešuje pretok krvi in krepi srčno mišico. Zagotovimo si najmanj 150 minut zmerne kardio vadbe na teden, denimo plavanje, hitro hojo ali kolesarjenje, pomembno je tudi, da med sedečim delom pogosto vstajamo, najmanj enkrat na uro, in se vmes raztegujemo. Med sedenjem ne križamo nog, za preprečevanje nastanka krčnih žil izvajamo vaje za meča, denimo dvigovanje na prste.

Ateroskleroza je velik dejavnik tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja.

Čeprav se sliši samoumevno, še vedno pri marsikom ne zaleže in zato velja ponavljati: opustimo kajenje, ki neposredno uničuje žilne stene in pospešuje nabiranje oblog, skrbimo za zdravo telesno težo, saj odvečni kilogrami pritiskajo na vensko ožilje in otežujejo pretok krvi, pijmo dovolj vode, ki ohranja ustrezen volumen krvi in podpira delovanje ven, ter se izogibajmo stresu, da lažje uravnavamo zdravo raven krvnega tlaka. In še, redno obiskujmo zdravnika in spremljajmo ključne kazalnike, to so krvni tlak ter raven holesterola in sladkorja v krvi.

Za preprečevanje krčnih žil se dvigujemo na prste. FOTO: Larisa Stefanuyk/Getty Images
V prehrani ne pozabimo na maščobne kisline omega-3. FOTO: Anna_shepulova/Getty Images
žile zdravje ateroskleroza kajenje prehrana
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
