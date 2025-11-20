Kaki za odpornost in energijo

Kaki ali zlato jabolko, sladek plod rumene, oranžne ali rdeče barve, je med jesenskimi ljubljenci tudi pri nas. Izvira iz Kitajske, poznamo okoli 2000 vrst. Obiramo ga od konca septembra do začetka decembra, mnogi ga takrat nakupijo v velikih količinah in iz njega pripravijo marmelado, ga posušijo ali pa zmiksajo in zamrznejo.

Uravnava tudi holesterol.

Najbolj zdrav je seveda svež. Vsebuje sicer veliko sladkorja, je pa obenem bogat z vlakninami, zlasti s pektinom, ki ugodno vpliva na prebavo, in mikrohranili. Maščob tako rekoč ne vsebuje, pojasnjujejo na portalu prehrana.si. Bogat je z vitaminom C, vitaminom A v obliki betakarotena, vitamini skupine B, kalijem, magnezijem, železom, selenom, fluorom, kromom, jodom in fosforjem.

Srednje velik kaki (približno 168 g) ima okoli 80 kalorij, zaradi česar je primeren za uravnoteženo prehrano. Vsebuje tudi različne polifenoletanine, proantocianidine, flavonoide, katehine, ki z antioksidativnim delovanjem podpirajo zaščitne mehanizme telesa proti oksidativnemu stresu, pri katerem nastajajo prosti radikali, in tako pomagajo preprečevati različne vrste kroničnih bolezni.

Namesto sladkarij

Mnogi ga uživajo za uravnavanje ravni holesterola v krvi in krvnega tlaka. V ljudskem zdravilstvu uporabljajo posušene sadeže za zdravljenje bronhitisa, suhega kašlja in drugih težav z dihali. Kaki, kot rečeno, vsebuje veliko naravnih sladkorjev (glukoze in fruktoze), zato hitro obnovi zaloge energije.

Odličen je za športnike in otroke v obdobju rasti, saj uspešno nadomesti sladkarije, medtem ko je za sladkorne bolnike manj primeren. Karotenoidi in vitamin A varujejo oči ter skrbijo za močne kosti in kožo. Kaki čisti ledvice in jetra, varuje srce in pljuča ter nam pomaga premagovati utrujenost in stres. Učinkovito krepi odpornost, zato je več kot dobrodošel v sezoni prehladnih obolenj.

Ljudsko zdravilstvo ga priporoča pri težavah z dihali.

Kaki ima trpek okus, preden popolnoma dozori; nezreli plodovi bodo brez težav dozoreli pri sobni temperaturi, še prej pa v zaprti posodi skupaj z jabolki in bananami. Nekateri ga uživajo kot zdrav sladek prigrizek, mnogi ga pretlačijo in dodajo jogurtu ali smutiju.

Posušen je slasten prigrizek. FOTO: Grigorii Yalukov/Getty Images