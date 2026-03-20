Kako močno stisnete teniško žogico, neposredno pove, kako dolgo boste živeli

Če želite narediti hiter zdravstveni test in si dati oceno, koliko časa vam je še preostalo življenja, potrebujete samo funkcionalno roko in teniško žogico. Večina ljudi ima dve izmed tega prvega, medtem ko boste slednje morali pridobiti sami. Če teniške žogice ne najdete, bo zadostovala kakšna stresna žogica, in kar morate narediti, je, da jo stisnete tako močno, kot lahko, za daljše časovno obdobje. Stisniti žogico močno med 15 in 30 sekundami je dober cilj, po besedah raziskovalca University of Derby Joshue Davidsona, ki je za BBC povedal, da je test moči prijema ena najbolj zanesljivih metod za preverjanje, kako zdravi ste.

Dejal je: »Vse, kar potrebujete, je katerikoli predmet, ki ga lahko primete in ga je mogoče deformirati, ne da bi povzročil bolečino ali nelagodje. Preprosto ga stisnite, dokler vam prijem ne popusti.« Čeprav vaša življenjska doba ni odvisna samo od moči prijema, test kaže na vašo splošno mišično-skeletno moč, kar lahko nakazuje, ali oseba dovolj telovadi ali živi preveč sedeče življenje. V sodobnem življenju je veliko dejavnosti, ki vključujejo sedenje in minimalno fizično gibanje, in če spremljate moč prijema, boste opazili vsak upad vaše sposobnosti.

Znanstveniki so v študiji 140.000 odraslih ugotovili, da je moč prijema boljši pokazatelj prezgodnje smrti kot drugi zdravstveni dejavniki, kot je krvni tlak.

Spremembe so lahko znak slabšanja telesne moči ali kakšne druge zdravstvene težave, ki jih sprva morda ne zaznate. Znanstveniki so v študiji 140.000 odraslih ugotovili, da je moč prijema boljši pokazatelj prezgodnje smrti kot drugi zdravstveni dejavniki, kot je krvni tlak. Druge študije so pokazale, da so ljudje, ki so doživeli starost 100 let, 2,5-krat bolj verjetno spadali v zgornjo tretjino moči prijema za svojo starostno skupino.

Dnevno stiskanje teniške žogice lahko pomaga tudi povečati moč prijema, vendar, če vaše fizično zdravje ni tam, kjer želite, je najboljša rešitev, da se premaknete in nekaj storite glede tega. Ker je šibka moč prijema povezana z višjim tveganjem prezgodnje smrti in srčno-žilnih bolezni, raziskovalci menijo, da bi bilo najbolje, če bi postali močnejši. Ed Jones je nekoč za Nutrition World Podcast povedal, da obstaja še en test moči prijema, ki zahteva nekoliko več dviganja kot samo stiskanje teniške žogice. Dejal je: »Če ne morete držati ročke, ki tehta ¾ vaše telesne teže eno minuto, boste umrli prej, kot če bi bili močnejši. To premaga holesterol, premaga vse krvne teste.« Po drugi strani pa se sliši, kot da bi bila ta ročka res težka, če tehta tri četrtine odraslega človeka. Drug priljubljen test dolgoživosti, ki ne zahteva dodatne opreme, je tisti, kjer sedete in ponovno vstajate brez pomoči ali oprijema za podporo telesu, poroča LADbible.

