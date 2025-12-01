Kako naravno očistiti jetra – preprost trik za vsako jutro

Preprosta navada – kozarec sveže iztisnjenega korenčkovega soka – lahko pomaga podpirati zdravje jeter in morda celo prispeva k boju proti zamaščenim jetrom. Naša jetra delujejo kot filter telesa: predelujejo hranila, razgrajujejo toksine in uravnavajo maščobe. Ko se maščobe začnejo kopičiti v jetrih, se njihovo delovanje lahko poslabša. Nekatere živalske študije so pokazale, da lahko redno uživanje korenčkovega soka pozitivno vpliva na dejavnike, povezane z zdravjem jeter.

Na primer, pri podganah, ki so uživale prehrano bogato s fruktozo, je korenčkov sok zmanjšal jetrne encime, ki nakazujejo poškodbe jeter, ter izboljšal profil maščobnih kislin v jetrih – čeprav se maščobne zaloge niso bistveno zmanjšale. Pri ljudeh so raziskave pokazale, da redno pitje korenčkovega soka poveča skupno antioksidativno moč krvi in zmanjša raven lipoperoksidacije – procesa, ki prispeva k poškodbam celic in lahko obremenjuje jetra. Ti izsledki ne obljubljajo čudežev, vendar nakazujejo, da lahko korenčkov sok deluje zaščitno in podporno, zlasti pri nezdravi prehrani ali povišanem tveganju za presnovne težave.

Kako vključiti korenčkov sok v prehrano?

Če želite preizkusiti to navado, lahko:

Vsako jutro na prazen želodec popijete kozarec (200–250 ml) sveže iztisnjenega korenčkovega soka.

Uporabite sok ali sveže nariban korenček ter ga kombinirate z drugim zelenjavo, bogato z antioksidanti in vlakninami (npr. listnata zelenjava, pesa), kar dodatno podpira zdravje jeter.

Poskrbite za zmernost – sok je lahko del zdrave prehrane, a ravnovesje z drugimi živili ostaja pomembno.

To ni čudežno zdravilo, je pa lahko okusen in potencialno koristen dodatek zdravemu življenjskemu slogu, poroča informer.rs.

