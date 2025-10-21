  • Delo d.o.o.
AKTIVNI IN ZDRAVI

Kako ostati odporni vse leto

Naš imunski sistem je napreden mehanizem, ki se uči, odziva in odraža naš življenjski slog. Njegova moč ni odvisna le od genetike, temveč predvsem od prehrane, spanja, gibanja in ravnovesja, ki ga telesu omogočimo vsak dan.
V. S.
 21. 10. 2025 | 09:49
8:10
Dva naravna podpornika imunskega sistema, ameriški slamnik in ingver, smo si pobliže ogledali v prejšnjem članku. Kako pa deluje imunski sistem in kaj vse vpliva nanj, bomo spoznali v nadaljevanju.

OGLASNO BESEDILO

Vaš plus za vašo odpornost

Izbrana kombinacija aminokislin, vitaminov in mineralov podpira imunski sistem, še posebej v obdobjih večjih obremenitev in stresa. Vitamini C, B6, B12 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Vitamini C, riboflavin (vitamin B2), B6, B12 ter folat in magnezij prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Aminoplus® immun je naravno brez laktoze, brez fruktoze in naravno brez glutena, primeren pa je tudi za vegane.

Za optimalno zdravje pa ne pozabite na uravnoteženo prehrano in zdrav življenjski slog.

Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Zapleten sistem, ki potrebuje harmonijo

Imunski sistem je kompleksen obrambni mehanizem, ki nas neprestano brani pred virusi, bakterijami, glivicami in drugimi tujki. Sestavljajo ga bele krvničke, limfne žile, bezgavke, vranica in kostni mozeg. Vsi njegovi elementi delujejo usklajeno, da ohranjajo telo zdravo.

Imunski sistem lahko razdelimo na dve glavni veji: na prirojeni in pridobljeni imunski sistem. Prirojeni predstavlja prvo obrambo telesa in deluje neposredno, ko patogeni vstopijo v telo. Pridobljeni pa je bolj specifičen in se prilagaja patogenom, s katerimi se telo srečuje. Tako se oblikujejo protitelesa, ki lahko ciljajo specifične mikroorganizme.

Ko obramba oslabi

Imunski sistem najbolje deluje, kadar je telo v ravnovesju. Pomanjkanje spanja, kronični stres, nepravilna prehrana, pomanjkanje gibanja in pretirano uživanje alkohola spadajo med glavne dejavnike, ki oslabijo naravno odpornost.

Pogosti prehladi, utrujenost, počasno celjenje ran in ponavljajoče se okužbe so lahko opozorilni znaki, da imunski sistem potrebuje podporo. V takih obdobjih lahko telesu pomagamo z uravnoteženo prehrano, rednim gibanjem, dovolj spanja in – kadar prehrana ne zadošča – tudi s premišljeno izbranimi prehranskimi dopolnili.

Pet vsakodnevnih navad za močno odpornost

  1. Dan začnite s kozarcem vode in uravnoteženim zajtrkom.
  2. Vsak dan se gibajte – tudi kratek sprehod šteje.
  3. Poskrbite za kakovosten spanec in primerno rutino spanja.
  4. Uživajte več sadja, zelenjave in fermentiranih živil.
  5. Naučite se sprostiti – z globokim dihanjem ali trenutkom tišine. 

Hranila, ki gradijo odpornost

Za učinkovito delovanje potrebuje imunski sistem celo paleto mikrohranil: vitamine, minerale, aminokisline in antioksidante. Ti sodelujejo v vseh fazah imunskega odziva, od tvorbe protiteles do zaščite celic pred oksidativnim stresom.

Vitamin C spodbuja tvorbo belih krvničk in ščiti celice pred prostimi radikali. Vitamin D uravnava imunski odziv in vpliva na aktivnost T-celic. Ker naše telo tvori vitamin D samo ob izpostavljenosti sončnim žarkom, ga v zimskem času praviloma primanjkuje. Zato se v tem času priporoča uživanje kakovostnih pripravkov, ki ga vsebujejo.

Cink je ključen za rast in delitev imunskih celic, medtem ko selen skupaj z vitaminom E pomaga ohranjati oksidativno ravnovesje. Vse bolj raziskano je tudi delovanje aminokislin glutamina in arginina, ki podpirata celično presnovo in tvorbo obrambnih beljakovin. Glutamin služi kot gorivo za imunske celice in črevesno sluznico, arginin pa spodbuja nastanek dušikovega oksida, ki ima pomembno vlogo pri širjenju žil in aktivaciji imunskih celic.

Črevesje – sedež imunosti

Kar 70 odstotkov imunskih celic je v črevesju. Tam poteka nenehen dialog med našim telesom in milijardami mikroorganizmov, ki sestavljajo črevesno mikrobioto. Zdrava mikrobiota deluje kot prva obrambna črta pred patogeni, uravnava vnetne odzive in spodbuja nastanek protiteles.

Na njeno ravnovesje vplivajo stres, antibiotiki in prehrana z malo vlaknin. Za zdravje črevesja je priporočljivo uživati fermentirane izdelke (jogurt, kefir, kislo zelje) ter dovolj sadja, zelenjave in polnovrednih žit. V nekaterih obdobjih lahko pomagajo tudi ciljno oblikovana prehranska dopolnila, ki poleg vitaminov in mineralov vsebujejo aminokisline ter sestavine za ohranjanje zdrave črevesne sluznice.

Prehlad, gripa ali covid-19

Prehlad
Običajni simptomi prehlada so izcedek iz nosu, kašelj, kihanje, vneto grlo in včasih povišana telesna temperatura. Zdravljenje vključuje počitek, hidracijo in simptomatsko lajšanje z zdravili proti bolečinam in zamašenemu nosu.

Gripa
Virusi gripe povzročajo podobne simptome kot prehladni, vendar hujše. Za gripo so značilne vročina, močna izčrpanost in bolečine po celem telesu. Zdravljenje običajno vključuje počitek, pitje veliko tekočine, protivirusna zdravila in lajšanje simptomov z zdravili brez recepta.

Covid-19
Covid-19, ki ga povzroča virus sars-cov-2, lahko spremljajo različni simptomi, med drugim kašelj, povišana telesna temperatura, izguba zaznavanja okusa ali voha, težka sapa in utrujenost. »Covid-19 obravnavamo kot druge akutne okužbe dihal: upoštevamo priporočila zdravnika in splošne higienske smernice, s čimer poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na ljudi v svoji okolici. Sars-cov-2 danes ne pomeni takšne nevarnosti kot leta 2020, ko je bilo celotno prebivalstvo brez imunosti, kljub vsemu pa obstaja določeno tveganje tudi v sezoni 2025 in 2026, zlasti za rizične skupine,« pojasnjujejo strokovnjaki. Zdravljenje je simptomatsko, ob morebitnem poslabšanju lahko zahteva tudi bolnišnično oskrbo.

Gibanje, spanje in obvladovanje stresa

Zmerna telesna dejavnost izboljša prekrvitev, poveča število aktivnih imunskih celic in zmanjšuje vnetne procese. Dovolj je že 150 minut gibanja na teden – hitra hoja, plavanje, kolesarjenje ali delo na vrtu.

Kakovosten spanec omogoča tvorbo citokinov, beljakovin, ki usmerjajo delovanje imunskih celic. Pomanjkanje spanja dokazano oslabi odpornost in podaljša okrevanje po bolezni. Odrasli naj bi spali vsaj sedem ur na noč.

Pomembno je tudi obvladovanje stresa. Dolgotrajna izpostavljenost stresu zviša raven kortizola, hormona, ki zavira imunski sistem. Sprostitvene tehnike, kot so joga, meditacija, dihalne vaje ali sprehodi v naravi, pomagajo ohranjati notranje ravnovesje.

Ogledalo življenjskega sloga

Imunski sistem ni samostojen stroj, temveč odsev našega načina življenja. Uravnotežena prehrana, dovolj spanja, redno gibanje, sproščanje in ustrezna oskrba z mikrohranili so temelji, na katerih lahko gradimo odpornost.

Zdravje imunskega sistema ne pride čez noč, temveč ga ustvarjamo vsak dan – s premišljenimi odločitvami, ki telesu omogočajo, da deluje v ravnovesju. Bolj kot da iščemo čudežno zdravilo za odpornost, je pomembno, da svojemu imunskemu sistemu omogočimo, da sam opravi svoje delo – učinkovito, tiho in vsak dan.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi. 

