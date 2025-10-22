Kako premagati mraz in ohraniti motivacijo

Jeseni, ko začnejo temperature padati, se številni ljubitelji teka in rekreacije znajdejo pred dilemo: vztrajati na prostem ali se preseliti v telovadnico? Krajši dnevi, hladen veter in pogosto neprijazno vreme zmanjšujejo motivacijo, a strokovnjaki poudarjajo, da je gibanje na prostem v zimskih mesecih izjemno koristno za telesno kondicijo in psihično počutje. Svež zrak poživlja telo, spodbuja krvni obtok in krepi imunski sistem, hkrati pa nas izpostavljenost dnevni svetlobi varuje pred sezonsko utrujenostjo in slabim razpoloženjem.

Ali se res lahko prehladimo?

Marsikoga skrbi, da bi ga vadba na hladnem zraku spravila v posteljo s prehladom. A nizke temperature same po sebi niso krive za bolezni, saj prehlad povzročajo virusi. Res pa je, da hladen zrak malo oslabi naravno zaščito sluznic in naredi dihalne poti ranljivejše. Zato velja, da je tek pozimi varen, če ga izvajamo premišljeno, s pravilno izbiro oblačil, ogrevanjem pred vadbo in zmerno intenzivnostjo.

Notranja vadba ni popolna zamenjava

Topla telovadnica ima svoje prednosti, a notranja vadba nikakor ne more povsem nadomestiti gibanja na prostem. Tek po asfaltu, gozdnih poteh ali snežni podlagi zahteva prilagajanje koraka, kar krepi koordinacijo in stabilizacijske mišice, stik z naravo pa dokazano znižuje raven stresa. Kljub temu obstajajo okoliščine, ko je bolje ostati v notranjosti. To vsekakor velja ob zelo nizkih temperaturah, ko pade živo srebro pod minus 10 stopinj Celzija, pri močnem vetru ali kadar so poti nevarno poledenele. Na tem mestu opozorimo, da je za osebe s težavami s srcem in dihanjem več kot priporočljivo, da se o intenzivni vadbi na mrazu posvetujejo s svojim zdravnikom.

Za začetek ogrevanje

Ogrevanje je v hladnem vremenu še posebej pomembno. Najbolje ga je opraviti v toplem prostoru, z lahkimi vajami in nekaj minutami hoje ali teka na mestu, da mišice pripravimo na obremenitev. Tako se izognemo nepotrebnim poškodbam in telesu olajšamo prehod v napornejšo vadbo.

Kako se obleči

Tudi izbira oblačil je pomembna in tu ima sodobna tekstilna industrija uporabne rešitve. Ena najpogostejših napak, ki jo strokovnjaki opažajo pri rekreativcih, je, da si nadenejo preveč slojev. Če nam je na začetku nekoliko hladno, je to dober znak, saj bo telo med vadbo hitro proizvedlo dovolj toplote. Najbolje se obnese sistem čebule: spodaj funkcionalno perilo, ki odvaja vlago. Tu se zelo dobro izkažejo oblačila iz merino volne, ki je v nasprotju s sintetičnimi materiali naravna in zato bolj trajnostna odločitev. Osnovnemu sloju dodamo tanjši sloj za izolacijo. Za zadnji, zgornji sloj izberemo lahko vetrovko, ki nas zaščiti pred vetrom in dežjem ter obenem omogoča prenos vlage izpod oblačil. Roke in glava so med vadbo najbolj izpostavljene, zato so kapa ali trak in rokavice nujni. Ob zelo nizkih temperaturah se priporočata še ruta ali šal za zaščito dihal.

Obutev in varnost na terenu

Posebno poglavje je obutev. Zimski tekaški copati naj bodo bolj zaprti, z dobrim oprijemom, da je manj možnosti zdrsa. Dobrodošlo je tudi, da imajo vgrajeno vodoodporno membrano. Pri teku po snegu pridejo prav gamaše, ki preprečujejo vdor snega v copate. Če so poti poledenene, se je bolje odločiti za hojo ali nordijsko hojo s palicami, saj s tem zmanjšamo tveganje za padce. V takšnih razmerah so koristne tudi derezice, ki izboljšajo oprijem čevlja.

Malenkosti, ki naredijo razliko

Na rekreacijo se, če je le mogoče, podamo, dokler je zunaj še svetlo. Ker pa so dnevi jeseni in pozimi kratki, se opremimo z odsevnimi trakovi in naglavno svetilko, če nas preseneti tema. Intenzivnost rekreacije je smiselno prilagoditi vremenskim razmeram in raje opraviti več krajših treningov kot enega zelo dolgega. Ne pozabimo na pitje tekočin, čeprav je občutek žeje pozimi manj izrazit. Po vadbi pa je najpomembnejše, da se čim prej preoblečemo v suha oblačila, saj mokra in prepotena športna oprema hitro ohladi telo.

Največja ovira je v glavi

Čeprav se pozimi zdi lažje ostati doma, so koristi rekreacije na prostem tolikšne, da jih je škoda zanemariti. Redno gibanje na svežem zraku krepi srčno-žilni sistem, izboljšuje razpoloženje, pomaga pri vzdrževanju telesne teže in povečuje porabo energije. Poleg tega nas povezuje z naravo in prinaša občutek zadovoljstva, da premagamo notranjo lenobo. Največja ovira pogosto ni mraz, temveč miselnost. Če se oblečemo pravilno, vadbo prilagodimo razmeram in prisluhnemo telesu, bo zimski tek postal ne le koristen, temveč tudi prijeten izziv.

