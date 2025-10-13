Kako premagati prehlad: pozabite na vitamin C, to je tisto, kar resnično deluje

Profesor Daniel Davis, imunolog z Imperial Collegea, že 25 let preučuje imunski sistem in pojasnjuje, katerim prepričanjem z vidika krepitve odpornosti bi se morali izogibati in kaj dejansko učinkuje.

Mit: Vitamin C pospešuje prebolevanje prehlada

Vitamin C nima praktično nobenega vpliva na to, kako hitro bo minil prehlad. Priljubljenost tega mita izvira iz knjige Linusa Paulinga iz leta 1970.

Podatki kažejo, da ljudje, ki redno jemljejo visoke odmerke vitamina C, prehlad prebolijo le osem odstotkov hitreje od tistih, ki ga ne, kar je izjemno majhen učinek.

FOTO: Jchizhe/Gettyimages

Kaj deluje: Vitamina D in A

Obstajajo zanesljivi dokazi, da vitamina D in A podpirata imunski sistem. Davis v zimskih mesecih priporoča vsakodnevno jemanje nadomestkov vitamina D.

Vitamin A dobimo s hrano: sirom, jajci, mastnimi ribami, mlekom in jetri.

Mit: Probiotični jogurti krepijo imunski sistem

»Ti izdelki lahko ustvarijo vtis, da dobre bakterije okrepijo imunski sistem, vendar to še ni znanstveno dokazano,« opozarja Davis.

Čeprav mikrobiom vpliva na odpornost, znanstveniki še vedno ne razumejo popolnoma, kako ta odnos deluje.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

Mit: Zeliščni čaji in med

Za zeliščne čaje in med ni znanstvenega soglasja, da resnično pomagajo pri prehladu.

Težko je brez etično spornih raziskav preizkusiti njihov učinek na imunski sistem.

Kljub temu jih lahko pijete, če izboljšujejo vaše počutje.

Kaj deluje: Obvladovanje stresa

Dolgoročni stres slabi imunski sistem. Telo pod stresom izloča kortizol, ki začasno zmanjša imunski odziv.

Če je raven kortizola dlje časa povišana, smo dovzetnejši za okužbe. Sprehodi, druženje ali branje knjige so učinkoviti načini za zmanjševanje stresa.

FOTO: Gettyimages

Kaj deluje: Spanje in zmerna telesna vadba

Kakovosten spanec je ključen za imunski sistem. Raziskave kažejo, da ljudje, ki spijo dovolj, proizvedejo več protiteles.

Zmerna vadba vsaj trikrat tedensko je povezana s 26 odstotkov manjšim tveganjem za prehlad na letni ravni. Vendar lahko zelo intenzivna vadba na drugi strani oslabi imunski sistem.

»Vaš imunski sistem je bistveno drugačen od mojega,« še pravi Davis.»Ne obstaja univerzalna rešitev za močno odpornost.

Namesto da krepimo imunski sistem, je ključnega pomena, da njegovo občutljivo ravnovesje vzdržujemo z zdravimi življenjskimi navadami,« povzema Tportal.