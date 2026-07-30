  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VROČE POLETJE

Kako spanje ob vključenem ventilatorju vpliva na vaše zdravje

Spanje ob vključenem ventilatorju v vročih poletnih nočeh prinese olajšanje, vendar ima tudi negativne posledice.
 FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

FOTO: Westend61/Gettyimages

FOTO: Westend61/Gettyimages

FOTO: Victoria Kotlyarchuk/Gettyimages

FOTO: Victoria Kotlyarchuk/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

 FOTO: Gettyimages
FOTO: Westend61/Gettyimages
FOTO: Victoria Kotlyarchuk/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
M. Fl.
 30. 7. 2026 | 15:00
4:19
A+A-

Poletni vročinski valovi so najbolj naporni prav ponoči. Ko je za spanje prevroče, se premetavate po postelji in se zbujate na z znojem prepojeni vzmetnici, če se zanašate na klimatsko napravo, pa se lahko v prehladnem prostoru zbudite s suho kožo. Zato se zdi ventilator, ki vso noč nežno pihlja, idealna rešitev. Vendar ima v določenih primerih tudi ta neželene stranske učinke. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako lahko stalno delovaje ventilatorja slabo vpliva na zdravje, ter podajajo nasvete, kako zmanjšati morebitne negativne posledice.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Lahko poslabša alergije in astmo

Ventilator, ki deluje vso noč, v zrak dviguje v prostoru prisotne alergene, kot so prah, cvetni prah in dlake hišnih ljubljenčkov. To sproži alergijske reakcije, simptome senenega nahoda ali poslabša simptome astme. »Če so vaše dihalne poti že občutljive,  kombinacija krožečih alergenov in suhega zraka poslabša simptome, kot so kašelj, piskanje pri dihanju ali zamašen nos,« je za Tom's Guide povedal dr. William Lu, medicinski direktor digitalne klinike za spanje Dreem Health. Tudi lopatice ventilatorja niso nedolžne, saj se na njih pogosto nabira prah, kar dodatno poveča količino delcev, ki krožijo po prostoru.

Lahko povzroči otrdelost mišic

Če je hladen zrak dlje časa usmerjen v isti del telesa, se mišice zaradi lokalnega vpliva na prekrvavitev napnejo ali zakrčijo. Zaradi tega in dejstva, da med spanjem več ur ostajate v istem položaju, se včasih zbudite z občutkom bolečin in otrdelosti. Še posebej pogosta je otrdelost vratu.

FOTO: Westend61/Gettyimages
FOTO: Westend61/Gettyimages

Lahko povzroči zamašen nos

Stalno kroženje zraka izsuši nos, usta in grlo. Telo se na to, da bi zaščitilo sluznice pred izsušitvijo, odzove s povečanim izločanjem sluzi. Prekomerno nastajanje sluzi povzroči zamašen nos ter simptome, kot so boleče grlo, kašelj in glavobol zaradi zamašenih sinusov. Specialist otorinolaringolog dr. Julius Goh je na blogu The ENT Doctor zapisal: »Sistem čiščenja zgornjih dihalnih poti za normalno delovanje potrebuje vlago. Z izsuševanjem dejansko ohromite naravno imunsko obrambo nosu. Alergeni ostanejo dlje časa prisotni, simptomi preobčutljivosti se poslabšajo in zbudite se s kihanjem.«

Lahko izsuši kožo

Stalno pihanje hladnega zraka izsuši kožo in oči. Težava je še izrazitejša pri ljudeh, ki že imajo ekcem, luskavico ali sindrom suhih oči.

Kako zmanjšati negativne učinke ventilatorja?

Če se kljub temu v vročih poletnih nočeh ne želite odpovedati ventilatorju, z nekaj ukrepi zmanjšate možnost negativnih posledic:

  • Ventilator usmerite stran od telesa ali vključite funkcijo, ki omogoča njegovo obračanje. Tako se bo zrak, namesto da bi ves čas pihal v isto smer ter dodatno izsuševal kožo in dihalne poti, enakomerno porazdelil po prostoru.
  • Postavite ga nekoliko dlje od sebe in ga usmerite proč od telesa, tako boste še vedno ohranili prijetno temperaturo  in v prostoru omogočili kroženje zraka, ne da bi ta neposredno pihal v vas.
  • Redno sesanje in brisanje prahu pomagata preprečevati širjenje prahu in drugih alergenov po prostoru. Prav tako je pomembno redno čistiti lopatice ventilatorja, s čimer se prepreči dodatno razprševanje nakopičenih delcev.

FOTO: Victoria Kotlyarchuk/Gettyimages
FOTO: Victoria Kotlyarchuk/Gettyimages

»Če opažate, da bolje spite v hladnejšem prostoru, uporabe ventilatorja ni treba popolnoma opustiti,« je pojasnil dr. Michael DeShields, klinični svetovalec Raziskovalnega inštituta v New Jerseyju. »Morebitne negativne posledice uporabe ventilatorja med spanjem lahko preprosto zmanjšate z rednim čiščenjem naprave, menjavo filtrov klimatskega oziroma prezračevalnega sistema, vzdrževanjem zračne vlage v domu med 30 in 50 odstotki ter tako, da ventilator ponoči piha stran od vaše glave.« Dodal je še: »Če se zbujate z izsušeno nosno sluznico, pred spanjem za obe nosnici uporabite fiziološko raztopino v obliki pršila.«

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILNI ZNAKI

Brisač ne posojamo: s temi preprostimi navadami lahko zaščitimo svoje oči

Če se solzne žleze vnamejo, se lahko zgornja veka opazno poveča, oko pa postane boleče in občutljivo.
29. 7. 2026 | 15:45
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VAJE

Za boleč vrat kriva tudi leta: pogosto je posledica dolgega sedenja, gledanja v telefon ali spanja v nerodnem položaju

Težave večinoma v nekaj dneh ali tednih izzvenijo.
22. 7. 2026 | 09:10
Lifestyle  |  Polet
OBSEŽNA ANALIZA

Melatonin: nova pomoč pri kroničnih bolečinah v mišicah in sklepih

Nova analiza 23 raziskav kaže, da lahko nekoliko zmanjša kronične bolečine v mišicah in sklepih, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ne nadomešča uveljavljenega zdravljenja.
Miroslav Cvjetičanin19. 7. 2026 | 11:00

Več iz teme

vročinski valŠpanechlajenjeventilator
ZADNJE NOVICE
16:29
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V INDONEZIJI

Saj ni res, pa je: pogrešanega 40-letnika našli v želodcu pitona

Vračal se je iz sosednje vasi, ki mu je pot prekrižala ta ogromna žival.
30. 7. 2026 | 16:29
16:03
Novice  |  Slovenija
VIŠJE RAVNI OZONA

Vročina s seboj prinaša tudi to nevarnost, na NIJZ svetujejo: čez dan ne odpirajte oken

Na Agenciji RS za okolje priporočajo redno spremljanje urnih vrednosti oziroma indeksa kakovosti zunanjega zraka.
30. 7. 2026 | 16:03
15:47
Novice  |  Svet
OBSEŽNI POŽARI

George Clooney z družino moral zapustiti dom: »Trenutno ne veva, ali bo preživel«

Požar, ki je blizu Brignolesa izbruhnil v sredo, je doslej požgal okrog 130 hektarjev površin, evakuirali pa so okrog 600 ljudi.
30. 7. 2026 | 15:47
15:19
Novice  |  Svet
DVOJNA MERILA

Republikanci objavili posnetke, ki jih je Biden leta poskušal prikriti (VIDEO)

Obtožb o nezakonitem zadrževanju dokumentov je bil deležen tudi Trump, vendar so bile te po njegovi vrnitvi v Belo hišo zavržene.
30. 7. 2026 | 15:19
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VROČE POLETJE

Kako spanje ob vključenem ventilatorju vpliva na vaše zdravje

Spanje ob vključenem ventilatorju v vročih poletnih nočeh prinese olajšanje, vendar ima tudi negativne posledice.
30. 7. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Domači trači
POLETNI ODDIH

Je Žan Serčič spet zaljubljen? Iz Grčije se je oglasil z vročimi fotografijami (FOTO)

Pevec uživa na grškem oddihu, fotografije pa namigujejo, da poletnih dni očitno ne preživlja sam.
30. 7. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki