Kako spanje ob vključenem ventilatorju vpliva na vaše zdravje

Poletni vročinski valovi so najbolj naporni prav ponoči. Ko je za spanje prevroče, se premetavate po postelji in se zbujate na z znojem prepojeni vzmetnici, če se zanašate na klimatsko napravo, pa se lahko v prehladnem prostoru zbudite s suho kožo. Zato se zdi ventilator, ki vso noč nežno pihlja, idealna rešitev. Vendar ima v določenih primerih tudi ta neželene stranske učinke. Strokovnjaki pojasnjujejo, kako lahko stalno delovaje ventilatorja slabo vpliva na zdravje, ter podajajo nasvete, kako zmanjšati morebitne negativne posledice.

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Lahko poslabša alergije in astmo

Ventilator, ki deluje vso noč, v zrak dviguje v prostoru prisotne alergene, kot so prah, cvetni prah in dlake hišnih ljubljenčkov. To sproži alergijske reakcije, simptome senenega nahoda ali poslabša simptome astme. »Če so vaše dihalne poti že občutljive, kombinacija krožečih alergenov in suhega zraka poslabša simptome, kot so kašelj, piskanje pri dihanju ali zamašen nos,« je za Tom's Guide povedal dr. William Lu, medicinski direktor digitalne klinike za spanje Dreem Health. Tudi lopatice ventilatorja niso nedolžne, saj se na njih pogosto nabira prah, kar dodatno poveča količino delcev, ki krožijo po prostoru.

Lahko povzroči otrdelost mišic

Če je hladen zrak dlje časa usmerjen v isti del telesa, se mišice zaradi lokalnega vpliva na prekrvavitev napnejo ali zakrčijo. Zaradi tega in dejstva, da med spanjem več ur ostajate v istem položaju, se včasih zbudite z občutkom bolečin in otrdelosti. Še posebej pogosta je otrdelost vratu.

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Lahko povzroči zamašen nos

Stalno kroženje zraka izsuši nos, usta in grlo. Telo se na to, da bi zaščitilo sluznice pred izsušitvijo, odzove s povečanim izločanjem sluzi. Prekomerno nastajanje sluzi povzroči zamašen nos ter simptome, kot so boleče grlo, kašelj in glavobol zaradi zamašenih sinusov. Specialist otorinolaringolog dr. Julius Goh je na blogu The ENT Doctor zapisal: »Sistem čiščenja zgornjih dihalnih poti za normalno delovanje potrebuje vlago. Z izsuševanjem dejansko ohromite naravno imunsko obrambo nosu. Alergeni ostanejo dlje časa prisotni, simptomi preobčutljivosti se poslabšajo in zbudite se s kihanjem.«

Lahko izsuši kožo

Stalno pihanje hladnega zraka izsuši kožo in oči. Težava je še izrazitejša pri ljudeh, ki že imajo ekcem, luskavico ali sindrom suhih oči.

Kako zmanjšati negativne učinke ventilatorja?

Če se kljub temu v vročih poletnih nočeh ne želite odpovedati ventilatorju, z nekaj ukrepi zmanjšate možnost negativnih posledic:

Ventilator usmerite stran od telesa ali vključite funkcijo, ki omogoča njegovo obračanje. Tako se bo zrak, namesto da bi ves čas pihal v isto smer ter dodatno izsuševal kožo in dihalne poti, enakomerno porazdelil po prostoru.

Postavite ga nekoliko dlje od sebe in ga usmerite proč od telesa, tako boste še vedno ohranili prijetno temperaturo in v prostoru omogočili kroženje zraka, ne da bi ta neposredno pihal v vas.

Redno sesanje in brisanje prahu pomagata preprečevati širjenje prahu in drugih alergenov po prostoru. Prav tako je pomembno redno čistiti lopatice ventilatorja, s čimer se prepreči dodatno razprševanje nakopičenih delcev.

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»Če opažate, da bolje spite v hladnejšem prostoru, uporabe ventilatorja ni treba popolnoma opustiti,« je pojasnil dr. Michael DeShields, klinični svetovalec Raziskovalnega inštituta v New Jerseyju. »Morebitne negativne posledice uporabe ventilatorja med spanjem lahko preprosto zmanjšate z rednim čiščenjem naprave, menjavo filtrov klimatskega oziroma prezračevalnega sistema, vzdrževanjem zračne vlage v domu med 30 in 50 odstotki ter tako, da ventilator ponoči piha stran od vaše glave.« Dodal je še: »Če se zbujate z izsušeno nosno sluznico, pred spanjem za obe nosnici uporabite fiziološko raztopino v obliki pršila.«