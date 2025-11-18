Če perilo sušite tako, ogrožate zdravje

Sušenje perila v bivanjskih prostorih brez dobrega prezračevanja, sploh pa sušenje na vročih radiatorjih, lahko poveča vlažnost zraka in spodbuja razvoj plesni, ki je povezana s številnimi zdravstvenimi težavami.

Plesen se v vlažnih prostorih običajno pojavi v obliki črnih ali zelenih madežev na stenah, spremlja jo značilen zatohli vonj. Gre za žive organizme, ki proizvajajo drobne delce, spore. Te se sproščajo v zrak in ogrožajo dihala.

FOTO: Zeleno/Gettyimages

Najpogostejši vrsti, ki se pojavljata v gospodinjstvih, sta penicillium in aspergillus. Čeprav vsak dan vdihnemo majhne količine spor, jih naš imunski sistem običajno hitro prepozna in uniči. Celice v pljučih (makrofagi) imajo nalogo, da uničijo vse, kar bi lahko škodovalo, tudi te spore.

Za koga je plesen najbolj nevarna?

Težave nastanejo, kadar je spor veliko, smo jim konstantno izpostavljeni in najbolj ogrožajo osebe z oslabljenim imunskim sistemom ali tiste, ki že imajo pljučne bolezni, kot so astma, cistična fibroza ali kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB). Pri njih lahko spore povzročijo hude okužbe in poslabšajo obstoječe stanje.

Pri ljudeh z astmo lahko spore sprožijo vnetje dihalnih poti, kar otežuje dihanje. V skrajnih primerih lahko glivične spore celo zamašijo dihalne poti in v pljučih tvorijo lepljive vozličke, ki povzročijo notranje krvavitve.

FOTO: Ralf Geithe/Gettyimages

Rastoča odpornost na zdravila

Posledice okužb s plesnijo se običajno premaguje s protiglivičnimi zdravili, imenovanimi azoli, ki preprečujejo razvoj glivičnih celic. A v zadnjih letih so strokovnjaki opazili porast odpornosti na ta zdravila, kar močno otežuje zdravljenje.

Eden od razlogov za to je, da se isto vrsto protiglivičnih učinkovin uporablja tudi v kmetijstvu za zaščito pridelkov pred plesnijo. Tako se v naravi razvijajo bolj odporni sevi glivic, ki kasneje lahko okužijo tudi ljudi.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Znanstveniki opozarjajo, da podnebne spremembe še dodatno prispevajo k tej težavi, saj višje temperature pomagajo glivicam, da postanejo odpornejše.

Manj plesni, zdrav dom

Čeprav večina ljudi ne bo imela težav zaradi občasne izpostavljenosti sporam, je dolgotrajna in močna izpostavljenost lahko nevarna celo za zdrave posameznike.

Tragičen primer je Avab Išak, dvoletni deček, ki je leta 2020 v Združenem kraljestvu umrl zaradi hude izpostavljenosti plesni v vlažnem stanovanju. Njegova smrt je pripeljala do sprejetja avabovega zakona, ki lastnike stanovanj zavezuje, da morajo v primeru vlage in plesni v najemniških stanovanjih takoj ukrepati.

Kako se zaščititi?

Da bi preprečili razvoj plesni v domu:

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Redno prezračujte prostore.

Če je vlažnost visoka, uporabljajte razvlažilec zraka.

Če sušite perilo v notranjih prostorih, ga sušite v prostoru, kjer je lahko vedno odprto okno.

Tudi majhne spremembe v vsakodnevnih navadah lahko bistveno zmanjšajo tveganje za pojav plesni in pomagajo ohraniti zdravje, piše Glossy.rs.