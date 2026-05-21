  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Kalcifikacija sklepov ni enaka artrozi, najbolj značilen znak je bolečina

Najpogosteje prizadene ramo.
Pogostejša je pri ženskah srednjih let. FOTO: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Pogostejša je pri ženskah srednjih let. FOTO: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Zdravnik lahko težavo potrdi z ultrazvokom. FOTO: Kobus Louw/Getty Images

Zdravnik lahko težavo potrdi z ultrazvokom. FOTO: Kobus Louw/Getty Images

Po zdravljenju gibanje začnimo počasi. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images

Po zdravljenju gibanje začnimo počasi. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images

Pogostejša je pri ženskah srednjih let. FOTO: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images
Zdravnik lahko težavo potrdi z ultrazvokom. FOTO: Kobus Louw/Getty Images
Po zdravljenju gibanje začnimo počasi. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images
A. J.
 21. 5. 2026 | 15:44
4:11
A+A-

Kalcifikacija je nalaganje kalcijevih soli v tkivih, denimo v tetivah, sluznih vrečkah ali drugih obsklepnih strukturah. Najpogosteje prizadene predel rame in povzroči kalcinirajoči tendinitis ali kalcifična tendinopatijo. V tem primeru kalcijeva sol povzroči vnetje in mehansko draženje v ramenskem prostoru.

Kalcifikacija sklepov ni enaka artrozi. Artroza pomeni obrabo sklepnega hrustanca in spremembe v sklepu, medtem ko je kalcinirajoči tendinitis odlaganje kalcija v tetivi. Včasih se pri obrabi sklepov pojavijo tudi kostni izrastki ali druge spremembe, vendar to ni isto kot klasična kalcinacija tetive. Pri drugem stanju, imenovanem hondrokalcinoza ali CPPD, se kristali kalcijevega pirofosfata nalagajo v sklepnem hrustancu in lahko povzročajo napade vnetja, podobne putiki.

Zdravnik lahko težavo potrdi z ultrazvokom. FOTO: Kobus Louw/Getty Images
Zdravnik lahko težavo potrdi z ultrazvokom. FOTO: Kobus Louw/Getty Images

Mirovanje lahko poveča okorelost, prehitro ali premočno razgibavanje bolečino poslabša.

Simptomi

Najpogostejši znak je bolečina, ki je lahko nenadna, ostra in zelo močna. Pri kalcinaciji v rami se pogosto pojavi tudi omejena gibljivost, težje dvigovanje roke, bolečina ponoči in težave pri spanju na prizadeti strani. Bolečina in okorelost se pogosto vračata, lahko trajata en do dva meseca in sta pogosto hujši ponoči. Kalcijevi depoziti niso vedno boleči, tudi kadar povzročajo bolečine, pa se lahko pri nekaterih spontano umirijo.

Kalcifična tendinopatija lahko poteka v več fazah. Kalcijeva odloga je lahko nekaj časa prisotna skoraj brez težav, nato pa se ob vnetnem odzivu telesa začne razgrajevati oziroma resorbirati. Prav ta faza je lahko najbolj boleča, saj se tlak v tetivi poveča, okoliško tkivo pa se vname. Zato se pri nekaterih bolnikih bolečina pojavi nenadoma, brez poškodbe ali očitnega sprožilca, in je lahko izrazito močnejša kot pri običajni preobremenitvi rame. Kljub temu se pri delu bolnikov kalcinacija sčasoma zmanjša ali celo izgine, zato zdravljenje ni vedno operativno, ampak je najprej usmerjeno v umirjanje bolečine, ohranjanje gibljivosti in postopno vračanje funkcije.

Po zdravljenju gibanje začnimo počasi. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images
Po zdravljenju gibanje začnimo počasi. FOTO: Klaus Vedfelt/Getty Images

Vzrok, zakaj se pri nekaterih kalcijeve soli nalagajo, pri drugih pa ne, ni znan. Pogosto se težave pojavijo v srednjih letih, zlasti pri ženskah, ter osebah z nekaterimi presnovnimi ali hormonskimi težavami. Kalcinacijo se lahko potrdi s slikanjem, najpogosteje z rentgenom, ultrazvokom ali magnetno resonanco.

Zdravljenje

Zdravljenje je odvisno od bolečin, velikosti odloge, lokacije in tega, koliko težava omejuje gibanje. Pri blažjih težavah zdravniki pogosto začnejo s protibolečinskimi in protivnetnimi zdravili, hlajenjem, razbremenitvijo in vajami oziroma fizioterapijo.

Pri rehabilitaciji je pomembno, da bolnik sklepa ne varuje predolgo in ga hkrati ne obremenjuje čez bolečino. Popolno mirovanje lahko poveča okorelost, prehitro ali premočno razgibavanje pa lahko bolečino poslabša. Vaje so zato praviloma postopne: najprej so namenjene ohranjanju gibljivosti, pozneje pa krepitvi mišic, ki sklep stabilizirajo. Če se bolečina pri vajah stopnjuje ali gibljivost ne napreduje, je smiseln pregled pri zdravniku oziroma fizioterapevtu, ki lahko program prilagodi stanju bolnika.

Bolečina se lahko pojavi nenadoma, brez poškodbe ali očitnega sprožilca.

Če so bolečine hujše ali vztrajajo, pridejo v poštev injekcije kortikosteroidov, udarni valovi, ultrazvočno vodena punkcija oziroma izpiranje kalcinacije in v redkejših primerih operativno zdravljenje.

Pregled je potreben, če je bolečina močna, če traja več dni, če ni mogoče normalno premikanje sklepa, če se bolečina ponoči stopnjuje in zahtevajo protibolečinska zdravila. Nujnejša obravnava je potrebna, če se pojavijo izrazita oteklina, rdečina, vročina, poškodba, nenadna nezmožnost premikanja sklepa ali znaki okužbe.

Več iz teme

kalcifikacijabolečinafizioterapijarehabilitacijazdravjekronična bolečina
ZADNJE NOVICE
17:45
Novice  |  Svet
GRADBENA DOVOLJENJA IN DRŽAVNA SREDSTVA

Slovenska poslanka na Hrvaškem goljufala in zlorabila položaj?! Obtožena v kar dveh postopkih

Političarka, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, je obtožena še v enem ločenem postopku.
21. 5. 2026 | 17:45
17:25
Bulvar  |  Domači trači
NOVO POGLAVJE

Slovenska lepotica stopila pred matičarja: »Zdaj ga končno lahko kličem možek«

Čeprav sta si že obljubila zvestobo, njuna poročna zgodba očitno še ni končana.
21. 5. 2026 | 17:25
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DIGI

Industrija luksuzne avdioopreme se spreminja

Izgube, menjave vodstva in tehnološki napredek preoblikujejo tudi svet hifija. »Dovolj dober« zvok postaja vse bolj dostopen, vrhunski segment pa vse bolj ekskluziven.
Staš Ivanc21. 5. 2026 | 17:00
16:45
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: pristna izkušnja obujanja pastirskih zgodb v Logarski dolini (FOTO)

Pastirske poti v Logarski dolini oživljajo kot pristno doživetje tamkajšnjega turizma.
Jože Miklavc21. 5. 2026 | 16:45
16:13
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Smo že v časih, pred katerimi so nas opozarjali? Tesla je v prihodnosti videl tehnično mrežo

Nikola Tesla in Celestinska prerokba izpostavljata povezovanje.
21. 5. 2026 | 16:13
16:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
LAVRICA

Najstnik na mopedu divje bežal pred policijo, nato vozilo odvrgel in se pognal v tek

Med divjim begom je storil več prekrškov, z mopedom pa je zapeljal celo na pešpot.
21. 5. 2026 | 16:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki