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Kalcij v telesu ne deluje sam, za absorpcijo je pomemben ta vitamin

Skoraj ves kalcij je shranjen v kosteh in zobeh, daje jim trdnost in strukturo.
Najbolj znani viri so mlečni izdelki. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images

Najbolj znani viri so mlečni izdelki. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images

Preveliki odmerki kalcija lahko povzročijo težave! FOTO: Mensent Photography/Getty Images

Preveliki odmerki kalcija lahko povzročijo težave! FOTO: Mensent Photography/Getty Images

O pomanjkanju kalcija se poveča tveganje za osteoporozo in zlome. FOTO: Izusek/Getty Images

O pomanjkanju kalcija se poveča tveganje za osteoporozo in zlome. FOTO: Izusek/Getty Images

Najbolj znani viri so mlečni izdelki. FOTO: Helen Camacaro/Getty Images
Preveliki odmerki kalcija lahko povzročijo težave! FOTO: Mensent Photography/Getty Images
O pomanjkanju kalcija se poveča tveganje za osteoporozo in zlome. FOTO: Izusek/Getty Images
E. B.
 25. 8. 2026 | 16:17
3:07
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Brez njega ne bi mogli normalno premikati mišic, živci ne bi učinkovito prenašali sporočil, kratko pa bi potegnili tudi naše kosti in zobje. Kalcij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, pomanjkanje pa se največkrat pojavi pri adolescentih, predvsem dekletih, ženskah v menopavzi in ljudeh, ki se izogibajo uživanju mleka in mlečnih izdelkov.

Dodatki so pomembni predvsem pri tistih, ki ne uživajo mlečnih izdelkov.

Skoraj ves kalcij v telesu je shranjen v kosteh in zobeh, kjer jim daje trdnost in strukturo, a njegova naloga je še veliko širša. Potreben je namreč tudi za normalno delovanje mišic, živčevja, krčenje srca in strjevanje krvi, težava pa je, da si telo ob pomanjkanju kalcija postreže z zalogami minerala v kosteh. Če ga dalj časa ne dobiva dovolj, lahko kosti torej postopoma postajajo šibke in krhke, poveča pa se tveganje za osteoporozo in zlome, pri otrocih lahko hudo pomanjkanje vpliva tudi na razvoj kosti.

Večino dobimo s hrano

Dnevne potrebe so odvisne od starosti in spola. Odrasli med 19. in 50. letom potrebujejo približno 1000 miligramov kalcija na dan, enako velja za moške od 51. do 70. leta, medtem ko ženske v tem starostnem obdobju potrebujejo okoli 1200 miligramov. Po 71. letu je priporočeni dnevni vnos 1200 miligramov. Dobra novica je, da lahko večino kalcija dobimo s hrano, najbolj znani viri pa so mlečni izdelki. A ti nikakor niso edini. Kalcija je precej tudi v sardelah in v nekaterih vrstah zelenjave, denimo v brokoliju, ohrovtu in zelju. Dobri viri so tudi tofu in rastlinski napitki, če so obogateni s kalcijem, a je nujno preveriti deklaracije in preveriti ustrezno vsebnost minerala!

Za zdrave kosti sta nujni tudi redna telesna dejavnost in uravnotežena prehrana.

O pomanjkanju kalcija se poveča tveganje za osteoporozo in zlome. FOTO: Izusek/Getty Images
O pomanjkanju kalcija se poveča tveganje za osteoporozo in zlome. FOTO: Izusek/Getty Images
Velja pa poudariti, da kalcij v telesu ne deluje sam. Za njegovo učinkovito absorpcijo je pomemben tudi vitamin D, če tega primanjkuje, telo težko izkoristi mineral iz prehrane. Za zdrave kosti sta seveda nujni tudi redna telesna dejavnost in uravnotežena prehrana, mnogi pa v prepričanju, da z izborom živil in življenjskim slogom ne naredijo dovolj za svoje telo, posegajo po prehranskih dopolnilih. A jemanja se nikoli ne lotimo na lastno pest oziroma brez posveta. Preveliki odmerki kalcija lahko namreč povzročajo prebavne težave, kot sta napihnjenost in zaprtje, dodatki pa lahko vplivajo tudi na delovanje nekaterih zdravil, spodbudijo lahko nastanek ledvičnih kamnov in hiperkalcemije. O prehranskem dopolnilu je sicer smiselno razmisliti takrat, ko naša prehrana potreb po mineralu ne pokrije, dodatki pa so pomembni predvsem pri tistih, ki ne uživajo mlečnih izdelkov in ne poskrbijo za druge vire kalcija, ali pri nekaterih bolezenskih stanjih, kot je osteoporoza, in težavah, zaradi katerih je otežena absorpcija minerala.

Preveliki odmerki kalcija lahko povzročijo težave! FOTO: Mensent Photography/Getty Images
Preveliki odmerki kalcija lahko povzročijo težave! FOTO: Mensent Photography/Getty Images

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