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Kamasutra spodbuja raziskovanje

Erotika je stičišče želje, spoštovanja in izkazovanja pozornosti. Dober ljubimec zna opazovati in poslušati telo drugega.
Seks ni dokazovanje moči, ampak izmenjava užitka. FOTO: Darya Komarova/Getty Images
Seks ni dokazovanje moči, ampak izmenjava užitka. FOTO: Darya Komarova/Getty Images
S. N.
 4. 6. 2026 | 06:50
2:12
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Kamasutra ni le priročnik o seksualnih položajih, kot jo pogosto predstavljajo danes. To starodavno indijsko besedilo govori predvsem o umetnosti zapeljevanja, bližini, spoštovanju in tem, kako se med partnerjema krepi želja.

Štejeta oba

Po Kamasutri se erotična napetost ne začne šele z dotikom, ampak že s pogledom, pogovorom, vonjem, vedenjem in pozornostjo. Naglica ubije pričakovanje, poudarja. Kamasutra uči, da so zapeljevanje, igra in podaljševanje napetosti enako pomembni kot sam vrhunec.

Ena glavnih idej je, da v intimi štejeta oba partnerja. Seks ni dokazovanje moči, ampak izmenjava užitka, pozornosti in odzivanja. Dotiki, premiki, dihanje in odzivi pogosto povedo več kot razlaga. Dober ljubimec zna opazovati in poslušati telo drugega. Kamasutra spodbuja raziskovanje želja, vendar z občutkom za meje. Iskrenost je pomembna, saj zmanjšuje nelagodje in krepi zaupanje.

Flirt in spremembe

Dolga razmerja potrebujejo domišljijo. Majhne spremembe, flirt, presenečenja in nova energija lahko obudijo željo. Poljubi, objemi, božanje in bližina niso nekaj postranskega. So samostojen del intime, ki gradi občutek varnosti in poželenja. Kamasutra privlačnosti ne razume kot popolnega telesa, ampak kot držo, energijo, urejenost, igrivost in sposobnost biti prisoten.

Pretiran nadzor, posesivnost in nezaupanje zmanjšujejo željo. Strast potrebuje občutek svobode, ne pritiska. Najpomembnejše pravilo Kamasutre je, da telesna bližina brez spoštovanja hitro izgubi moč. Prava erotika nastane tam, kjer se srečajo želja, zaupanje in pozornost. 

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