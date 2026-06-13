Kaplja človečnosti: darovanje krvi je preprosto in povsem varno, vsaka enota pa je neprecenljiva

Svetovni dan krvodajalcev je namenjen dviganju ozaveščenosti o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih za transfuzijo ter poudarjanju pomembnosti prostovoljnih, neplačanih krvodajalcev za nacionalni zdravstveni sistem. Prav tako ta dan predstavlja priložnost za skupno proslavljanje pomembnosti te najvišje oblike solidarnosti, krvodajalstva, in zahvalo vsem, ki so ali še bodo darovali kri.

Kri je nenadomestljivo zdravilo, ki ga ni mogoče umetno proizvesti. Vsak dan jo potrebujejo bolniki ob operacijah, poškodbah, zdravljenju, porodih in številnih drugih zdravstvenih stanjih ter zapletih. Darovanje je za zdravega posameznika povsem varno in nadvse preprosto, vsaka enota pa lahko pomaga več bolnikom, saj kri po odvzemu predelajo v različne krvne komponente.

Taborniki in Rdeči križ redno sodelujejo. FOTO: RKS

S taborniki na čelu

Jutrišnji svetovni dan bo potekal pod geslom Kaplja človečnosti. Daruj kri. Rešuj življenja (One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives). Poudarja, da je vsaka darovana kaplja krvi dejanje solidarnosti, sočutja in skrbi za sočloveka ter da so redni prostovoljni krvodajalci ključni za zagotavljanje varne in zadostne preskrbe s krvjo. Že na začetku meseca smo proslavili tudi slovenski dan krvodajalstva, v letošnji vlogi ambasadorjev so se zbrali taborniki, ki nas k solidarnim dejanjem vabijo s privlačnimi oglasi in geslom Iz roda v rod.

Krvodajalstvo je eno glavnih poslanstev Rdečega križa.

Pri Rdečem križu Slovenije so dan slovenskega krvodajalstva sicer že tretje leto zapovrstjo zaznamovali s pozivom (P)ostani del moštva in jasno željo, da bi se predvsem mladi na krvodajalski stol redno vračali in nadaljevali več kot 73 let trajajočo tradicijo prostovoljnega, anonimnega in brezplačnega krvodajalstva v Sloveniji. Leto 2025 je bilo v tem pogledu lep kazalnik napredka, saj je kri prvič darovalo več kot 7000 novih mladih krvodajalcev, kar je 500 več od petletnega povprečja.

Po odvzemu jo predelajo v različne krvne komponente. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Taborniki in Rdeči križ redno sodelujejo, kot je nedavno poudarila generalna sekretarka Zveze tabornikov Slovenije Urška Bratkovič: »Pogosto takrat, ko je bilo najtežje – ob nesrečah, pri zaščiti in reševanju, pri pomoči ljudem v stiski. Zato je letošnje sodelovanje toliko lepše, saj ne odpravljamo posledic nesreč, ampak širimo nekaj izjemno plemenitega – zavedanje o pomenu krvodajalstva. Verjamemo, da se dobre stvari prenašajo naprej. Iz človeka na človeka. Iz generacije v generacijo. Iz roda v rod.« Pomena širjenja pozitivnih vrednot iz roda v rod se je dotaknila tudi generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin: »Za vse nas na Rdečem križu Slovenije je letošnje leto v znamenju 160-letnice našega delovanja na Slovenskem. In skoraj polovico tega obdobja je krvodajalstvo eno naših glavnih poslanstev.«