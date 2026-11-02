Kar osem od desetih Slovencev ga od novembra do aprila nima dovolj, zakaj je tako pomemben?

Vitamin D je v maščobah topen vitamin, ki pomaga pri absorpciji kalcija in fosforja ter je pomemben za zdrave kosti in zobe, delovanje mišic in imunskega sistema, in je edini vitamin, ki ga naše telo lahko proizvede samo, saj se tvori v koži pod vplivom sončnih žarkov.

»Pravzaprav ni pravi vitamin, ampak prohormon oziroma naravni prekurzor steroidnega hormona. V telesu deluje kot neke vrste glavno biokemično stikalo, ki sproža različne procese,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm. spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Vitamin D je lahko koristen pri preprečevanju osteoporoze, depresije, srčno-žilnih bolezni in kapi, diabetesa, demence ter nekaterih rakavih obolenj. Poleg tega je v veliko pomoč pri hujšanju. V zadnjem času se predvsem poudarja njegova vloga pri krepitvi imunskega sistema. Preventivno uporabo vitamina D svetujemo posameznikom, ki niso dovolj izpostavljeni sončnim žarkom, ali tistim z določenimi tveganji za pomanjkanje, kot so nosečnice, dojenčki, otroci in starejši. Ne pozabimo, sinteza vitamina D poteka le, če sonce sije na golo kožo, ki ni zaščitena s sončno kremo, sončnimi očali in oblačili. Tako pomanjkanje nastopi pozimi in jeseni, ko sonca preprosto ni dovolj ali pa se več zadržujemo v zaprtih prostorih. Dokazano je, da je raven vitamina D v telesu nižja ob koncu zime v primerjavi s koncem poletja. Zato je priporočljivo, da vsaj med jesenjo in pomladjo skrbimo za dodaten vnos.«

Vitamin D zaužijemo tudi z mastnimi ribami, jajčnim rumenjakom in z njim obogatenimi živili.

Dnevni vnos se običajno giblje med 400 in 800 mednarodnimi enotami za otroke ter med 600 in 2000 za odrasle.

80 odstotkom odraslih ga primanjkuje.

Od novembra do aprila

Priporočeni dnevni vnos se razlikuje, vendar se običajno giblje med 400 in 800 mednarodnimi enotami (IE) za otroke ter 600 in 2000 za odrasle, nadaljuje sogovornica in dodaja, da vitamin D sicer zaužijemo tudi z mastnimi ribami, jajčnim rumenjakom in živili, obogatenimi z vitaminom D. »Raziskave kažejo, da so koncentracije vitamina D v krvi pri vseh starostnih skupinah pogosto nižje od potrebnih, saj je hrana pogosto siromašna z vitaminom D in izpostavljenost soncu ter intenzivnost sevanja UVB pozimi ne zadostujeta za biosintezo vitamina D. Ugotovitve nacionalne študije Nutrihealth kažejo, da vitamin D od novembra do aprila primanjkuje približno 80 odstotkom odraslih Slovencev, medtem ko so pri približno 40 odstotkih dokazali hudo pomanjkanje. Sicer pa več vitamina D potrebujejo posamezniki z omejeno izpostavljenostjo soncu, starejši, nosečnice in bolniki s posebnimi zdravstvenimi težavami.«

Pomanjkanje vitamina D pogosto poteka brez očitnih znakov. Pri izrazitejšem ali dolgotrajnem pomanjkanju se lahko pojavijo bolečine in šibkost sklepov in mišic, vsesplošna utrujenost, pogoste okužbe, spremembe razpoloženja z nagnjenostjo k depresiji, počasnejše je tudi celjenje ran. Pa lahko pretiravamo z dodajanjem? Predsednica lekarniške zbornice odgovarja: »Preveliko odmerjanje vitamina D je redko, vendar lahko povzroči hiperkalcemijo, ki se kaže z zaprtjem, slabostjo in ledvičnimi težavami. Priporočene meje varnega vnosa so določene glede na starost in zdravstveno stanje.«