Kašelj rad spremlja hladne mesece

Čeprav je kašljanje pogosto neškodljivo in spremlja prehladna obolenja, lahko včasih nakazuje resnejša zdravstvena stanja, kot so pljučnica, kronične bolezni dihal ali celo težave s srcem. Kdaj imamo opraviti z nedolžnim kašljem in kdaj je priporočljivo poiskati medicinsko pomoč, smo povprašali zdravnico družinske medicine Tino Modrej Zadnikar, dr. med., iz ljubljanske ambulante ADM.

Najpogostejši vzroki za kašelj

Kašelj lahko povzročijo različni dejavniki, med najpogostejšimi pa so različne okužbe, želodčna refluksna bolezen, alergije, astma, kajenje, tesnobnost, suh ali onesnažen zrak, druge bolezni dihal ipd. Kot pojasni naš sogovornica, virusne okužbe, kot so prehlad, gripa, covid-19 in druge okužbe zgornjih dihalnih poti, pogosto povzročajo suh ali moker kašelj, ki traja od nekaj dni do nekaj tednov: »Virusne okužbe običajno ne zahtevajo antibiotičnega zdravljenja, temveč le podporne ukrepe, kot so počitek, skrb za zadosten vnos tekočin, včasih pa pomaga uporaba naravnih pripravkov za lajšanje simptomov.«

Bakterijska pljučnica je resnejše stanje, ki zahteva zdravniško obravnavo in zdravljenje z antibiotiki. Bakterijske okužbe pogosto spremljajo visoka vročina, močna utrujenost, težko dihanje in dolgotrajnejše izkašljevanje gnojne sluzi.

Ne jemljite skupaj zdravil, ki zavirajo kašelj, in tistih, ki lajšajo izkašljevanje.

Alergije in bolezni dihal

Kašelj, ki ga sprožijo alergeni, kot so cvetni prah, prah, plesni ali živalska dlaka, je pogosto dolgotrajen in ga lahko spremljajo kihanje, srbenje oči in zamašen nos. Pri obvladovanju simptomov najbolj pomaga izogibanje sprožilcem.

Astmatike pogosto pesti kronični kašelj, ob katerem se lahko pojavita še občutek dušenja ali piskanje v pljučih, še posebno ponoči ali ob izpostavljenosti hladnemu zraku in dražilnim snovem. Redna uporaba predpisanih inhalatorjev lahko pomaga pri obvladovanju bolezni.

FOTO: Shutterstock

Vzrok za kašelj so lahko tudi različne kronične bolezni dihal, kot sta kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) in emfizem. V teh primerih je kašelj dolgotrajen, s težavami pri dihanju, še posebno pri kadilcih in ljudeh, ki so bili dolgo izpostavljeni onesnaženemu zraku. »Ko že omenjamo kajenje, ne moremo mimo t. i. kadilskega kašlja, ki je posledica poškodbe dihalnih poti zaradi vdihavanja škodljivih snovi. Prenehanje kajenja lahko znatno izboljša stanje pljuč in ublaži kašelj,« poudari zdravnik in doda, da tudi izpostavljenost smogu, kemikalijam in močno odišavljenim izdelkom lahko draži dihalne poti in izzove kašelj.

»Pri mnogih ljudeh lahko vračanje želodčne kisline v požiralnik draži sluznico in povzroča kronični kašelj, še posebno ponoči ali po obroku. Spremembe življenjskega sloga in uporaba zdravil za zmanjšanje želodčne kisline lahko pomagajo omiliti simptome,« še doda Modrej Zadnikarjeva.

Vrste kašlja

Naša sogovornica pojasni, da lahko glede na trajanje in značilnosti ločimo več vrst kašlja: suhi ali mokri, akutni ali kronični ter nočni kašelj. O suhem govorimo, ko imamo opraviti z dražečim kašljem brez izločanja sluzi. »Takšen pogosto spremlja virusne okužbe, alergije in draženje dihal zaradi onesnaženja,« pravi zdravnica in doda, da je lahko zelo moteč, še posebno ponoči, ko krati spanec.

»Nasprotje suhemu kašlju je mokri oziroma produktivni kašelj, pri katerem se izločajo sluz in izpljunki. Ta je pogosto povezan z bakterijskimi okužbami dihal, kot sta bronhitis ali pljučnica. Izkašljevanje sluzi pomaga odstraniti okužbo iz pljuč,« pravi sogovornica.

Glede na trajanje razlikujemo med akutnim in kroničnim kašljem. »O akutnem govorimo takrat, ko traja manj kot tri tedne in je običajno posledica okužb dihal. Z ustrezno nego običajno izzveni sam od sebe. Kadar pa traja več kot osem tednov, govorimo o kroničnem kašlju. Ta je običajno povezan z astmo, KOPB, refluksno boleznijo ali drugimi stanji, ki zahtevajo dolgotrajno zdravljenje,« razloži zdravnica. Poznamo tudi nočni kašelj, ki je pogost pri astmi, alergijah ali refluksu, saj se simptomi ponoči poslabšajo, kar vpliva na kakovost spanja.

FOTO: Depositphotos

Pomoč pri kašlju

Kašelj je seveda zelo moteč, zlasti v nočnih urah, zato je pomembno, da ga primerno lajšamo oziroma zdravimo. Navajamo nekaj učinkovitih metod:

Hidracija – uživanje zadostne količine tekočine, kot so topli zeliščni čaji, pomaga redčiti sluz in pomiriti razdraženo grlo.

– uživanje zadostne količine tekočine, kot so topli zeliščni čaji, pomaga redčiti sluz in pomiriti razdraženo grlo. Inhalacije – vdihavanje pare včasih odpre dihalne poti in olajša dihanje.

– vdihavanje pare včasih odpre dihalne poti in olajša dihanje. Med in zeliščni pripravki – med lahko pomiri suhi kašelj. Mnogi pripravki, ki se kupijo v lekarni, vsebujejo mentol.

– med lahko pomiri suhi kašelj. Mnogi pripravki, ki se kupijo v lekarni, vsebujejo mentol. Sirupi in zdravila – pri suhem kašlju pomagajo antitusiki, ki zavirajo refleks kašlja, pri mokrem pa ekspektoransi, ki pomagajo pri izkašljevanju sluzi. Zadnjih ni priporočljivo jemati pred spanjem.

– pri suhem kašlju pomagajo antitusiki, ki zavirajo refleks kašlja, pri mokrem pa ekspektoransi, ki pomagajo pri izkašljevanju sluzi. Zadnjih ni priporočljivo jemati pred spanjem. Vlaženje zraka – suh zrak lahko draži dihalne poti, zato je priporočljivo uporabljati vlažilce zraka, še posebno v ogrevanih prostorih pozimi.

Kdaj k zdravniku?

Čeprav je kašelj pogosto neškodljiv, obstajajo primeri, ko je obisk zdravnika ne le priporočljiv, ampak celo nujen. »Svojega družinskega zdravnika obiščite, če kašelj traja več kot tri tedne in se ne izboljšuje kljub lajšanju z domačimi in zdravili, ki so na voljo v lekarni brez recepta. V ambulanto se odpravite tudi v primerih, ko kašelj spremljajo visoka vročina, bolečine v prsih ali težko dihanje, kar lahko nakazuje resnejšo okužbo ali pljučnico. Zdravstveno pomoč poiščite, če se v izpljunku pojavi kri ali če kašelj pri otroku povzroča težave z dihanjem. Prav tako smo zelo pozorni pri vsakem novem kašlju ali spremembi običajnega kašlja pri kadilcu,« priporoča naša sogovornica.

»Kašelj je naravni obrambni mehanizem telesa, vendar ga ne smemo zanemariti, če traja predolgo ali je povezan z resnejšimi simptomi. Pravočasno ukrepanje lahko prepreči morebitne zaplete in izboljša kakovost življenja,« sklene zdravnica družinske medicine Tina Modrej Zadnikar, dr. med.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.