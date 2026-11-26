Kašelj in boleče grlo sta dva izrazita simptoma sezonskih virusnih in bakterijskih okužb. Neprijetne posledice teh pa lahko omilite s pomočjo rastline, ki je v domala vsaki kuhinji: z lovorjem. Lovor (Laurus nobilis) je grmičasto drevo, ki raste na širšem območju Sredozemlja in se v kulinariki uporablja kot začimba, v ljudskem zdravilstvu pa kot zdravilna rastlina.

Vsebuje antioksidante, vitamin A in vitamin C, ti pomagajo pri blaženju vnetij in virusnih bolezni ter krepitvi odpornosti. V njem so še minerali, kot so kalcij, železo, baker, mangan, magnezij, selen in cink. Preprost lovorjev čaj pomaga pri lajšanju težav ob gripi ter drugih virusnih okužbah. V nadaljevanju predstavljamo recept za blagodejni napitek za blaženje kašlja in vnetega grla.

FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages

Recept za lovorjev čaj

Sestavine:

trije srednje veliki posušeni lovorjevi listi

štirje decilitri vode

žlica medu

sok polovice limone

Priprava:

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages