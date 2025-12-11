Kašljate? To živilo iz domače shrambe je prav tako učinkovito kot sirup iz lekarne

V lekarnah so običajno na prodaj dve vrsti izdelkov za blaženje kašlja. Eni so za produktivnega, ti redčijo sluz v dihalnih poteh, pomagajo pri izkašljevanju ter spodbujajo čiščenje dihalnih poti, drugi so za suhega, neproduktivnega in blažijo dražeč občutek v grlu. Nemški strokovnjaki pa, ne glede na to, ali gre za zeliščne ali sintetične različice, dvomijo v učinkovitost teh pripravkov. Tamkajšnja potrošniška organizacija Stiftung Warentest je namreč preizkusila delovanje 27 tovrstnih zdravil in prišla do ne ravno spodbudnih zaključkov: »Kupci lahko prihranijo denar za zdravila proti kašlju,« so zapisali.

To se zlasti nanaša na zdravila, namenjena blaženju suhega kašlja: nobena zeliščna ali sintetična različica ni prestala testa. V raziskavi niso dokazali njihove učinkovitosti, nekatere v njih prisotne aktivne sestavine pa prinašajo celo tveganja. Izpostavili so dekstrometorfan, ki v velikih odmerkih lahko povzroči zasvojenost in, čeprav redko, halucinacije. Zadeva je nekoliko boljša pri zdravilih za izkašljevanje. Te so večino ocenili kot primerne, z določeno mero previdnosti. Čeprav je njihova učinkovitost dokazana, je le zmerna.

Enak učinek ima med

Če vas muči kašelj in doma nimate zdravila, ni treba hiteti v lekarno, raje si pomagajte z medom. Ta ga, sam ali kot dodatek čaju, lahko pomiri. Rezultati raziskav še niso dokončni, pravijo strokovnjaki, a so primerljivi z zdravili proti kašlju, katerih učinkovitost je bila v testih omejena. Prav tako boste morda potrebovali nekaj počitka in potrpežljivosti. Normalno je, da težava vztraja tri do štiri tedne po prehladu. Zdravniki svetujejo, da grlo ohranjate vlažno, kar lahko dosežete s toplimi napitki ali inhalacijo pare. To telesu olajša spopadanje s kašljem, piše miss zdrava.